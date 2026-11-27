Povestea de dragoste a Irishei pare să fie presărată cu gesturi tandre și momente speciale. Am aflat cum o alintă bărbatul care i-a cucerit inima, dar și care este motivul pentru care influencerița nu se grăbește să îl prezinte părinților, nici măcar în perioada sărbătorilor.

Într-o discuție anterioară cu reporterii Spynews.ro, Irisha dezvăluia că iubitul ei mai are de trecut câteva probe până când povestea lor de dragoste va evolua. Creatoarea de conținut spunea că preferă să nu se grăbească atunci când vine vorba despre decizii importante în cuplu, dorind să aibă suficient timp la dispoziție pentru a descoperi dacă bărbatul alături de care trăiește această poveste este, într-adevăr, cel potrivit pentru ea.



Ce îi scrie iubitul Irishei în mesaje! Influencerița a dezvăluit totul

Potrivit declarațiilor oferite pentru Spynews.ro, Irisha primește mesaje pline de tandrețe din partea partenerului său, iar reporterul a avut ocazia să descopere chiar și câteva dintre acestea. În cadrul aceluiași interviu, influencerița a explicat și de ce nu se grăbește să îl prezinte pe iubitul ei mamei, cu ocazia sărbătorilor, dar și ce planuri și-a făcut pentru perioada următoare.

Irisha: Da, da, am primit niște mesaje. A, dar stai că e cu nume, nu-ți arată. Nu-i prea... Uite de jos în sus, da?

Articolul continuă după reclamă

Reporter: „Ce faci, regina mea? Cum te-ai îmbrăcat pentru gală?” (n.r. citește mesajele de la iubit). Ce frumos!

Irisha: Da, foarte frumoasă. Și „regina mea”, în toate felurile mă alintă.

Reporter: Tu cum îl alinti pe el?

Irisha: „Iubire”, așa îl alint. Nu, nu am apucat să îi trimit poze, pentru că abia am ajuns și am tot dat interviuri. Uite, vorbesc cu tine, am vorbit și cu alți colegi de-ai voștri și atunci, mai târziu. Oricum, nu mă presează, nu se supără, nu e genul. Știe că sunt ocupată, sunt ocupată.

În această perioadă, agenda Irishei este plină de angajamente profesionale, iar proiectele în care este implicată îi lasă foarte puțin timp liber. Influencerița a povestit că programul de filmări este unul solicitant, ajungând să stea chiar și 20 de ore pe platou, mai multe zile la rând. Deși se bucură de fiecare oportunitate care apare în cariera sa, artista recunoaște că un asemenea ritm intens vine și cu momente de oboseală.

Atunci când programul devine prea încărcat, Irisha știe exact unde își poate reîncărca bateriile: acasă, în preajma mamei sale. Artista a dezvăluit că și-a oferit de curând o scurtă pauză de două zile, pe care a dedicat-o exclusiv somnului și relaxării, departe de agitația profesională. Se pare că această metodă funcționează de fiecare dată, motiv pentru care influencerița intenționează să își acorde din nou câteva momente de respiro după ce va termina următoarele proiecte.

Nici în plan sentimental Irisha nu simte nevoia să grăbească lucrurile. Influencerița a mărturisit că relația se află încă la început, cei doi având nevoie de timp pentru a se cunoaște mai bine. În plus, agenda încărcată a artistei nu le oferă prea multe ocazii să petreacă timp împreună, întâlnirile ajungând să aibă loc uneori doar o dată pe săptămână. În privința Crăciunului și a momentului în care partenerul său ar putea face cunoștință cu familia, Irisha preferă să nu stabilească nimic de pe acum, urmând să hotărască în funcție de cum vor evolua lucrurile până la sărbători.



Citește și: Ce condiție i-a pus Irisha noului iubit: „Chiar azi am discutat cu el”