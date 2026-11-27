Momente dificile pentru Sandra N, care a trecut prin clipe de îngrijorare după ce fiul său, în vârstă de doar 8 ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Băiețelul a ajuns pe mâinile medicilor și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

De-a lungul timpului, Sandra N a vorbit în repetate rânduri despre relația apropiată pe care o are cu fiul său, Avi Alexandru, și despre transformarea pe care a adus-o maternitatea în viața sa. La cei 8 ani ai săi, băiețelul reprezintă centrul universului artistei, care încearcă să îi fie alături la fiecare pas și să îi ofere toată grija și susținerea de care are nevoie. Recent, însă, mama și fiul au fost puși în fața unei situații neașteptate

Fiul Sandrei N, în vârstă de 8 ani, a ajuns de urgență pe masa de operație

Pentru Sandra N, experiența prin care a trecut alături de fiul său a fost una cu totul nouă și dificilă, artista confruntându-se pentru prima dată, în cei opt ani de când este mamă, cu o astfel de situație. Aceasta a povestit că Avi nu a avut până acum nevoie de îngrijiri la camera de gardă și nici nu a fost vreodată internat în spital. De această dată, medicii au decis că este necesară o operație de apendicită, intervenția fiind însă una reușită.

Sandra N a avut numai cuvinte de laudă la adresa fiului său, fiind uimită de cât de bine a gestionat Avi întreaga situație. Chiar dacă s-a aflat pentru prima dată în fața unei intervenții chirurgicale, băiețelul a fost curajos și a trecut cu bine peste momentele dificile. Mai mult, recuperarea a decurs rapid, iar artista a confirmat că, în acest moment, fiul său se simte bine și nu mai există motive de îngrijorare.

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Pe lângă momentele tensionate din ultima perioadă, artista are parte și de o bucurie pe care o așteaptă cu nerăbdare. Sandra N a povestit că, înainte cu aproximativ o săptămână de problemele de sănătate ale fiului său, a realizat o filmare specială pentru un colind de Crăciun, în care apar Avi și părinții ei. Materialul va fi făcut public în curând, iar pentru cântăreață reprezintă o amintire de suflet, pe care a avut ocazia să o creeze împreună cu familia.

Momentele dificile petrecute alături de Avi au făcut-o pe Sandra N să se gândească și la alte mame care trec prin încercări asemănătoare. Astfel, artista și-a propus să lanseze o melodie dedicată femeilor care se confruntă cu problemele de sănătate ale copiilor lor, prin care să le transmită un gând bun și să le ofere încurajare. În același timp, cântăreața spune că se simte norocoasă că fiul ei este acum bine și nu își poate ascunde admirația pentru felul în care acesta a reușit să facă față întregii experiențe.

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