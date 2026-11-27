Prima ninsoare găsește în fiecare an șoferi care amână schimbarea roților „până săptămâna viitoare”. În România nu există o dată fixă de la care anvelopa de iarnă devine obligatorie: legea o cere atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

(P) Cum descifrezi codul de pe cauciucurile de iarnă și ce dimensiune ți se potrivește cu adevărat | unsplash

Cine este oprit în astfel de condiții cu roți de vară riscă o amendă de ordinul a câteva mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. Dincolo de sancțiune, o alegere bună începe cu un lucru pe care mulți îl sar: citirea corectă a inscripțiilor de pe flanc.

Ce înseamnă, de fapt, „205/55 R16”

Cifrele nu sunt un cod de catalog, ci o descriere fizică a anvelopei. La cauciucurile de iarnă 205 55, prima valoare indică lățimea benzii de rulare, în milimetri. A doua arată înălțimea flancului ca procent din lățime, adică aproximativ 113 mm. Litera R semnalează construcția radială, iar 16 este diametrul jantei, în inch. Dimensiunea este foarte răspândită pe compactele și berlinele medii din parcul auto românesc.

Urmează indicele de sarcină și cel de viteză, de exemplu 91H. Valoarea 91 înseamnă maximum 615 kg pe roată, iar H permite rularea până la 210 km/h. Un detaliu puțin cunoscut: la anvelopele de iarnă, reglementările europene permit un indice de viteză mai mic decât cel trecut în actele mașinii, cu condiția ca limita să fie afișată la vedere în habitaclu, de regulă printr-un autocolant pe bord.

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185/65 R15 sau 205/55 R16: diferențele care se simt la volan

Anvelopele de iarnă 185 65 R15 echipează multe mașini de orașși din segmentul mic, inclusiv numeroase generații de Dacia Logan și Sandero. Diferențele față de varianta pe 16 inch nu țin doar de preț:

Lățimea mai mică ajută pe zăpadă: anvelopa „taie” stratul de zăpadă în loc să plutească pe el, iar presiunea pe suprafața de contact este mai mare.

Flancul mai înalt al profilului 65 absoarbe mai bine gropile și protejează janta, un avantaj real pe drumurile județene.

Profilul 55 oferă un răspuns mai precis în viraje și o stabilitate mai bună pe asfalt uscat sau ud, la viteze mari.

La aceeași gamă de produs, dimensiunea pe 15 inch costă de regulă mai puțin.

Important: montează doar dimensiunile trecute în cartea de identitate a vehiculului sau în certificatul de conformitate. O dimensiune „aproape la fel” poate modifica indicațiile vitezometrului și funcționarea sistemelor ABS și ESP.

Eticheta europeană și simbolurile de pe flanc

Din mai 2021, eticheta UE afișează clasa de eficiență a consumului (A–E), aderența pe carosabil ud (A–E) și zgomotul exterior, în decibeli și în clase de la A la C. Pe aceeași etichetă pot apărea pictogramele pentru zăpadă și gheață, iar codul QR trimite la fișa din baza de date europeană EPREL. Merită scanat: acolo găsești datele oficiale ale produsului, nu doar textul de prezentare.

Pe flanc, marcajul M+S este acceptat de legislația românească, dar este o declarație a producătorului. Simbolul muntelui cu trei vârfuri și fulg de nea (3PMSF) indică faptul că anvelopa a trecut un test standardizat de tracțiune pe zăpadă, comparativ cu o anvelopă de referință. Pentru drumuri montane sau ierni cu zăpadă abundentă, 3PMSF este alegerea prudentă.

Vârsta și uzura: două verificări de cinci minute

Codul DOT de pe flanc se termină cu patru cifre: de exemplu, 4125 înseamnă săptămâna 41 a anului 2025. Compusul de cauciuc se întărește în timp, chiar dacă banda pare nouă, iar după șase–opt ani performanța pe frig scade sensibil.

Adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 mm. Pe zăpadă, însă, o anvelopă de iarnă își pierde mult din eficiență sub aproximativ 4 mm, pentru că lamelele nu mai pot „agăța” zăpada. O monedă sau un indicator de uzură îți arată rapid unde te afli.

Cum cumperi online fără surprise

Dacă alegi setul de anvelope de iarnă de pe eMAG sau din alt magazin online, pornește de la dimensiunea exactă din acte. Apoi filtrează după indicii de sarcină și viteză și compară clasele de pe eticheta europeană, nu doar prețul. Pe eMAG poți întreba vendorul care este anul de fabricație al lotului înainte de comandă, ca să nu primești anvelope stocate de mult timp.

Cumpără patru bucăți identice, chiar dacă mașina are tracțiune doar pe o punte: diferențele de aderență între față și spate destabilizează mașina la frânare. După montaj, verifică presiunea lunar, pentru că aceasta scade odată cu temperatura, cu aproximativ 0,1 bar la fiecare 10°C. Nu uita: dacă bugetul este limitat, o anvelopă din gama medie cu rezultate bune la teste valorează mai mult decât un model premium vechi de cinci ani găsit pe second hand sau în altă parte la preț de lichidare!