Ronaldo de la Mireasa, sezonul 14, trece prin momente cumplite după moartea tatălui său. Fostul concurent a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Doliu în familia lui Ronaldo de la Mireasa, sezonul 14! Fostul concurent și-a pierdut tatăl după o perioadă îndelungată de suferință. Îndurerat, iubitul Irinei a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, în care a vorbit despre omul care a însemnat enorm pentru el și pentru întreaga familie.

Ronaldo de la Mireasa și-a pierdut tatăl. Mesajul emoționant transmis de fostul concurent

Doliu pentru Ronaldo de la Mireasa. Tatăl fostului concurent s-a stins din viață, după o perioadă dificilă în care s-a luptat cu probleme de sănătate.

Îndurerat de pierderea suferită, iubitul Irinei a ales să își ia rămas-bun printr-un mesaj publicat pe Instagram. Tânărul a vorbit despre sacrificiile pe care tatăl său le-a făcut pentru familie și despre sprijinul pe care l-a oferit mereu celor dragi.

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Fostul concurent a mărturisit că tatăl său a fost unul dintre cei mai importanți oameni din viața lui. De acum înainte, amintirea acestuia va rămâne mereu în sufletul său.

„Tată, ai luptat așa cum ai făcut-o mereu. Ai făcut pentru familia ta mai mult decât ți-ai fi putut imagina vreodată și ai fost acolo pentru fiecare dintre noi, așa cum nimeni nu va mai fi. De astăzi, cel mai important om din lumea mea a ajuns să locuiască în sufletul meu”, a scris Ronaldo pe Instagram.

Ce spunea Ronaldo de la Mireasa despre comentariile negative din mediul online

În urmă cu ceva timp, fostul concurent a vorbit și despre mesajele negative pe care le primește în mediul online. Ronaldo a recunoscut că, la început, comentariile răutăcioase îl afectau, însă a învățat să nu le mai acorde atât de multă importanță.

Acesta a explicat că nu mai pune la suflet jignirile și părerile celor care nu îl plac. Mai mult, tânărul a transmis că preferă să își concentreze atenția asupra lucrurilor importante din viața sa.

„Pentru câteva clipe am crezut că pun la suflet comentariile ofensatoare ale unor oameni. La fel de repede mi-a trecut, realizând că mulți reprezintă doar o cantitate neglijabilă”, a transmis fostul concurent de la Mireasa, sezonul 14.

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