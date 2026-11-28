Magia Crăciunului cuprinde Bucureștiul! Astăzi, 28 noiembrie 2026, celebra Caravană Coca-Cola pornește la drum și aduce în Capitală o paradă spectaculoasă, cu personaje de poveste, acrobați, dansatori și surprize pentru întreaga familie.

Evenimentul marchează începutul unei călătorii prin 37 de orașe din România, iar participarea este gratuită.

Caravana Coca-Cola ajunge astăzi în București. La ce oră începe parada și care este traseul

„Vin sărbătorile, vin!” – melodia care vestește de generații apropierea Crăciunului se aude din nou! Celebrele camioane roșii Coca-Cola revin pe străzile Bucureștiului, pregătite să aducă bucurie și atmosfera sărbătorilor. Sâmbătă, 28 noiembrie, începând cu ora 19:00, Caravana Coca-Cola va porni din Piața Constituției, într-o paradă spectaculoasă pe străzile Capitalei.

Camioanele roșii vor traversa Calea Victoriei, cu opriri speciale în fața Grande Bellezza, a Bisericii Kretzulescu și a Teatrului Odeon.

Publicul va avea parte de spectacole de lumini, dansatori, acrobați, personaje festive și numeroase surprize. În jurul orei 20:10, în fața Bisericii Kretzulescu, vizitatorii vor putea participa la o activare specială Coca-Cola, iar la ora 20:20, în zona Teatrului Odeon, este programat un spectacol cu momente artistice. Parada va dura aproximativ două ore, iar accesul publicului este gratuit.

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Moș Crăciun îi așteaptă pe bucureșteni și duminică, 29 noiembrie

Surprizele nu se opresc aici! Duminică, 29 noiembrie, Moș Crăciun îi va aștepta pe cei mici și pe cei mari în Piața Constituției. Anul acesta, sub mesajul „Crăciunul se face cum îți place!”, Coca-Cola celebrează toate modurile în care oamenii aleg să se bucure de sărbători, de tradițiile lor și de momentele petrecute alături de cei dragi.

Caravana își va continua apoi călătoria prin România, urmând să ajungă în 37 de orașe.