Bella Santiago pleacă în aventura Survivor! Artista a făcut primele declarații despre competiție și provocările care o așteaptă în jungla Dominicană.

Bella Santiago pleacă la Survivor! Ce a declarat artista înainte de aventura din jungla Dominicană | Antena 1

Cunoscută pentru vocea sa și energia debordantă, Bella Santiago se pregătește să lase scena și confortul deoparte pentru una dintre cele mai intense experiențe. Artista va porni în aventura Survivor și a dezvăluit ce așteptări are de la competiție și cât de mult își dorește să intre pe traseu.

Bella Santiago pleacă la Survivor! Ce a declarat artista înainte de aventura din jungla Dominicană

Bella Santiago se pregătește pentru o nouă provocare. Artista lasă deoparte scena și confortul de acasă pentru a intra în competiția Survivor. Entuziasmată de această experiență, cântăreața a făcut primele declarații despre participarea la show și a povestit cât de mult și-a dorit să ajungă în jungla Dominicană.

Bella Santiago a urmărit competiția de anul trecut din fața televizorului. A trăit fiecare probă cu emoție și s-a bucurat de momentele frumoase alături de concurenți. Au fost însă și clipe în care și-ar fi dorit să fie chiar ea pe traseu, să simtă adrenalina și să afle cum este să facă parte din această aventură.

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Acum, dorința ei devine realitate. Artista abia așteaptă să înceapă competiția și spune că este pregătită pentru tot ce urmează.

„Anul trecut, am trăit show-ul de acasă, cu emoții, fericire, lacrimi și momente în care mi-aș fi dorit să fiu eu pe traseu și să simt ce înseamnă această competiție! Abia așteptam să vă pot spune că voi pleca spre jungla Dominicană și spre cea mai puternică experiență pe care o puteam trăi. Mă văd deja dormind sub cerul liber și așteptând să intru la jocuri! Sunt pregătită, să înceapă Survivor!”, a declarat Bella Santiago.

Pentru artistă, Survivor înseamnă mai mult decât o simplă competiție. Este ocazia de a-și testa limitele, de a ieși din zona de confort și de a trăi o experiență complet diferită de viața pe care o are pe scenă.

Rămâne de văzut cum se va descurca Bella Santiago în jungla Dominicană și ce surprize va aduce parcursul său în competiție.

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