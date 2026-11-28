Chef Samuel Le Torriellec participă la Survivor! Celebrul chef a făcut primele declarații despre plecarea în jungla Dominicană și provocarea care îl așteaptă.

Chef Samuel Le Torriellec se pregătește să iasă din zona de confort și să lase bucătăria pentru jungla din Republica Dominicană. Cunoscut pentru aparițiile sale în televiziune și pentru pasiunea pentru gastronomie, chef-ul va intra în competiția Survivor.

Înainte de plecare, acesta a vorbit despre emoțiile și așteptările sale, dar și despre motivul pentru care consideră că show-ul va fi cea mai mare provocare a vieții sale.

Chef Samuel Le Torriellec pleacă la Survivor! Primele declarații despre cea mai mare provocare a vieții sale

Chef Samuel Le Torriellec se pregătește pentru o experiență complet diferită de tot ce a trăit până acum. Cunoscut pentru talentul său în bucătărie și aparițiile de la televizor, acesta lasă în urmă confortul de acasă și pleacă în Republica Dominicană, unde îl așteaptă aventura Survivor.

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Pentru chef Samuel, participarea la show reprezintă o adevărată provocare. Va trebui să se adapteze unor condiții dificile, departe de bucătăria în care și-a construit cariera și de mediul cu care este obișnuit. Cu toate acestea, este pregătit să descopere ce presupune competiția și să își testeze limitele.

Anunțul participării vine chiar din partea sa. Chef Samuel spune că anul 2027 va marca un moment important în viața lui și că abia așteaptă să pornească spre jungla Dominicană.

„Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieții mele. O să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacții și emisiunile în care mă simt confortabil și să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă așteaptă cu noi surprize. Survivor este cel mai dificil format, însă am încredere că toate experiențele de până la acest moment m-au format pentru a face față! Sunt gata să descopăr tot ce presupune această competiție”, a declarat Chef Samuel Le Torriellec.

Chef Samuel, pregătit să iasă din zona de confort la Survivor

De-a lungul timpului, Chef Samuel Le Torriellec a demonstrat că se poate adapta cu ușurință în lumea televiziunii. De această dată, însă, lucrurile vor sta cu totul diferit. La Survivor, experiența din bucătărie nu va fi suficientă. Concurenții trebuie să facă față probelor fizice, lipsei confortului și condițiilor dificile din junglă.

Chef Samuel este conștient că îl așteaptă o competiție grea, dar consideră că experiențele acumulate până acum l-au pregătit pentru această etapă. Rămâne de văzut cum se va descurca în jungla Dominicană și ce surprize va aduce parcursul său la Survivor.

Noi informații despre participanții următorului sezon vor fi anunțate în curând. De asemenea, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe paginile de social media Antena 1.