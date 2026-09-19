Nu păstra niciodată aceste obiecte în bucătărie. Greșeala făcută de multe gospodine

Păstrarea anumitor obiecte în bucătărie poate fi periculoasă pentru sănătate sau poate deteriora bunurile din cauza umidității și a căldurii.

Bucătăria este locul în care gospodinele petrec cel mai mult timp, însă se poate transforma rapid într-un magnet pentru obiecte care nu își au locul acolo. Fie din grabă sau din neatenție, această încăpere poate fi aglomerată cu lucruri care nu doar că ocupă spațiu inutil, dar se pot transforma într-un pericol pentru sănătate sau se pot deteriora din cauza mediului.

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Ce obiecte nu ar trebui păstrate niciodată în bucătărie

Dulapurile din bucătărie pot adăposti o mulțime de obiecte esențiale, de la condimente și vase până la ustensile de gătit. Totuși, deși multe lucruri își au locul firesc în acest spațiu, există câteva care, fără să îți dai seama, sunt depozitate greșit.

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Depozitarea incorectă poate duce la dezordine, dar și la deteriorarea anumitor lucruri în timp. Iată o listă cu obiecte pe care ar trebui să le scoți imediat din această cameră!

Deși detergentul de vase poate rămâne lângă chiuvetă, specialiștii recomandă ca alte produse de curățenie și substanțe chimice să nu se afle la îndemână. Acestea conțin substanțe chimice dure și pot contamina accidental alimentele sau ustensilele de gătit, dacă sunt păstrate prea aproape. În plus, pot reprezenta un risc pentru copii sau animale dacă dulapul este ușor accesibil, potrivit ziare.com.

Medicamentele nu ar trebui nici ele păstrate în bucătărie. Căldura și umiditatea din această încăpere pot altera substanțele active din pastile și siropuri, reducându-le eficiența sau chiar făcându-le periculoase. În schimb, poți depozita medicamentele într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi dormitorul.

Pungile din plastic nu trebuie adunate nici ele în bucătărie. O pungă plină cu alte pungi poate ocupa rapid spațiu prețios și, totodată, devine un cuib rapid de praf.

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Un alt lucru la care trebuie să fii atent este uleiul. Dacă ai cumpărat un recipient prea mare și nu îl depozitezi corect, există riscul să îl arunci. Uleiul în cantitate mare poate deveni rânced, mai ales dacă este ținut lângă cuptor sau într-un dulap cald, potrivit ziare.com.

Soluția recomandată de specialiști este să pui uleiul într-o sticlă mai mică, pe care să o păstrezi la îndemână, iar rezervele să le depozitezi în cămară sau pivniță, la răcoare.

Mai trebuie avut grijă și la hrana pentru animale de companie. Bolurile de mâncare și sacii deschiși pot atrage gândaci și furnici.

Electrocasnicele vechi sau pe care nu le folosești, precum storcătorul de fructe, mașina de făcut pâine folosită o singură dată sau friteuza, pot ocupa blatul inutil. Acestea pot fi organizate în debara.

Cărțile de bucate sunt și ele printre obiectele de evitat pe blatul din bucătărie. Deși pare logic să le ții în acest loc, specialiștii recomandă depozitarea lor pe rafturi sau în dulapuri. Inevitabil, paginile vor ajunge să fie stropite cu ulei sau sosuri, deteriorând, astfel, cărțile, mai relatează sursa citată mai sus.