Un oraș roman necunoscut până acum a fost identificat în apropiere de St. Pantaleon-Erla, în Austria Inferioară, la marginea Dunării. Structurile ascunse sub pământ se întind pe aproximativ 25-30 de hectare și includ o rețea regulată de străzi, zone urbane planificate și chiar un amfiteatru care putea primi în jur de 8.000 de spectatori.

Un oraș roman „pierdut” a fost descoperit sub pământ. Avea un amfiteatru uriaș, cu locuri pentru 8.000 de oameni | Shutterstock

Descoperirea a fost făcută de o echipă interdisciplinară care cercetează regiunea de mai bine de un deceniu. Potrivit site-ului oficial al Universității din Innsbruck, cercetătorii suspectează că așezarea din cătunul Stein ar putea fi orașul roman Claudivium, menționat în Antichitate de geograful Claudius Ptolemeu. Identificarea nu este însă definitivă.

Un oraș roman „pierdut” a fost descoperit sub pământ

Ceea ce face descoperirea neobișnuită este faptul că orașul nu a fost identificat printr-o excavare de proporții, ci în primul rând cu ajutorul investigațiilor geofizice. Specialiștii au folosit măsurători realizate de GeoSphere Austria pentru a cartografia structurile aflate sub terenurile agricole.

Rezultatele au dezvăluit un oraș planificat, cu o suprafață de 25 până la 30 de hectare și o rețea regulată de străzi. Arheologul Gerald Grabherr, de la Universitatea din Innsbruck, a explicat că măsurătorile au indicat inclusiv un amfiteatru cu o capacitate de aproximativ 8.000 de persoane, comparabil ca dimensiuni cu amfiteatrul de la Carnuntum.

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„Măsurătorile geofizice arată un oraș planificat, de 25 până la 30 de hectare, cu o rețea regulată de străzi și un amfiteatru pentru aproximativ 8.000 de persoane”, a explicat Gerald Grabherr, potrivit Universității din Innsbruck.

Amfiteatrul reprezintă una dintre cele mai importante dovezi că nu este vorba doar despre o așezare civilă obișnuită dezvoltată în jurul unei fortificații. Dimensiunile și organizarea sitului indică existența unei comunități urbane planificate.

Un oraș uriaș lângă un fort cu doar 500 de soldați

Descoperirea este cu atât mai surprinzătoare cu cât orașul s-a dezvoltat în apropierea unui fort auxiliar care găzduia aproximativ 500 de soldați.

În mod obișnuit, în jurul forturilor romane apăreau așezări civile care asigurau servicii și produse pentru militari. În cazul sitului de la Stein, însă, amploarea așezării este neobișnuită. Grabherr spune că existența unui oraș de 25-30 de hectare, organizat după un plan stradal, în jurul unui fort de asemenea dimensiuni este, până în prezent, fără comparație cunoscută în Imperiul Roman.

Cercetătorii consideră că așezarea a fost proiectată încă de la început și că aspectul său o apropie de orașele romane autonome din provincia Noricum.

Cercetările din această zonă au început în 2015. În 2017, Gerald Grabherr a identificat la Stein un fort roman construit din piatră, datat în secolul al II-lea. Investigațiile geofizice ulterioare au arătat că înaintea acestuia existase și o fortificație din lemn și pământ, datată în secolul I.

Poziția era una strategică. Fortul controla zona unei treceri peste Dunăre, în apropierea locului unde râul Aist se varsă în fluviu. Valea Aist oferea una dintre cele mai scurte rute comerciale dintre Dunăre și Vltava, ceea ce îi conferea o importanță deosebită pentru comerțul din afara Imperiului Roman.

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Așezarea care a dispărut după aproximativ 100 de ani

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale descoperirii este durata relativ scurtă de existență a orașului. Potrivit cercetărilor actuale, așezarea a început să fie ocupată în jurul anului 80 d.Hr., iar în jurul anului 180 d.Hr. a fost abandonată.

Cu alte cuvinte, orașul ar fi existat aproximativ un secol.

Dar cercetătorii nu au găsit dovezi că locuitorii ar fi fugit în urma unei distrugeri violente. Dimpotrivă, datele arheologice indică mai degrabă o retragere organizată. Barbara Kainrath, de la Research Archaeology, spune că descoperirile indică un „retragere planificată” în jurul anului 180 și că nu există indicii privind distrugerea așezării.

Monedele descoperite la sit susțin datarea abandonării în perioada schimbării de la împăratul Marcus Aurelius la fiul său, Commodus. Cercetătorii leagă această schimbare de o reorganizare strategică a zonei Dunării, după încheierea războaielor marcomanice.

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De ce cred cercetătorii că ar putea fi Claudivium

Ipoteza privind identitatea orașului se bazează în special pe sursele antice.

Geograful Claudius Ptolemeu, care a trăit în secolul al II-lea d.Hr., menționează un loc numit Claudivium și oferă coordonate care, potrivit cercetătorilor, se potrivesc cu poziția așezării descoperite la Stein. Ptolemeu menționează în aceeași zonă și un râu care vine dinspre nord, iar cercetătorii consideră că acesta ar putea fi Aistul.

De aici vine ipoteza că orașul roman „pierdut” ar putea fi Claudivium. Totuși, cercetătorii nu prezintă această identificare drept una definitivă.

Mai există și un alt argument: numele Claudivium dispare din sursele ulterioare, iar abandonarea sitului în jurul anului 180 se potrivește cronologic cu această dispariție.

Cimitirele și mormintele care arată că orașul era important

Arheologii au identificat și cimitire de-a lungul drumurilor care ieșeau din oraș. În partea de nord-vest a așezării se află un cimitir de dimensiuni considerabile, cu numeroase morminte, construcții funerare și tumuli.

Unele dintre aceste structuri sunt suficient de mari pentru a sugera că printre cei îngropați acolo se aflau persoane înstărite sau cu un statut social ridicat. Prezența cimitirelor și, mai ales, existența amfiteatrului oferă indicii suplimentare despre caracterul urban și importanța așezării.

La marginea sudică a orașului au fost descoperite și trei instalații romane de uscare. Cercetătorii analizează ipoteza că acestea ar fi putut face parte dintr-un complex destinat producerii berii. Interpretarea este însă încă provizorie, astfel că nu poate fi prezentată drept o certitudine.

Un oraș roman ascuns sub câmpurile agricole

Situl se află în zona Donaulimesului, fosta frontieră militară nordică a Imperiului Roman, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Cercetările se concentrează asupra unui sector de aproximativ zece kilometri dintre Enns și St. Pantaleon-Erla și reunesc specialiști de la Universitatea din Innsbruck, Forum Donaulimes, GeoSphere Austria, Research Archaeology și serviciile arheologice ale landurilor Austria Superioară și Austria Inferioară.

Poate cel mai surprinzător aspect al descoperirii este ceea ce se vede astăzi la suprafață: terenuri agricole.

Sub aceste câmpuri se află însă urmele unui oraș roman planificat, cu străzi, cimitire și un amfiteatru pentru mii de oameni. După aproape două milenii, cercetătorii au început să-i reconstruiască povestea fără ca întregul oraș să fie scos la lumină.

Iar dacă ipoteza se confirmă, câmpurile de lângă Stein ar putea ascunde nu doar un oraș roman necunoscut, ci chiar Claudivium, așezarea menționată de Ptolemeu și dispărută din istorie după doar aproximativ un secol.