Noi informații în cazul Emei Uta. Ce a stabilit Poliția după incidentul din București.

Noi detalii în cazul Emei Uta. Ce a transmis Poliția după ce make-up artista și-a reclamat fostul iubit | Instagram

Au apărut noi informații în cazul Emei Uta. Make-up artista a ajuns în atenția Poliției după ce a sesizat un incident care ar fi avut loc într-o parcare din București. Potrivit comunicatului transmis de autorități, femeia a reclamat că ar fi fost agresată fizic de fostul său iubit, pe fondul geloziei acestuia.

Noi detalii în cazul Emei Uta

Incidentul ar fi avut loc în data de 24 septembrie 2026, într-o parcare a unui centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Ulterior, la data de 26 septembrie, Ema Uta s-ar fi adresat Poliției și ar fi depus plângere cu privire la cele întâmplate.

În urma sesizării, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar autoritățile au stabilit că există un risc iminent. În acest context, împotriva fostului partener al make-up artistei a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de cinci zile.

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Poliția Capitalei a transmis următoarele informații despre incident

„La data de 26.09.2026, polițiști din cadrul Secției 7 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, în varsta de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 24.09.2026, pe fondul geloziei, a fost agresată fizic de către fostul ei concubin, un bărbat, în vârstă de 35 de ani.

Victima a afirmat că agresiunea ar fi avut loc, în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial, din Sectorul 2.

Având în vedere aspectele sesizate, a fost întocmit formular de evaluare a riscului, context în care a reieșit risc iminent, împotriva bărbatului fiind emis de către polițiști un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Femeia a refuzat ca agresorului să-i fie montat un sistem de monitorizare electronică.

De asemenea, victima a depus plângere penală, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 7 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.”

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Ce se arată în comunicatul oficial

Așadar, potrivit comunicatului oficial, Ema Uta a refuzat montarea unui sistem de monitorizare electronică pentru fostul său partener. În același timp, aceasta a ales să depună plângere penală, iar cazul a intrat în atenția polițiștilor, relatează SpyNews.

Cercetările sunt în desfășurare, ancheta fiind desfășurată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

În acest moment, informațiile comunicate oficial de autorități se referă la sesizarea făcută de femeie, măsurile dispuse de polițiști și cercetările aflate în desfășurare.

Stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a eventualei răspunderi penale aparține anchetatorilor și, ulterior, instanței, dacă dosarul va ajunge în această etapă.