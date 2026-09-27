Spălarea fructelor și legumelor imediat după ce au fost cumpărate pare o metodă eficientă. Le ai gata de consum când ai nevoie de ele, însă în cazul unora acest lucru le-ar putea face rău. Iată de ce!

Ce alimente nu trebuie spălate înainte să le pui în frigider. Umezeala le poate face să se strice mai repede | Shutterstok

Fructele și legumele trebuie spălate întotdeauna înainte de consum, însă momentul când facem asta contează. Contrar așteptărilor, în cazul multora dintre ele, este recomandat să le punem în frigider nespălate și să le clătim doar înainte să le mâncăm sau să le folosim la gătit.

Dacă nu sunt șterse bine, umiditatea de pe aceste alimente favorizează dezvoltarea microorganismelor și a mucegaiului și se strică mai repede, potrivit realsimple.com.

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Ce fructe și legume nu trebuie spălate înainte să fie puse la frigider

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Anumite alimente rețin mai ușor apa. Fructele de pădure, de exemplu, sunt foarte sensibile și se pot altera rapid dacă sunt spălate și apoi depozitate umede în frigider. Așadar, căpșunile, zmeura și afinele trebuie spălate doar înainte de consum.

Același principiu se aplică și în cazul altor alimente care urmează să fie depozitate pentru mai multe zile în frigider, precum ciupercile, morcovul, spanacul, sfecla roșie și salata verde. În cazul ciupercilor, acestea se comportă ca un burete atunci când intră în contact cu apa și, dacă ar fi depozitate după spălare, s-ar strica foarte repede.

Din aceeași categorie mai fac parte și strugurii, cireșele și vișinele, care trebuie clătite doar înainte de consum. Dacă, totuși, preferi să speli aceste fructe și să le lași în frigider, recomandat ar fi să le usuci foarte bine înainte și să le lași pe un prosop de hârtie, potrivit sursei citate mai sus.

Nu este recomandată folosirea săpunului sau a detergentului de vase, pentru că produsele proaspete, precum fructele și legumele, sunt poroase și pot absorbi substanțe care nu sunt destinate consumului.

Fructele și legumele cu coajă trebuie și ele spălate înainte de consum. Dacă, de exemplu, tăiem un pepene sau un castravete, cuțitul poate transfera impuritățile de pe exterior către partea pe care urmează să o consumăm, potrivit realsimple.com.

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Ce fructe și legume se păstrează mai bine la temperatura camerei

Unele fructe și legume continuă să se coacă și după ce au fost culese. Bananele, avocado, mango, piersicile, nectarinele, prunele și roșiile se păstrează mai bine la temperatura camerei. Ele pot fi mutate în frigider abia după ce s-au copt în totalitate, potrivit unei surse.

Merele și perele se depozitează în cămară și pot fi transferate în frigider doar dacă vrei să le extinzi termenul de valabilitate. Usturoiul, ceapa și cartofii nu trebuie să stea la frigider, ci într-un spațiu răcoros, ferit de umiditate.

Tot la temperatura camerei se păstrează și vinetele, castraveții și ardeii. Dacă, totuși, preferi să le pui la frigider, indicat ar fi să le consumi sau să le prepari imediat, mai relatează sursa citată.