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(P) Lupta împotriva dăunătorilor: Totul despre Cicada Meliferă și utilizarea corectă a insecticidelor agricole

În grădinărit și agricultură, succesul depinde de atenția pe care o acordăm sănătății plantelor. Din păcate, ecosistemul nostru este supus constant presiunii exercitate de diverși dăunători invazivi care pot compromite atât estetica grădinii, cât și productivitatea culturilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 15:35 | Actualizat Vineri, 26 Iunie 2026, 15:36
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Unul dintre acești musafiri nepoftiți, care a început să pună probleme serioase în ultimii ani în România, este Cicada meliferă (Metcalfa pruinosa). Gestionarea unei astfel de invazii necesită nu doar răbdare, ci și o informare corectă cu privire la alegerea și aplicarea unor insecticide agricole adecvate.

Dacă te simți copleșit de multitudinea de produse de pe piață, trebuie să știi că există resurse care îți pot ușura munca. Fitofarmacia Botanistii este un magazin specializat unde poți găsi o gamă completă de soluții pentru protecția plantelor, de la erbicide și fungicide, până la cele mai eficiente insecticide agricole. Mai mult, aceștia pun la dispoziția clienților un blog extrem de util, cu articole detaliate despre insectele dăunătoare, unde poți învăța cum să identifici corect atacul, ce tip de insecticid să folosești și, cel mai important, cum să îl aplici pentru a obține rezultate maxime.

Ce este, de fapt, Cicada meliferă?

Metcalfa pruinosa, cunoscută popular sub numele de Cicada meliferă, este o specie exotică originară din estul Americii de Nord. În Europa a fost semnalată pentru prima dată în Italia, în 1979, dar expansiunea sa a continuat rapid. În România, prezența sa a fost confirmată începând cu anul 2009, în zona Constanței și Eforiei, dar ulterior s-a răspândit în multe alte regiuni ale țării.

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La prima vedere, adulții pot fi confundați cu mici molii. Totuși, dacă privești cu atenție, vei observa că aripile sunt poziționate vertical pe lângă corp, conferindu-i un aspect triunghiular, comprimat lateral, similar unei pene. Adulții au între 5,5 și 8 mm lungime și o culoare variabilă, de la brun la cenușiu. Un semn distinctiv al acestei specii, atât la adulți, cât și la larve, este secretia ceroasă albă și floculentă care le acoperă corpul.

Biologie și ciclul de viață

Cicada meliferă are un ciclu de viață anual, prezentând o singură generație pe an. Iernarea are loc în stadiul de ou, depus cu grijă în scoarța ramurilor plantelor gazdă. Primăvara, odată cu încălzirea vremii, ouăle eclozează, iar larvele trec prin cinci stadii de dezvoltare. Un aspect interesant și totodată frustrant pentru grădinari este dimorfismul sexual extrem de slab marcat, ceea ce face ca femelele să fie aproape imposibil de deosebit de masculi cu ochiul liber.

Plante atacate și daunele produse

Această cicadă este o specie polifagă, ceea ce înseamnă că nu este deloc pretențioasă. A fost identificată pe peste 200 de specii de plante, incluzând atât plante spontane, cât și pomi fructiferi sau, în mod frecvent, plante ornamentale din grădini și parcuri.

Modul de hrănire al adultului și al larvelor este prin înțepare și supt, extrăgând sucul celular al plantelor. Acest lucru duce la slăbirea vigorii plantei gazdă, dar problemele nu se opresc aici: în timpul hrănirii, cicada meliferă poate transmite numeroase viroze și boli. În plus, secreția ceroasă albă, produsă de nimfe, acoperă frunzele și ramurile, oferind plantelor un aspect inestetic și reducându-le semnificativ valoarea comercială și ornamentală.

Strategii de combatere cu insecticide agricole

Combaterea acestui dăunător este considerată o provocare majoră în fitofarmacie, tocmai din cauza acelui înveliș ceros care protejează corpul insectei. Multe dintre produsele standard pot ricoșa pur și simplu de pe acest strat protector. Iată câteva reguli de aur pe care le poți învăța și de pe blogul Botaniștii:

  1. Consecvența este cheia: Deoarece ouăle nu eclozează toate odată, un singur tratament este rareori suficient. Este necesară efectuarea mai multor tratamente la intervale de 7-10 zile pentru a prinde toate stadiile larvare.
  2. Alternarea insecticidelor: Pentru a evita dezvoltarea rezistenței dăunătorului, specialiștii recomandă alternarea produselor din grupe chimice diferite. Nu folosi același insecticid agricol la fiecare aplicare.
  3. Utilizarea adjuvanților: Aceasta este poate cea mai importantă recomandare. Adăugarea unui adjuvant (un produs care "lipește" și ajută la penetrare) în soluția de tratament este esențială. Acesta favorizează pătrunderea substanței active prin stratul de ceară protector al cicadei, făcând tratamentul mult mai eficient.

Importanța informării corecte

Atunci când alegi insecticide agricole pentru combaterea Metcalfa pruinosa, este vital să citești eticheta și să înțelegi dozele recomandate. Supra-dozarea nu va ucide cicada mai repede, dar poate fi toxică pentru plante sau pentru mediul înconjurător.

Dacă nu ești sigur ce produs să alegi pentru livada ta sau pentru plantele ornamentale din curte, nu ezita să ceri sfatul specialiștilor. Fitofarmacia Botanistii nu este doar un loc de unde poți cumpăra produse pentru protecția plantelor, ci și un partener de încredere în gestionarea problemelor din grădină. Blogul lor este o veritabilă bibliotecă de informații unde poți vedea fotografii clare pentru identificarea corectă a dăunătorilor și poți citi ghiduri pas cu pas despre cum să aplici corect tratamentele.

Într-o lume în care dăunătorii migrează și se adaptează constant, succesul în grădinărit nu ține doar de noroc, ci de strategia pe care o aplici. Cicada meliferă poate fi un inamic tenace, dar cu o monitorizare atentă, aplicarea unor insecticide agricole de calitate și utilizarea tehnicii corecte de tratament, plantele tale își pot recăpăta vigoarea și frumusețea. Nu lăsa acest dăunător să îți compromită munca de un an întreg; informează-te, acționează la timp și bucură-te de o grădină sănătoasă!

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