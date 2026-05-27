Mesajul transmis de Chef Alexandru Sautner, după ce Marina Luca a câștigat Chefi la cuțite! Ce a ținut să evidențieze

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 11:08 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 12:04
Marina Luca a câștigat cel de-al 17-lea sezon al îndrăgitului show Chefi la cuțite, aducându-i lui Chef Alexandru Sautner o bucurie imensă. Descoperă în rândurile de mai jos ce a transmis juratul, dar și care a fost detaliul pe care a dorit să îl evidențieze.

Bucurie fără margini pentru Chef Alexandru Luca, după ce Marina Luca, al său cuțit de aur, a câștigat cel de-al 17-lea sezon al emisiunii Chefi la cuțite! A fost o confruntare dificilă între patru finaliști extrem de talentați și preparatele pregătite de ei au impresionat din plin jurații. Vladimir Popa, Ștefan Turian, Alexandru Dodoaia și Marina Luca și-au pus la bătaie toată măiestria în materie de gătit și s-au luptat pentru marele premiu, însă victoria a aparținut concurentei lui Chef Alexandru Sautner.

„Sunt foarte fericit! Am câștigat cu un patiser. Dar ce patiser...Am crezut în ea, am reușit să o motivez și să îi transmis această încredere a mea în ea și mi-a demonstrat astăzi că a fost cea mai bună”, a fost mesajul transmis de Chef Alexandru Sautner în emisiunea Chefi la cuțite, imediat după ce Marina Luca a fost desemnată câștigătoare a sezonului 17.

Acesta a ținut să evidențieze astfel faptul că Marina a reușit să fie, în calitate de patiser, mai bună decât alți bucătari din show.

„Nu am cuvinte! Felicitări @_luca.marina_ 🥂🍾#chefilacutite #chefalex #cooking #castigator”, a fost mesajul transmis de Chef Alexandru Sautner pe pagina sa oficială de Instagram.

„Dragilor, am plecat cu mari speranțe la început, de când am ales-o cuțitul meu de aur am crezut în ea. Ea a crezut mai puțin, dar după trei zile a explodat și ne-a arătat adevărata ei valoare. Felicitări, felicitări, Marina! Am ajuns la final, acolo unde ne-am dorit și pentru ce am luptat.

A făcut niște farfurii senzaționale, impecabile! Felicitări și astăzi chiar cel mai bun a câștigat! Îi felicităm și pe ceilalți finaliști și pe toți concurenții acestui sezon Chefi la cuțite”, a mai mărturisit îndrăgitul jurat, în cadrul unui clip video în care apare extrem de fericit alături de Marina Luca.

colaj foto cu marina luca de la chefi la cutite sezonul 17 si alexandru sautner

Așa cum era de așteptat, cei doi au primit numeroase mesaje de felicitare de la urmăritori.

