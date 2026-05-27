Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat..."

Alex Dodoaia, unul dintre finaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite a publicat un mesaj emoționant, la scurt timp de la difuzarea Finalei pe care nu a câștigat-o. Cuțitul de aur al lui chef Richard a mărturisit că este recunoscător pentru tot ceea ce a trăit.

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 11:23 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 11:47
Alex Dodoaia a descris experiența trăită în sezonul 17 Chefi la cuțite ca fiind una dintre cele mai frumoase și intense experiențe din viața sa. Cuțitul de aur al lui chef Richard a mărturisit că a parcurs un drum plin de emoții, muncă, presiune, prietenii și lecții pe care le va purta mereu cu el.

„Chiar dacă aseară nu am câștigat finala, plec cu ceva mult mai valoros: oameni extraordinari, amintiri unice și dovada că pasiunea adevărată poate duce un om foarte departe”, a spus Alex Dodoaia imediat după Finala sezonului 17.

Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Cui a ținut să-i mulțumească în mod special

În mod special, Alex Dodoaia a ținut să-i mulțumească mentorului său, chef Richard:

„Un mulțumesc special pentru chef-ul meu, Richard Abou Zaki. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru răbdare, pentru fiecare sfat și pentru faptul că ați crezut în mine până la capăt. Ați fost mai mult decât un mentor, ați fost inspirația care m-a împins să dau tot ce am mai bun în fiecare farfurie”, a transmis Alex Dodoaia.

De asemenea, finalistul a ținut să transmită mulțumiri echipei bordo:

„Și pentru echipa mea minunată, Bordo Fami… voi ați fost sufletul acestui parcurs. În fiecare probă, în fiecare moment greu și în fiecare victorie, am fost o familie adevărată. Sunt mândru că am purtat culoarea bordo alături de voi și că am luptat împreună până în finală.

Acesta nu este sfârșitul, ci începutul unui drum și mai mare. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, m-au încurajat și au crezut în mine. Ne revedem curând în bucătărie”, a mai transmis Alex Dodoaia.

Cei 4 finaliști ai sezonului 17 Chefi la cuțite au fost Marina Luca, Alex Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian. După 3 ore intense de gătit, finaliștii au așteptat cu sufletul la gură verdictul juraților. Irina Fodor a anunțat că Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Sautner, a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite, premiul de 30.000 de euro și stagiul la Retroscena.

Alex Dodoaia a avut un moment în care a răbufnit la proba de main course, fiind dezamăgit de felul în care a gătit Darius terina de cartofi.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
