(P) Cum să ai un somn confortabil? Sfaturi eficiente

Somnul ar trebui să fie partea simplă a zilei, să te bagi în pat, să închizi ochii și să adormi. Cu toate acestea, pentru mulți oameni, somnul a devenit un proces fragmentat, superficial și obositor.

Probabil te trezești mai obosit decât te-ai culcat, te foiești noaptea sau simți că nu reușești să te relaxezi complet, indiferent câte ore stai în pat. Citește mai departe pentru a vedea ce soluții ai.

De ce este plapuma mai importantă decât pare

Un aspect adesea ignorat este plapuma. Mulți oameni o aleg doar în funcție de sezon sau de aspect, fără să ia în calcul impactul asupra confortului. O plapumă de calitate influențează direct modul în care corpul se relaxează în timpul nopții.

De exemplu, plapuma din lana de oaie Merino aduce stabilitate termică. Corpul nu mai este nevoit să se adapteze constant la variații de temperatură, ceea ce înseamnă menținerea unui somn mai profund și mai continuu. O plapumă prea grea creează disconfort și supraîncălzire, iar una prea subțire provoacă senzația de frig și treziri repetate.

Confortul începe cu mediul în care dormi

Un alt lucru care influențează somnul este atmosfera din dormitor. Lumina, temperatura și liniștea sunt foarte importante. Un dormitor prea cald sau prea rece forțează corpul să se adapteze în loc să se relaxeze, ceea ce se simte imediat în calitatea somnului.

Ideal este un spațiu aerisit, cu lumină redusă seara și cu o temperatură constantă, care să permită corpului să intre natural în starea de odihnă. Chiar și detalii aparent minore, precum o sursă de lumină puternică sau zgomote de fundal, pot fragmenta somnul fără să îți dai seama.

Patul contează mai mult decât crezi

Salteaua și perna sunt, de obicei, primele la care te gândești când vrei un somn mai bun. Și pe bună dreptate. O saltea care nu susține corect corpul sau o pernă nepotrivită poziției tale de somn creează tensiuni care se acumulează pe parcursul nopții. Corpul are nevoie de susținere, dar și de relaxare. Atunci când una dintre aceste componente lipsește, somnul devine superficial și te trezești mai des.

Senzația de confort psihic

Mulți oameni observă că dorm mai bine atunci când se simt „înveliți” corespunzător, pentru că această senzație transmite corpului un semnal de siguranță. Nu este întâmplător faptul că plapumele bine echilibrate sunt asociate cu un somn mai profund.

Contează și rutina de seară

Un somn confortabil începe înainte de a ajunge în pat. Rutina de seară ajută corpul să facă tranziția de la activitate la odihnă, iar lumina puternică, ecranele și stimulii mentali intenși întârzie această tranziție. Aerisirea dormitorului, reducerea luminii și pregătirea patului, transmit un semnal clar că este timpul pentru relaxare.

Hainele de dormit și materialele textile

Contează și materialele cu care intri în contact. Pijamalele, lenjeria și plapuma ar trebui să permită pielii să respire și să ofere o senzație plăcută la atingere. Disconfortul termic sau texturile neplăcute pot perturba somnul chiar dacă nu te trezesc complet. O plapumă de calitate, combinată cu lenjerie potrivită, creează un echilibru termic care ajută corpul să rămână relaxat pe tot parcursul nopții.

Când știi că este timpul să faci o schimbare

Dacă te trezești frecvent obosit, dacă îți este greu să adormi sau dacă simți nevoia să îți ajustezi constant plapuma în timpul nopții, înseamnă că ceva din mediul de somn nu funcționează corect.

Dacă te trezești frecvent obosit, dacă îți este greu să adormi sau dacă simți nevoia să îți ajustezi constant plapuma în timpul nopții, înseamnă că ceva din mediul de somn nu funcționează corect.