Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Cum să ai un somn confortabil? Sfaturi eficiente

(P) Cum să ai un somn confortabil? Sfaturi eficiente

Somnul ar trebui să fie partea simplă a zilei, să te bagi în pat, să închizi ochii și să adormi. Cu toate acestea, pentru mulți oameni, somnul a devenit un proces fragmentat, superficial și obositor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 15:28 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 15:29
Somnul ar trebui să fie partea simplă a zilei, să te bagi în pat, să închizi ochii și să adormi | confortmerino.ro

Probabil te trezești mai obosit decât te-ai culcat, te foiești noaptea sau simți că nu reușești să te relaxezi complet, indiferent câte ore stai în pat. Citește mai departe pentru a vedea ce soluții ai.

De ce este plapuma mai importantă decât pare

Un aspect adesea ignorat este plapuma. Mulți oameni o aleg doar în funcție de sezon sau de aspect, fără să ia în calcul impactul asupra confortului. O plapumă de calitate influențează direct modul în care corpul se relaxează în timpul nopții.

De exemplu, plapuma din lana de oaie Merino aduce stabilitate termică. Corpul nu mai este nevoit să se adapteze constant la variații de temperatură, ceea ce înseamnă menținerea unui somn mai profund și mai continuu. O plapumă prea grea creează disconfort și supraîncălzire, iar una prea subțire provoacă senzația de frig și treziri repetate.

Articolul continuă după reclamă

Confortul începe cu mediul în care dormi

Un alt lucru care influențează somnul este atmosfera din dormitor. Lumina, temperatura și liniștea sunt foarte importante. Un dormitor prea cald sau prea rece forțează corpul să se adapteze în loc să se relaxeze, ceea ce se simte imediat în calitatea somnului.

Ideal este un spațiu aerisit, cu lumină redusă seara și cu o temperatură constantă, care să permită corpului să intre natural în starea de odihnă. Chiar și detalii aparent minore, precum o sursă de lumină puternică sau zgomote de fundal, pot fragmenta somnul fără să îți dai seama.

Patul contează mai mult decât crezi

Salteaua și perna sunt, de obicei, primele la care te gândești când vrei un somn mai bun. Și pe bună dreptate. O saltea care nu susține corect corpul sau o pernă nepotrivită poziției tale de somn creează tensiuni care se acumulează pe parcursul nopții. Corpul are nevoie de susținere, dar și de relaxare. Atunci când una dintre aceste componente lipsește, somnul devine superficial și te trezești mai des.

Senzația de confort psihic

Mulți oameni observă că dorm mai bine atunci când se simt „înveliți” corespunzător, pentru că această senzație transmite corpului un semnal de siguranță. Nu este întâmplător faptul că plapumele bine echilibrate sunt asociate cu un somn mai profund.

Contează și rutina de seară

Un somn confortabil începe înainte de a ajunge în pat. Rutina de seară ajută corpul să facă tranziția de la activitate la odihnă, iar lumina puternică, ecranele și stimulii mentali intenși întârzie această tranziție. Aerisirea dormitorului, reducerea luminii și pregătirea patului, transmit un semnal clar că este timpul pentru relaxare.

Hainele de dormit și materialele textile

Contează și materialele cu care intri în contact. Pijamalele, lenjeria și plapuma ar trebui să permită pielii să respire și să ofere o senzație plăcută la atingere. Disconfortul termic sau texturile neplăcute pot perturba somnul chiar dacă nu te trezesc complet. O plapumă de calitate, combinată cu lenjerie potrivită, creează un echilibru termic care ajută corpul să rămână relaxat pe tot parcursul nopții.

Când știi că este timpul să faci o schimbare

Dacă te trezești frecvent obosit, dacă îți este greu să adormi sau dacă simți nevoia să îți ajustezi constant plapuma în timpul nopții, înseamnă că ceva din mediul de somn nu funcționează corect.

Poți începe prin a schimba plapuma și ai toate șansele să vezi numeroase îmbunătățiri chiar după numai câteva zile. Vezi acum ce modele sunt disponibile la Confort Merino!

Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Antena 3 Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate
SpyNews Valentin de la Mireasa o acuză pe Alina că l-ar fi bătut! Fostul concurent neagă că a fost violent cu ea: ”Mi-a băgat mâna în gât” Valentin de la Mireasa o acuză pe Alina că l-ar fi bătut! Fostul concurent neagă că a fost violent cu ea: ”Mi-a băgat mâna în gât”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău
(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale Catine.ro
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu problema președintelui
După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Cod roșu de amenzi, concedieri și plafonări de salarii
Cod roșu de amenzi, concedieri și plafonări de salarii Jurnalul
Test Yin-Yang: In ce vibratie energetica te afli acum?
Test Yin-Yang: In ce vibratie energetica te afli acum? Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează Observator
Beneficiile salinei în sezonul rece. Cum poate ajuta la tratarea problemelor respiratorii
Beneficiile salinei în sezonul rece. Cum poate ajuta la tratarea problemelor respiratorii MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Stresul și anxietatea: care este diferența? Strategii pentru a le gestiona
Stresul și anxietatea: care este diferența? Strategii pentru a le gestiona DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x