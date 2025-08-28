Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Drujbe pentru intervenții rapide: ce folosesc profesioniștii în teren?

(P) Drujbe pentru intervenții rapide: ce folosesc profesioniștii în teren?

În cazul unor lucrări ce implică intervenția rapidă (salvări de vieți omenești în urma intemperiilor, dezmembrări controlate în construcții sau acțiuni de urgență în silvicultură), alegerea drujbei potrivite este crucială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 17:18 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 17:18
(P) Drujbe pentru intervenții rapide: ce folosesc profesioniștii în teren? | pexels.com

Nu este vorba doar despre putere, ci despre o combinație optimă de manevrabilitate, raport putere-greutate și fiabilitate în condiții extreme. Acest articol oferă o analiză tehnică a caracteristicilor esențiale pe care profesioniștii le caută la o drujbă de intervenție.

Criterii tehnice de selecție pentru profesioniști

Atunci când se alege o drujbă pentru aplicații de intervenție, performanța trebuie să fie constantă, indiferent de solicitări. Iată care sunt aspectele tehnice pe care specialiștii pun accent, atunci când aleg astfel de unelte necesare de pe MASIF:

Motorul și sistemul de alimentare

Articolul continuă după reclamă
  • tipul de motor: se preferă motoarele în doi timpi cu un raport cilindree-putere optimizat; acestea oferă un cuplu ridicat pe o plajă largă de turații, esențial pentru tăieri rapide prin materiale dense;
  • carburatorul: un model ce asigură compensarea menține amestecul aer-combustibil la un nivel optim, compensând automat pentru variațiile de densitate a aerului (altitudine) și gradul de murdărire a filtrului; aceasta asigură o putere constantă și evită reglajele frecvente;
  • sistemul de pornire: optează pentru sisteme de pornire cu decompresie și bobine de aprindere cu control digital, care garantează o pornire rapidă și fără efort, chiar și la temperaturi mici sau după o perioadă lungă de inactivitate.

Sistemul de tăiere (lanț și lamă)

· tipul de lamă: lamele (șinele de ghidaj) de tip profesional sunt fabricate din oțel special, cu vârfuri cu pinion înlocuibil; acestea rezistă la solicitări mecanice intense și la temperaturi ridicate fără a se deforma; lungimea lamei se alege în funcție de aplicație - de la 30 cm pentru manevrabilitate în spații înguste, la peste 60 cm pentru doborâri sau tăieri de volum;

· tipul de lanț: lanțurile se clasifică după:

  • pas: măsurat în inci (ex: 3/8", .325"); influențează viteza de tăiere și cuplul; pasul 3/8" este adesea preferat pentru putere mare, în timp ce .325" este un compromis bun între viteză și cuplu pentru lamele mai scurte;
  • grosime: exprimată în inci (ex: .050", .058", .063"); indică grosimea dintelui de antrenare și asigură o potrivire perfectă cu șina de ghidaj;
  • tipul dintelui: influențează viteza, finețea și durabilitatea tăierii; dintele cu muchie dreaptă (full chisel) este eficient în lemn curat, dar se tocește mai repede în condiții dure; dintele cu muchie rotunjită (semi-chisel) oferă o tăiere mai lentă, dar rezistă mai bine la praf, murdărie și material contaminat; pentru intervenții dificile (pământ, pietre, metal), se folosesc lanțuri speciale, precum cele pentru intervenții (rescue) sau cu dinți întăriți cu carburi metalice (carbide tipped), care oferă o durabilitate superioară.

Ergonomie și siguranță

  • sistem anti-vibrație: pe bază de arcuri sau amortizoare de cauciuc; reduce oboseala operatorului și previne sindromul de vibrație mână-braț;
  • frâna de lanț: o frână de lanț inerțială cu dublă acțiune este standard; aceasta se activează fie manual, fie automat în cazul unui recul, oprind lanțul în fracțiuni de secundă;
  • raport putere-greutate: pentru intervenții, unde operatorul trebuie să fie mobil și să lucreze în poziții neconvenționale, un raport optimizat putere-greutate este esențial; modelele profesionale sunt concepute pentru a fi ușoare, dar extrem de robuste.

Modele și aplicații specifice

Alegerea unui model se face în funcție de specificul misiunii. De exemplu:

Stingerea incendiilor și alte operațiuni de salvare

Salvatorii au nevoie de drujbe cu lanțuri de tip rescue și lame scurte, pentru tăieri rapide prin materiale compozite, suprafețe de lemn în care sunt înfipte cuie sau chiar tablă subțire, în spații restrânse; se pune accentul pe pornirea instantanee și manevrabilitate;

Silvicultură și deszăpezire

Pentru doborâri sau curățarea copacilor căzuți, se optează pentru modele cu motoare puternice (>70 cm³) și lame de lungime mare, capabile să taie diametre considerabile fără a forța motorul. În astfel de situații, durabilitatea și cuplul motorului sunt prioritare.

Lucrări de construcții

Pentru tăieri de grinzi, demolări selective sau deschideri de goluri, se pot folosi modele specializate cu lanțuri de tip diamant sau lame cu vârf de diamant, pentru tăieri în beton armat sau zidărie, un domeniu de nișă al drujbelor profesionale. Vezi mai multe de drujbe în oferta MASIF.

Întreținere și durabilitate

Durabilitatea unei drujbe profesionale depinde direct de calitatea materialelor (carter din aliaj de magneziu, cilindri cu pereți cromați) și de întreținerea corectă a echipamentului, ce presupune:

  • utilizarea de uleiuri de amestec de calitate superioară (semi-sintetice sau full-sintetice) pentru a reduce uzura internă a motorului;
  • verificarea și ascuțirea regulată a lanțului, conform specificațiilor producătorului, cu pile calibrate;
  • curățarea filtrului de aer, pentru a asigura un amestec curat de aer și a prelungi durata de viață a carburatorului și motorului;
  • reglarea periodică a tensionării lanțului pentru a preveni uzura prematură a lamei și a pinionului de antrenare.

Alegerea drujbei potrivite pentru intervenții rapide nu este un proces simplu. Ea implică o înțelegere profundă a specificațiilor tehnice și o adaptare a echipamentului la mediul de lucru extrem de solicitant. Investiția într-un echipament profesional, fiabil și ușor de întreținut, reprezintă o garanție a eficienței și siguranței în teren.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;, cu care e căsătorit de 29 de ani
Observatornews.ro Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată" Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10
Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Joi, 28.08.2025, 08:44 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Miercuri, 27.08.2025, 18:31 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
(P) Câte camere de supraveghere îți trebuie pentru o casă?
(P) Câte camere de supraveghere îți trebuie pentru o casă?
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
(P) Opt sfaturi pentru alegerea celui mai bun aparat de aer condiționat pentru locuința ta
(P) Opt sfaturi pentru alegerea celui mai bun aparat de aer condiționat pentru locuința ta
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu... Elle
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe deget | VIDEO
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe!
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe! Jurnalul
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație Kudika
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința Playtech
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de... Redactia.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului său. Diva a radiat într-un bikini roșu extrem de sexy
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x