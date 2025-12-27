Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”

Bursucu este un bărbat împlinit și fericit. Prezentatorul TV se mândrește cu o carieră de succes în televiziune, dar și cu o familie minunată. Iată cum arată soția și cele două fiice ale sale.

Bursucu apare des pe micile ecrane ale publicului, însă puțini știu că are o familie extrem de frumoasă. Prezentatorul TV este destul de discret când vine vorba de viața personală. Acesta preferă să își țină soția și cele două fiice departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

De curând, Bursucu a luat pe toată lumea prin surprindere cu o imagine înduioșătoare. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, acesta a decis să publice pe contul de Instagram o fotografie cu cele mai importante persoane din viața lui.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatorul TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea. Aceștia sunt împreună de aproximativ 13 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată, pe nume Anays.

Alessia este fiica Andreei dintr-o fostă relație, însă Bursucu a considerat-o întotdeauna fetița lui. Cei doi se înțeleg de minune și au o legătură specială.

Cum arată soția și cele două fiice ale lui Bursucu

Bursucu se laudă cu o soție superbă. Andreea este de o frumusețe răpitoare, iar drept dovadă stau pozele prezentatorului TV din mediul online. De asemenea, Alessia, a moștenit cele mai multe trăsături de la mama ei. Cele două seamănă ca două picături de apă.

Și Anays, fiica cea mică a lui Bursucu, este adorabilă. Micuța a reușit să impresioneze prietenii virtuali cu privirea angelică și chipul drăgălaș. Mai mult, se poate observa că fetița seamănă mai mult cu tatăl său.

„Familie. Sărbători fericite!”, a fost descrierea folosită de prezentatorul TV în dreptul imaginii cu soția și fiicele sale.

Postarea prezentatorului TV a generat mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Ce frumoși!”, „Ce familie frumoasă!”, Crăciun fericit la toată familia ♥️🫶 Vă îmbrățișez” sau „Frumoși foc toți”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce a învățat Bursucu de la fiica lui vitregă, Alessia

Bursucu este foarte apropiat de fiica lui vitregă. Se pare că Alessia l-a învățat cum să aibă o relație mai bună cu fetița lui cea mică.

„Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept, așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar „Tati o să își revină, tati mă iubește'. Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică.

Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice”, a dezvăluit Bursucu, potrivit cancan.ro.