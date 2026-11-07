Antena Căutare
Home Lifestyle Cluburile în care oamenii plătesc ca să doarmă, noua modă din Coreea de Sud. Cum arată o petrecere fără dans și alcool

Cluburile în care oamenii plătesc ca să doarmă, noua modă din Coreea de Sud. Cum arată o petrecere fără dans și alcool

Un club în care muzica nu îi îndeamnă pe oameni să danseze, ci să adoarmă. Acesta este conceptul unui local neobișnuit din Seul, Coreea de Sud, unde participanții renunță la agitația specifică vieții de noapte și aleg să se relaxeze pe saltele.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 11:02 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 11:14
În Coreea de Sud, oamenii plătesc să doarmă în club | We Road
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Localul se numește Ceiling Service și a fost lansat în 2024. Proiectul este administrat de PERMIT, un studio din Seul care se ocupă de sunet și amenajarea spațiilor. Spre deosebire de cluburile obișnuite, aici nu există ring de dans, iar participanții nu sunt încurajați să rămână în picioare sau să urmărească un spectacol.

Cum arată o seară în clubul unde somnul face parte din experiență

Cei care ajung la Ceiling Service se întind pe saltele și își îndreaptă privirea spre tavan. Acolo sunt proiectate diferite efecte luminoase, care însoțesc muzica interpretată live. Atmosfera este gândită pentru relaxare, iar fiecare participant poate să se bucure de experiență fără presiunea de a socializa sau de a participa la activități specifice vieții de noapte, potrivit We Road.

Un alt detaliu interesant este durata evenimentelor. O sesiune poate ajunge la șapte ore, timp în care participanții au ocazia să se deconecteze de la agitația cotidiană. Mai mult, dacă într-un club obișnuit adormitul ar putea fi considerat un lucru neobișnuit, aici face parte chiar din concept.

Articolul continuă după reclamă

Ceremonia ceaiului și meditația cu gong, momentele care completează experiența

O sesiune la Ceiling Service nu începe direct cu muzica și luminile. Participanții sunt întâmpinați printr-o ceremonie a ceaiului, un moment care marchează trecerea de la ritmul obișnuit al zilei la atmosfera de relaxare pregătită de organizatori.

La final, experiența se încheie cu o meditație însoțită de sunetul unui gong. Astfel, întregul eveniment este construit în jurul liniștii, al odihnei și al stimulilor auditivi și vizuali, nu al dansului sau al petrecerii.

Conceptul propus de Ceiling Service schimbă ideea tradițională de club și oferă o alternativă celor care își doresc să iasă din casă fără să participe la o petrecere zgomotoasă. În locul dansului și al agitației, participanții aleg să se întindă, să asculte muzică și, dacă îi cuprinde somnul, să adoarmă.

Ce înseamnă triunghiul de pe eticheta hainelor. Simbolul pe care mulți îl ignoră și greșeala care îți poate strica haine...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro 15.000 de lei de la stat pentru românii cu panouri fotovoltaice. Înscrierile încep pe 20 noiembrie 15.000 de lei de la stat pentru românii cu panouri fotovoltaice. Înscrierile încep pe 20 noiembrie
Observatornews.ro Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Cum scapi de petele de apă de pe pereți și tavan fără să reapară. Ce recomandă specialiștii înainte de a zugrăvi
Cum scapi de petele de apă de pe pereți și tavan fără să reapară. Ce recomandă specialiștii înainte de a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte. Rețeta simplă, sățioasă și plină de savoare, perfectă pentru prânz sau cină
Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte. Rețeta simplă, sățioasă și plină de savoare, perfectă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x