Cluburile în care oamenii plătesc ca să doarmă, noua modă din Coreea de Sud. Cum arată o petrecere fără dans și alcool

Un club în care muzica nu îi îndeamnă pe oameni să danseze, ci să adoarmă. Acesta este conceptul unui local neobișnuit din Seul, Coreea de Sud, unde participanții renunță la agitația specifică vieții de noapte și aleg să se relaxeze pe saltele.

Localul se numește Ceiling Service și a fost lansat în 2024. Proiectul este administrat de PERMIT, un studio din Seul care se ocupă de sunet și amenajarea spațiilor. Spre deosebire de cluburile obișnuite, aici nu există ring de dans, iar participanții nu sunt încurajați să rămână în picioare sau să urmărească un spectacol.

Cum arată o seară în clubul unde somnul face parte din experiență

Cei care ajung la Ceiling Service se întind pe saltele și își îndreaptă privirea spre tavan. Acolo sunt proiectate diferite efecte luminoase, care însoțesc muzica interpretată live. Atmosfera este gândită pentru relaxare, iar fiecare participant poate să se bucure de experiență fără presiunea de a socializa sau de a participa la activități specifice vieții de noapte, potrivit We Road.

Un alt detaliu interesant este durata evenimentelor. O sesiune poate ajunge la șapte ore, timp în care participanții au ocazia să se deconecteze de la agitația cotidiană. Mai mult, dacă într-un club obișnuit adormitul ar putea fi considerat un lucru neobișnuit, aici face parte chiar din concept.

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Ceremonia ceaiului și meditația cu gong, momentele care completează experiența

O sesiune la Ceiling Service nu începe direct cu muzica și luminile. Participanții sunt întâmpinați printr-o ceremonie a ceaiului, un moment care marchează trecerea de la ritmul obișnuit al zilei la atmosfera de relaxare pregătită de organizatori.

La final, experiența se încheie cu o meditație însoțită de sunetul unui gong. Astfel, întregul eveniment este construit în jurul liniștii, al odihnei și al stimulilor auditivi și vizuali, nu al dansului sau al petrecerii.

Conceptul propus de Ceiling Service schimbă ideea tradițională de club și oferă o alternativă celor care își doresc să iasă din casă fără să participe la o petrecere zgomotoasă. În locul dansului și al agitației, participanții aleg să se întindă, să asculte muzică și, dacă îi cuprinde somnul, să adoarmă.