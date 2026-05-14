Provident. 20 de ani în care am învățat să înțelegem viața așa cum e

CĂTRE TOȚI CEI CARE AU CONTINUAT ÎN CIUDA ETICHETELOR

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 21:49
Dacă ai fost redus vreodată la cel mai greu moment al tău. Dacă o decizie luată din necesitate a devenit eticheta prin care te-au cunoscut alții.

Dacă ai continuat în ciuda zgomotului. Această scrisoare e pentru tine.

Timp de 20 de ani, am fost unul dintre cele mai judecate branduri din România. Am fost numiți deseori cămătari legali, profitori, jăpcani. Aceste cuvinte au apărut în ziare, pe forumuri, în comentarii de la miezul nopții. Le-am citit pe toate.

Știm că unii dintre clienții noștri și-au purtat propriile etichete. Știm că decizia de a lua un împrumut de la Provident a fost uneori însoțită de rușine. De priviri critice. Știm că au existat momente în care ai fost judecat de două ori: o dată pentru situația în care erai, a doua oară pentru soluția pe care ai ales-o.

Și totuși ai mers înainte. Ai luat decizia potrivită ție, nu pe cea care dădea bine în ochii celorlalți.

Așa am continuat și noi. Fără să judecăm, am înțeles viața așa cum e. Dar spunând răspicat că un împrumut vine cu costuri și cu responsabilități. Spunând răspicat că, uneori, un împrumut rezolvă o problemă complicată. Alteori, poate crea altele.

La 20 de ani, nu venim cu o listă de reușite. Venim cu recunoașterea că uneori drumul nostru a fost imperfect. Și cu recunoștința de a fi învățat împreună că a merge înainte înseamnă să prețuiești ce ai trăit – momentele când ai plâns de fericire, când ai greșit sau când ai vrut să renunți. Înseamnă să alegi, în fiecare zi, să construiești ceva mai bun, #DincoloDeEtichete.

Pentru că nicio etichetă nu spune toată povestea.

