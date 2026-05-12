Fata cu „picioare de aur" care atrage privirile peste tot pe unde merge. Cum a ajuns să își piardă membrele inferioare

Lauren Wasser, modelul cunoscut drept „fata cu picioare de aur”, a impresionat la Met Gala 2026. Tânăra și-a pierdut ambele picioare la vârsta de 24 de ani.

Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 16:06 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 16:06
Ea este fata „cu picioare de aur” care atrage privirile peste tot pe unde merge. Povestea sa este de-a dreptul incredibilă, iar felul în care a ajuns să-și piardă membrele inferioare i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Recent, tânăra a apărut pe covorul roșu de la Met Gala și a impresionat prin apariția sa spectaculoasă.

Numele tinerei este Lauren Wasser, iar picioarele sale au fost amputate când avea doar 24 de ani. Aceasta a apărut la Met Gala într-o ținută strălucitoare și îndrăzneață. Tema din acest an a fost dedicată artei costumelor și a pus accent pe creativitate și originalitate. Lauren Wasser, în vârstă de 38 de ani, a reușit din nou să impresioneze publicul.

Modelul a purtat un costum auriu semnat de Prabal Gurung, stilizat de Jaz și Sara, pe care l-a asortat cu celebrele sale proteze aurii. Aceste proteze au devenit semnătura sa și motivul pentru care este cunoscută în întreaga lume drept „fata cu picioare de aur”.

La vârsta de 24 de ani, Lauren a fost nevoită să își amputeze partea inferioară a picioarelor după ce a dezvoltat sindromul șocului toxic din cauza utilizării unui tampon. Acest sindrom este extrem de rar, iar incidența estimată este de doar unu până la trei cazuri la 100.000 de femei aflate la menstruație.

Modelul a vorbit de-a lungul timpului deschis despre experiența aproape fatală prin care a trecut și a dezvăluit că a fost la doar câteva minute de moarte. Într-un podcast, Lauren Wasser a povestit momentele cumplite trăite atunci.

Cum a ajuns să își piardă membrele inferioare

„Eram la menstruație. Era foarte abundentă. Cred că am leșinat. M-am trezit cu fața în jos pe podeaua dormitorului meu. Eram la 10 minute de moarte”, a spus aceasta.

Organele sale au început să cedeze, iar Lauren a fost plasată în comă indusă. Medicii le-au spus părinților ei că avea doar o șansă de unu la sută să supraviețuiască.

„Picioarele mele începuseră să se înnegrească, așa că atunci când m-am trezit în sfârșit au trebuit să-mi amputeze piciorul drept, altfel urma să mor. Mi-au spus că nu-mi pot da niciun analgezic. Am simțit fiecare lucru care mi s-a făcut”, a mai povestit modelul.

Inițial, lui Lauren Wasser i-a fost amputată doar partea inferioară a piciorului drept, însă după ani întregi de dureri cumplite a fost nevoită să își amputeze și celălalt picior. După experiența traumatizantă prin care a trecut, femeia a devenit o voce importantă în ceea ce privește siguranța produselor menstruale și conștientizarea sindromului șocului toxic.

„Să fiu acolo unde sunt astăzi, știind că am sărit, am împins și am tras de inimaginabil; sper că oricine se confruntă cu propriile încercări în viață mă poate vedea pe mine și povestea mea și să știe că este posibil să treacă peste orice. Nu ești singur. Dacă eu pot reuși, poți și tu”, a transmis aceasta.

Care sunt simptomele sindromului de șoc toxic

Potrivit Cleveland Clinic, deși simptomele sindromului de șoc toxic sunt asociate adesea cu utilizarea tampoanelor, această afecțiune poate apărea la oricine. Sindromul provoacă răspândirea toxinelor în sânge și poate duce la leziuni grave ale organelor sau chiar la deces.

Printre simptomele sindromului de șoc toxic se numără: tensiune arterială scăzută, amețeli, senzație de leșin sau pierderea cunoștinței, diaree apoasă, febră mare instalată brusc, frisoane, dureri musculare și alte simptome asemănătoare gripei. De asemenea, pot apărea greață, vărsături, exfolierea pielii de pe tălpi și palme, roșeață sau erupții cutanate asemănătoare unei arsuri solare.

Medicii recomandă ca persoanele care prezintă astfel de simptome să contacteze de urgență un specialist.

