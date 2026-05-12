Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma după o victorie clară, 6-1, 7-6(0) cu Jelena Ostapenko. Este prima sa semifinală la acest nivel pe zgură, după un parcurs excelent la Foro Italico.

Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi pe Jelena Ostapenko. Premieră în cariera româncei care a intrat în semifinale la Roma | Profimedia Images

Jucătoarea de tenis a avut un meci aproape perfect și va juca pentru prima dată în cariera sa în semifinala unui turneu WTA 1000 pe zgură. Momentan nu se cunoaște adversara sa de la Roma. Aceasta va fi stabilită în urma confruntării dintre Mirra Andreeva și Coco Gauff.

Se poate spune că aceasta este una dintre cele mai bune perioade din cariera jucătoarei din România. Performanța sa a adus-o mai departe la turneul WTA 1000 de la Roma. După victoriile cu Tatjana Maria, Aryna Sabalenka și Linda Noskova, Sorana Cîrstea a învins-o și pe Jelena Ostapenko, devenind astfel prima semifinalistă a turneului de la Foro Italico.

Cum s-a desfășurat meciul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko

Sorana a început meciul pe Campo Centrale și a câștigat rapid primul set. Acesta a durat mai puțin de o jumătate de oră. Românca a excelat, pierzând foarte puține puncte pe propriul serviciu, doar unul pe serviciul al doilea.

În actul secund, Jelena a jucat mai bine, iar meciul a devenit echilibrat. Până la 2-2 s-a mers cu serviciul, după care Ostapenko a câștigat două game-uri la rând și a preluat conducerea. Au urmat mai multe game-uri disputate intens, cu break-uri de ambele părți.

Sorana a revenit, a egalat la 5 și a salvat inclusiv o minge de set a adversarei. S-a ajuns în tie-break, unde românca a dominat clar și a câștigat toate punctele.

Sorana Cîrstea a închis partida în minimum de seturi, scor 6-1, 7-6(0) și a egalat astfel la 4-4 scorul întâlnirilor directe cu fosta campioană de la Roland Garros.

Un moment de referință pentru Sorana Cîrstea, care continuă să scrie frumos povestea sa în tenisul mondial. Cu determinare, calm în momentele grele și un joc din ce în ce mai solid, românca demonstrează că experiența și munca pot duce la performanțe de top chiar și în fața celor mai puternice adversare.