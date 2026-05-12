Care au fost iubirile regretatului Ioan Isaiu. Detalii neștiute despre femeile din viața actorului

Ioan Isaiu s-a stins din viață la 56 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și povești de viață inedite. Alexandru Pugna a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre actor, relațiile sale și perioada petrecută în străinătate.

Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 15:24 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 15:25
Ioan Isaiu s-a stins din viață la 56 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și povești de viață inedite.
Ioan Isaiu s-a stins brusc din viață, iar vestea i-a luat prin surprindere atât pe apropiații actorului, cât și pe fanii acestuia. Viața privată a regretatului actor a fost marcată de numeroase experiențe trăite în afara țării, iar cei care l-au cunoscut își amintesc cu emoție de personalitatea sa aparte și de poveștile sale de viață.

Care au fost iubirile regretatului Ioan Isaiu

Cântărețul de muzică populară Alexandru Pugna, unul dintre apropiații actorului, a rememorat câteva dintre marile iubiri și experiențe ale acestuia. Moartea actorului continuă să țină primele pagini ale presei mondene și a provocat o tristețe profundă în lumea artistică.

Apropiații își amintesc nu doar de succesul său profesional, ci și de experiențele inedite pe care le-a trăit departe de România. Printre aceștia se numără și Alexandru Pugna, care a vorbit despre perioada în care actorul a locuit în străinătate și despre poveștile de iubire pe care le-a trăit acolo. Artistul a scos la iveală detalii mai puțin cunoscute despre viața regretatului actor.

Ioan Isaiu a fost o prezență constantă pe micile ecrane și pe scenele de teatru din România. Actorul originar din Hunedoara a reușit să strângă de-a lungul timpului un număr impresionant de admiratoare și să cucerească publicul prin talentul și carisma sa. Spectatorii l-au urmărit în numeroase spectacole la instituțiile culturale din Oradea, Baia Mare și Cluj, dar și în aparițiile sale televizate.

„Drum lin spre Lumină, Ioan Isaiu! Am avut rădăcini comune, prin bunica sa, căsătorită la Ilișua, și bunicul meu, Alexandru, din partea tatălui, care erau frați… Crescând la mare distanță, nu am ținut legătura între noi, dar l-am admirat mereu ca artist, pentru talentul său uriaș, și am aflat de la multe persoane că era și ca om deosebit: cu mult bun-simț, modest, omenos și respectuos cu toți cei din jur. Bunul Dumnezeu să-l odihnească de-a dreapta Sa, în Lumina Raiului Ceresc!”, a scris Alexandru Pugna pe rețelele sociale.

Artistul a dezvăluit că a avut și legături de rudenie cu regretatul actor. Postarea sa a continuat cu detalii mai puțin știute despre perioada în care Ioan Isaiu a plecat din țară și a locuit în Noua Zeelandă, unde a avut mai multe locuri de muncă obișnuite înainte de a-și înființa o companie de impresariat artistic în Singapore.

Detalii neștiute despre femeile din viața actorului

„Ioan Isaiu s-a născut la 25 august 1969, în Hunedoara, dar a copilărit la Dej și a devenit un cunoscut actor român de teatru, film și televiziune, activ în special pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca, dar și în seriale TV de mare succes. A absolvit Facultatea de Litere a Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca”, a mai transmis Alexandru Pugna.

Actorul a jucat la teatrul din Cluj până în anul 2000, activând în paralel și la teatrele din Oradea și Baia Mare. Printre rolurile sale importante s-au numărat Vizitatorul din „Ultima noapte”, Martini din „Zbor deasupra unui cuib de cuci” și Demetrius din „Visul unei nopți de vară”.

După anul 2000, Ioan Isaiu a decis să plece în Noua Zeelandă, unde a lucrat inițial ca barman, iar ulterior a devenit manager de bar. Mai târziu, acesta a plecat în Singapore și a fondat o companie de impresariat artistic. După cinci ani petrecuți în străinătate, actorul s-a întors în România și a revenit în lumea artistică. A participat la mai multe castinguri și a fost selectat de Valeriu Lazarov pentru telenovela „Secretul Mariei”, producție care i-a adus o mare popularitate în România.

Pe lângă experiențele profesionale, actorul ar fi avut în acea perioadă și o relație cu o femeie de origine chineză, relație care ar fi durat aproape doi ani. Alexandru Pugna a mai dezvăluit că Ioan Isaiu a fost căsătorit cu Nicoleta Ilie, care lucrează în presă.

Ioan Isaiu s-a stins din viață pe 9 mai 2026, la vârsta de 56 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Dan Chiorean, coleg la Teatrul Național Cluj-Napoca și prieten apropiat al actorului de peste trei decenii.

