Am discutat cu echipa de stiliști The Concept Store despre viziunea, contribuția și rolul lor creativ în proiect.

Fashion Talk cu echipa din spatele The Concept Store

1. Când creezi un look pentru o vedetă, care e firul roșu pe care îl urmezi? E mai important să reflecte personalitatea sau să transmită o poveste vizuală?

Enikő Szántó, Head of Styling: Pentru mine, firul roșu e întotdeauna viziunea. Totul începe de acolo. Un look de scenă sau de ecran nu e o simplă haină, ci un mesaj, o extensie vizuală a ceea ce vedeta transmite în acel moment. Idealul este ca lookul să reflecte personalitatea, dar mai ales să o pună în evidență prin detalii fine, ca o aluzie. Hainele nu mai reprezintă simple piese în trend, ci participă prin material, culoare, croiala la o întreagă poveste din care face parte și vedeta. Firul roșu este chiar această poveste și felul în care vrem ca ea să ajungă la oameni.

Teodora Cotuțiu: Din punctul meu de vedere, atunci când creez un look pentru o vedetă TV, este esențial să țin cont atât de personalitate, cât și de povestea vizuală pe care doresc să o transmit prin styling. Cred că un look reușit înseamnă un echilibru între cele două, o armonie între cine este persoana respectivă și mesajul pe care îl transmite în fața publicului.

Ionuț Dimache: Atunci când creez un look, țin cont în primul rând de personalitatea fiecărei persoane cu care lucrez, care automat mă duce la zonă și o poveste stilistică personală. Cheia în ținutele pe care le fac eu este de cele mai multe ori accesorizarea susținută de alegerea unor piese mai îndrăznețe.

Articolul continuă după reclamă

Maria Marinescu: Când creez un look pentru o vedetă, urmăresc mereu să găsesc un echilibru între imaginea personală și impactul vizual.

Pentru că personalitatea dictează direcția, dar povestea vizuală îi dă sens. Cel mai reușit look e acela care le îmbină pe ambele fără să pară forțat, ca o extensie a vedetei, dar într-o formă spectaculoasă care atrage atenția și rămâne memorabilă.

2. Ce înseamnă pentru tine creativitate și cum o cultivi în activitatea ta?

Enikő Szántó, Head of Styling: Creativitatea e un mod de a simți lumea înainte de a o înțelege. E o stare de deschidere. Un spațiu interior în care nu judec ideile ci le las să vină, să se joace, să se transforme. O cultiv zilnic, printr-un amestec de observare (stradă, gesturile oamenilor, un detaliu de lumină pe piele, expresivitatea ochilor etc. Mă mai inspiră documentare (film, artă, istorie, pop culture, arhive, Instagram și tradiții), iau pauze reale (ca să las tăcerea să-mi arate ce nu văd în zgomot), mă bazez deseori și pe instictul de moment, oricât de mult m-as fi pregătit înainte. Pentru mine, creativitatea e ceva sacru și ludic în același timp. Nu e un proces mecanic, ci o formă de a fi vie.

Teodora Cotuțiu: Creativitatea e esențială pentru mine și de aceea o cultiv prin inspirație constantă. Este ceea ce mă definește și mă însoțește în tot ceea ce fac, atât în styling, cât și în viața de zi cu zi. Este mai mult decât o abilitate, este un mod prin care îmi exprim ideile în expresii vizuale, iar în activitatea mea de styling, creativitatea se regăsește în fiecare alegere, de la haine și accesorii, până la felul în care construiesc o imagine în jurul unei vedete.

Ionuț Dimache: Pentru mine, creativitate înseamnă tot ce este în jurul meu, tot ce îmi transmite un sentiment de orice fel, pe care eu pot să-l transpun într-o poveste stilistică. De la fericire și entuziasm la furie sau chiar nostalgie, orice sentiment mă duce cu gândul la un personaj aparte, bine definit și, bineînțeles, trecut prin filtrul imaginației mele.

Maria Marinescu: Creativitatea este curajul de a vedea lucrurile altfel, dar și disciplina de a le transforma în ceva coerent, expresiv și funcțional. Este o combinație între spontaneitate și rafinament. Creativitatea este o conexiune între idei, oameni, epoci, forme si emoții. În plus, e ceva ce se construiește, nu doar se așteaptă.

Prin naturalețe și implicare, Geanina Ilieș, Ambasador The Concept Store, ne-a împărtășit perspectiva ei asupra proeiectului și ce înseamnă această experiență pentru ea.

1. Ce a însemnat pentru tine propunerea de a deveni ambasador The Concept Store?

Propunerea de a deveni ambasador The Concept Store a fost o onoare și o confirmare a valorilor pe care le împărtășesc: eleganță, rafinament și creativitate. Este o recunoaștere care m-a bucurat, dar care a venit și cu responsabilitatea de a reprezenta un brand ce promovează nu doar produse, ci un stil de viață atent construit în jurul calității, esteticii și identității. Este un pas absolut minunat în parcursul meu personal și profesional.

2. Cum ai descrie, în propria viziune, universul The Concept Store?

Universul The Concept Store este un spațiu care depășește granițele comerciale clasice. E un loc în care arta, moda, designul și inspirația se întâlnesc armonios, creând o experiență senzorială completă. Este un brand care vorbește despre stil, detalii care contează și produse alese cu suflet. În viziunea mea, The Concept Store nu este doar un magazin, ci o poveste care se scrie prin fiecare piesă, fiecare colaborare și fiecare om care-i trece pragul.

3. Care e mesajul pe care vrei să-l transmiți publicului tău prin colaborarea cu The Concept Store?

Prin această colaborare, îmi doresc să transmit un mesaj despre curajul de a fi tu însuți și asumarea propriei identități. Îmi doresc ca această colaborare să inspire publicul meu să facă alegeri conștiente și rafinate, să aprecieze calitatea, frumusețea lucrurilor bine realizate și tot ceea ce reflectă în mod real cine sunt. The Concept Store este despre a-ți exprima identitatea cu stil și despre a celebra unicitatea, iar asta e o energie pe care vreau să o duc mai departe, sincer și cu eleganță.

Pentru o privire din interior, am discutat cu Denisa Preda, Head of The Concept Store, despre viziune, provocări și inspirație.

1. Care este viziunea din spatele platformei și cum s-a conturat ea în timp?

The Concept Store s-a născut dintr-o nevoie profundă de sens. Nu voiam doar un magazin cu haine sau obiecte frumoase, ci un loc în care fiecare selecție spune ceva despre cine suntem și cum vrem să trăim. Viziunea a crescut odată cu mine și cu oamenii din jur s-a rafinat, s-a ciocnit de realitate, a prins contur din ce în ce mai clar: un spațiu curat, curajos și coerent, în care estetica nu e separată de emoție.

2. Ce provocări implică coordonarea unui proiect care îmbină fashion, lifestyle și storytelling?

E ca un dans în care trebuie să ții ritmul cu trei muzici diferite. Uneori vrei să creezi liber, alteori trebuie să livrezi concret. Provocarea cea mai mare e să păstrezi firul roșu între toate: imagine, mesaj, produs, poveste. Să nu te pierzi în ”prea mult” și să nu te mulțumești cu ”destul”. E un echilibru între rafinament vizual și eficiență operațională și între ele, mereu, se strecoară emoția. Dacă lipsește, se simte.

3. Cât spațiu lași pentru planificare și cât pentru adaptare spontană într-un astfel de proiect?

Am nevoie de un schelet bine gândit, altfel nu mă pot mișca. Dar las loc și pentru surpriză. Adevărul e că unele dintre cele mai bune idei vin când nu le cauți într-o discuție, într-un scroll de seară, într-un gând aruncat de cineva. Aș zice că planific cam 70%, dar în rest mă bazez pe instinct, pe context și pe libertatea de a răspunde vieții reale, nu doar planului de pe hârtie.

4. Dacă ai putea rezuma în 3 cuvinte ceea ce vrei să simtă oamenii când interacționează cu The Concept Store, care ar fi ele?

Inspiratie. Poveste. Încredere. Vreau ca oamenii să simtă că locul ăsta e făcut cu cap, cu suflet și cu grijă. Să găsească nu doar produse frumoase, ci idei în care se regăsesc. Și să plece de aici cu senzația că tocmai au făcut o alegere care îi reprezintă.

5. Cum vezi succesul într-o platformă de fashion ca The Concept Store?

Succesul e atunci când cineva îți scrie că a descoperit ”ceva ce nu știa că îi lipsea”. Când produsele alese cu grijă ajung în locuri în care devin parte din povestea cuiva. Succesul înseamnă coerență între ce spui, ce vinzi și ce construiești. Și o comunitate mică, dar sinceră, care nu te alege doar pentru preț sau trend, ci pentru felul în care i-ai făcut să se simtă.

Claudia-Ellena Ignat, Sales Manager, a oferit perspective asupra strategiei de vânzări, punând accent pe rolul esențial al relației cu clienții, în construirea unor parteneriate solide și durabile.

1. Cum se traduce viziunea The Concept Store într-o strategie de vânzare? Ce crezi că diferențiază platforma de alte magazine de fashion?

La The Concept Store, ne propunem să construim o relație autentică între consumatori și designerii locali, brandurile românești și cele mai îndrăgite vedete. Transformăm procesul de cumpărare într-o experiență editorială, personalizată și inspirațională.

Strategia de vânzare se bazează pe trei piloni principali: asocierea cu imaginea vedetelor, accesul la styling profesionist și educarea utilizatorilor în definirea stilului personal.

Ce ne diferențiază este faptul că nu oferim doar produse, ci contexte de purtare și surse autentice de inspirație. Ținutele sunt validate de echipele de styling ale celor mai populare show-uri TV și purtate de personalități apreciate, adăugând un plus de încredere și aspirație.

Platforma oferă suport real în descoperirea stilului personal, prin selecții care reflectă autentic identitatea purtătorului. Credem că stilul este un instrument de comunicare, iar The Concept Store sprijină fiecare utilizator să se exprime conștient prin ceea ce poartă.

2. Care este filosofia ta atunci când vine vorba despre experiența de cumpărare? Este mai mult despre produs sau despre universul care îl înconjoară?

Cred că experiența de cumpărare este rezultatul unei sinergii între valoarea produsului în sine și universul care îl înconjoară. Nu este vorba doar despre a achiziționa o piesă vestimentară, ci despre modul în care aceasta este prezentată, integrată într-un context și conectată la stilul și aspirațiile consumatorului. La The Concept Store, ne propunem să construim un ecosistem în care fiecare produs este susținut de o poveste coerentă, de la calitatea și designul său, până la scenariile reale de purtare și asocierile cu stiluri deja validate de vedetele care le poartă.

Sunt de părere că este important ca accentul să fie pus pe educarea consumatorului, oferindu-i inspirație, validare și consiliere stilistică, astfel încât alegerea făcută să fie asumată, personală și relevantă.

3. Ce anume te convinge că un brand merită să fie parte din The Concept Store?

Fac selecția de branduri care fac parte din universul The Concept Store cu multă atenție și grijă, deoarece îmi doresc ca utilizatorii noștri să aibă acces la ținute premium, din materiale sustenabile, cu grijă pentru mediul înconjurător. Îmi doresc să prezentăm poveștile nespuse ale brandurilor românești, să sprijinim designerii români cu viziune, care fac lucruri extraordinare în fashion & lifestyle. Calitatea materialelor și ingredientelor folosite, filosofia brandurilor, coerență stilistică și un angajament real față de un mod de producție responsabil sunt câteva dintre criteriile după care mă ghidez în selecția brandurilor. Pun accent pe calitate, inovație și autenticitate. Prin această selecție curatoriată, îmi propun să construim un univers coerent și valoros, în care fiecare piesă expusă pe The Concept Store să inspire, să reprezinte și să contribuie la formarea unei comunități conștiente și asumate în alegerile sale vestimentare.

Seria interviurilor s-a încheiat cu Alexandra Maria Oprea, Content Editor, care ne-a vorbit despre rolul conținutului în conturarea identității The Concept Store.

1. Cum construiești vocea editorială a The Concept Store? Ce ton și stil preferi?

Aleg să mă adresez direct cititorului, folosind un limbaj cald și accesibil. De altfel, mă asigur că mesajul este susținut atât de date, cât și de conținutul vizual foto și video. Obiectivul meu este să creez o narațiune în jurul direcțiilor stilistice abordate. Pornesc adesea de la conținutul vizual și construiesc în jurul acestuia, astfel încât textul să îl completeze și să îi confere unitate. Îmi doresc ca cititorul să poată decripta înțelesurile mai mult sau mai puțin explicite, sau cel puțin să reflecteze asupra lor.

2. Cum traduci moda în cuvinte? Ce te inspiră când scrii despre o piesă, un designer sau un look?

Încep întotdeauna printr-o documentare atentă. Am nevoie să înțeleg contextul, cum a luat naștere acea idee, cine este designerul, ce mesaje transmite. În modă, la fel ca în celelalte arte, nimic nu e întâmplător. Fiecare element are o poveste în spate care îl leagă de prezent. Pornind de la aceste informații, caut unghiul potrivit care să reflecte viziunea The Concept Store, astfel încât să transmit un mesaj adecvat și de impact. Ce mă inspiră cel mai mult este creativitatea umană, mai cu seamă, acel ceva care nu poate fi descris complet în cuvinte, dar care se simte în felul în care o piesă este concepută, purtată sau fotografiată. Rolul meu este să aduc această energie în text și să pun în lumină valoarea resimțită din spatele produsului.

3. Care sunt temele pe care ți-ai dori să le vezi mai prezente în discursul despre fashion în România?

Mi-ar plăcea să se discute mai des despre istoria modei, despre ce a însemnat fiecare casă de modă în contextul său și de ce continuă să fie relevantă astăzi. Fiecare brand are o estetică distinctivă care merită explorată și înțeleasă. Componenta educațională ar trebui să ocupe un loc central în discursul despre modă. O mai bună înțelegere a acesteia ne poate ajuta să ne construim propria identitate stilistică, să ne definim gustul și să facem alegeri conștiente, aliniate cu valorile personale. Când alegi geanta Birkin de la Hermes, de exemplu, ar trebui să știi cum a luat naștere acel produs, ce simbolizează și dacă stilul tău de viață rezonează cu mesajul pe care îl poartă. Moda ar trebui să fie mai puțin despre formă și culoare și mai mult despre semnificație în raport cu noi, adică în acord cu cine suntem.

4. Ce înseamnă creativitatea pentru tine și cum o manifești în procesul editorial?

Eu văd creativitatea ca pe un proces interior, o sursă inepuizabilă care se formează de-a lungul timpului prin tot ceea ce trăim, simțim și asimilăm. Sunt de părere că bazele creativității se pun în copilărie, în felul în care ne jucăm, în conținutul la care ne expunem, în imagini, în cărțile citite, muzica ascultată, filmele care ne-au marcat, reperele umane și culturale sau contextul istoric. Toate aceste experiențe sunt, de fapt, resurse interioare din care mintea face conexiuni, iar din aceste corelații spontane se naște creativitatea. Îmi place să cred că mă folosesc și eu de ele în procesul editorial, întenționând să orientez textul către o perspectivă care să trezească curiozitatea cititorului sau, cel puțin, să-i stârnească interesul. Nu știu dacă îmi reușește întotdeauna, dar știu cu siguranță că pun ceva din mine în fiecare text.