Nectar de pere făcut în casă. Rețeta aromată pentru iarnă doar cu ingrediente naturale

Dacă îți plac perele și vrei să te bucuri de savoarea lor pe tot parcursul sezonului rece, iată o rețetă de nectar natural de pere, perfect de făcut acasă. Îl poți consuma atât cald, cât și rece.

Toamna este sezonul perelor cu gust aromat și suculent. O parte din ele merg consumate în stare naturală, însă multe ajung să fie depozitate pe rafturile din cămară. Dacă vrei, totuși, să te bucuri de gustul lor bogat și sub altă formă pe tot parcursul iernii, îți recomandăm cea mai gustoasă rețetă de nectar de pere, făcut acasă, fără ingrediente complicate.

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Rețeta pentru nectarul de pere perfect pentru iarnă

În primul rând, ai nevoie de un kilogram de pere curățate, 350 grame de zahăr, 500 ml de apă, zeama de la o lămâie și vanilie, potrivit savorurbane.com.

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Perele se spală bine și se lasă la scurs, după care se curăță de sâmburi și de eventualele părți stricate. Apoi, se ia fiecare pară și se taie în bucăți mai mici. Opțional, poate fi dată jos coaja, dar în această rețetă este păstrată datorită beneficiilor sale pentru sănătate.

Între timp, se pregătește un castron încăpător cu doi litri de apă și zeama de la 1/2 lămâie. Cum tai para, o și așezi în apa cu lămâie ca să nu se oxideze.

Pe urmă, punem perele la fiert într-o oală încăpătoare împreună cu 350 ml de apă, cu zahărul, zeama de la jumătate de lămâie și vanilia (un plic de zahăr vanilat sau o linguriță extract) până se înmoaie bine, potrivit sursei citate mai sus.

După fierbere, se ia mixerul și să mărunțește cu tot cu zeamă până se obține o pastă omogenă. Apoi, pasta se trece printr-o sită. Se adaugă încă 150 ml de apă și se pune totul la fiert din nou pentru patru-cinci minute. Se ajustează cantitatea de zahăr, în funcție de preferințe. Dacă ți se pare că nectarul nu este suficient de dulce, mai poți adăuga un pic de zahăr.

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Cum păstrezi nectarul de pere peste iarnă

Nectarul de pere se îmbuteliază fierbinte în borcane sau sticle cu gură largă sterilizate înainte, cu tot cu capace, potrivit savoriurbane.com.

Borcanele și sticlele cu nectar de pere se închid ermetic cu capace și se sterilizează la Bain Marie timp de 40 de minute, din momentul în care apa clocotește, sau la cuptor. După, se acoperă cu o cârpă sau cu un prosop și se lasă la răcit până a doua zi.

După răcirea completă, borcanele sau sticlele cu nectar de pere se pot pune în cămară. Deisgur, poți gusta un pahar ca să vezi cum a ieșit. Nectarul de pere este foarte fin, aromat și, pe deasupra, delicios și nu se compară cu cel cumpărat din comerț, mai relatează sursa citată mai sus.