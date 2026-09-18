Scones cu afine. Rețetă de gustări fragede, aromate și ușor de preparat

Scones cu afine sunt potriviți pentru micul dejun, pentru gustări de după-amiază sau pentru momentele în care vrei să prepari ceva dulce, dar nu foarte complicat. Rețeta este simplă și nu necesită mixer sau echipamente speciale, un bol, o răzătoare și o tavă sunt suficiente pentru a pregăti aluatul.

Aceste mici produse de patiserie au o textură fragedă la interior, ușor crocantă la exterior și sunt îmbogățite cu afine | Shutterstock/AI

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când pregătești scones este temperatura untului. Pentru ca textura să fie fragedă și să se formeze acele mici straturi caracteristice, folosește unt foarte rece, ideal congelat pentru câteva minute înainte de a-l rade. Untul ras se distribuie în făină sub formă de particule mici, iar în timpul coacerii se topește și contribuie la formarea unei texturi ușoare și sfărâmicioase.

Afinele pot fi folosite proaspete sau congelate. Dacă alegi afine congelate, nu le dezgheța înainte de a le adăuga în aluat, deoarece fructele dezghețate pot elimina mult lichid și pot colora excesiv aluatul. Adaugă-le direct congelate și încorporează-le cu grijă, fără să frămânți excesiv compoziția. Astfel, afinele își păstrează mai bine forma, iar scones-urile vor avea fructe distribuite în interior.

Laptele bătut are un rol important în această rețetă. Acesta oferă umiditatea necesară pentru formarea aluatului și, datorită acidității sale, contribuie împreună cu bicarbonatul de sodiu la o textură mai aerată. Vanilia completează aroma afinelor și a untului, fără să domine gustul final.

Pentru un rezultat bun, nu lucra aluatul fraged prea mult după ce adaugi ingredientele lichide. Amestecă doar până când ingredientele se leagă și poți forma aluatul. Un aluat frământat excesiv poate deveni dens, iar scones-urile își pot pierde textura fragedă. După formare, pune bucățile de aluat la congelator pentru aproximativ 15 minute înainte de coacere. Acest pas ajută untul să rămână rece și permite scones-urilor să își păstreze forma în cuptor.

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Scones cu afine - Ingrediente

2 căni făină albă

¼ cană zahăr

2 lingurițe praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

½ linguriță sare

½ cană unt nesărat, congelat

1 cană afine proaspete

⅔ cană lapte bătut

1 lingură extract de vanilie

puțin lapte bătut pentru uns

puțin zahăr pentru presărat.

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Încălzește cuptorul la 200 °C și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Pune făina într-un bol încăpător și adaugă zahărul, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecă bine ingredientele uscate cu un tel, astfel încât agenții de afânare să se distribuie uniform în făină.

Scoate untul din congelator și rade-l direct în bol, folosind partea mare a răzătorii. Lucrează rapid pentru ca untul să nu se încălzească. Dacă nu ai răzătoare, taie untul în cubulețe foarte mici și adaugă-l peste făină.

Încorporează untul în ingredientele uscate folosind un tăietor de aluat, două cuțite sau chiar vârfurile degetelor. Lucrează rapid și oprește-te când obții o compoziție asemănătoare unor firimituri mai mari. Nu încerca să omogenizezi complet untul, deoarece bucățile mici de unt sunt importante pentru textura finală.

Adaugă afinele și amestecă-le cu grijă în amestecul de făină și unt. Dacă folosești afine congelate, pune-le direct din congelator și evită să le zdrobești.

Separat, combină laptele bătut cu extractul de vanilie. Toarnă amestecul treptat peste ingredientele uscate și amestecă ușor cu o spatulă sau cu o lingură de lemn. Oprește-te imediat ce aluatul începe să se lege. Nu frământa excesiv.

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Cum formezi și coci scones cu afine

Presară puțină făină pe suprafața de lucru și răstoarnă aluatul. Strânge-l ușor și formează un disc cu grosimea de aproximativ 3-4 cm. Nu presa puternic aluatul și nu îl frământa mult.

Taie discul în 8-10 triunghiuri, în funcție de dimensiunea dorită. Desprinde bucățile cu grijă și așază-le în tava pregătită, lăsând puțin spațiu între ele.

Unge suprafața fiecărui scone cu puțin lapte bătut și presară deasupra o cantitate mică de zahăr. Pune tava la congelator pentru aproximativ 15 minute. Nu sări peste acest pas dacă vrei ca scones-urile să își păstreze mai bine forma și să aibă o textură fragedă.

Scoate tava din congelator și introdu-o imediat în cuptorul bine încins. Coace scones-urile timp de aproximativ 18-20 de minute, până când suprafața devine aurie, iar marginile sunt ușor rumenite.

Verifică un scones din centru cu o scobitoare. Aceasta trebuie să iasă fără urme de aluat crud. Dacă este necesar, mai lasă tava câteva minute la cuptor.

Scoate scones-urile și transferă-le pe un grătar de răcire. Lasă-le să se răcorească înainte de servire, deoarece interiorul continuă să se stabilizeze după scoaterea din cuptor.

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Sugestii și sfaturi pentru scones cu afine

Pentru un plus de aromă, pregătește o glazură simplă din zahăr pudră și puțin suc de lămâie. Amestecă aproximativ 1 cană de zahăr pudră cu 2-3 linguri de suc de lămâie, până obții o glazură omogenă și suficient de fluidă pentru a putea fi turnată peste scones. Lasă produsele să se răcească bine, apoi stropește-le cu glazură.

Servește scones-urile cu afine la micul dejun, alături de cafea, ceai sau lapte. Sunt foarte bune și simple, fără glazură, mai ales când vrei să simți mai clar aroma afinelor și gustul untului.

Dacă vrei să le păstrezi, ține-le într-un recipient închis la temperatura camerei timp de aproximativ două zile. Pentru o perioadă mai lungă, păstrează-le la frigider și încălzește-le ușor înainte de servire.

Poți congela și scones-urile necoapte. Așază bucățile de aluat pe o tavă și congelează-le până devin ferme, apoi transferă-le într-o pungă sau într-un recipient potrivit pentru congelator. Coace-le direct congelate și prelungește timpul de coacere cu câteva minute, verificând spre final gradul de rumenire.

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