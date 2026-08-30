Budincă de broccoli cu bacon și roșii uscate, cremoasă, gustoasă și ușor de preparat

Această budincă de broccoli cu bacon și roșii uscate este o garnitură savuroasă, consistentă și foarte ușor de pregătit, perfectă atât pentru mesele obișnuite în familie, cât și pentru ocazii speciale.

O garnitură savuroasă, consistentă și foarte ușor de pregătit, perfectă atât pentru mesele obișnuite în familie, cât și pentru ocazii speciale | Shutterstock/AI

Rețeta se remarcă prin contrastul dintre textura legumelor, sosul cremos și crusta crocantă de pesmet panko. Deasupra se adaugă bacon rumenit, care oferă un plus de savoare și o aromă afumată plăcută. Parmezanul contribuie la gustul intens și ajută la formarea unei cruste aurii și apetisante în timpul coacerii.

Unul dintre avantajele acestei rețete este faptul că broccoli nu trebuie fiert îndelung. Este gătit în prealabil doar atât cât să devină fraged, dar să-și păstreze o parte din fermitate. Astfel, după coacere, buchețelele nu devin moi sau apoase, ci rămân plăcute la fiecare îmbucătură. Sosul se pregătește separat, direct în tigaia în care a fost rumenit baconul, ceea ce permite păstrarea aromelor dezvoltate în timpul gătirii.

Budinca poate fi pregătită și în avans, ceea ce o face foarte practică atunci când organizezi o masă pentru mai multe persoane. Prepară compoziția, acoper-o și păstreaz-o la frigider, apoi las-o puțin la temperatura camerei înainte de a o introduce în cuptor. În acest fel, în momentul servirii vei avea o garnitură fierbinte, cremoasă și rumenită, fără să petreci prea mult timp în bucătărie.

Este o alegere excelentă lângă friptură, pui la cuptor, curcan sau pește, dar poate fi servită și ca preparat principal pentru o masă ușoară. Dacă preferi o variantă fără carne, baconul poate fi eliminat, iar grăsimea rezultată la prăjire poate fi înlocuită cu puțin ulei de măsline.

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Budincă de broccoli cu bacon și roșii uscate - Ingrediente

4 felii bacon, tocate

½ cană pesmet panko integral

900 g buchețele de broccoli, tăiate în bucăți de aproximativ 2-3 cm

2 linguri ulei din borcanul cu roșii uscate

½ cană roșii uscate, tocate

1 șalotă medie, tocată fin

6 căței de usturoi, tocați

1 linguriță condimente italiene uscate

3 linguri făină

360 ml smântână lichidă pentru gătit

360 ml supă de pui necondimentată

115 g cremă de brânză, la temperatura camerei

¾ cană parmezan ras

1 linguriță muștar Dijon

⅛ linguriță sare

pătrunjel verde, tocat, pentru decor.

Budincă de broccoli cu bacon și roșii uscate - Mod de preparare

Mai întâi încinge cuptorul la 200°C.

Pune baconul tocat într-o tigaie încăpătoare și rumenește-l la foc mediu timp de 8-10 minute, amestecând din când în când, până când devine crocant. Scoate-l pe o farfurie acoperită cu prosoape de hârtie. Păstrează aproximativ o lingură din grăsimea lăsată de bacon și pune-o într-un bol mic.

Adaugă pesmetul panko peste grăsimea de bacon și amestecă bine. Lasă amestecul deoparte. Nu curăța tigaia, deoarece aromele rămase vor contribui la gustul sosului.

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Pune broccoli într-un vas potrivit pentru cuptorul cu microunde, acoperă-l și gătește-l la putere mare timp de 6-8 minute, amestecând după aproximativ jumătate din timp. Broccoli trebuie să devină fraged, dar să-și păstreze textura. Scurge-l bine și transferă-l într-o tavă de aproximativ 23 x 33 cm.

Toarnă în tigaia folosită anterior cele două linguri de ulei din borcanul cu roșii uscate și încălzește-l la foc mediu. Adaugă roșiile uscate, șalota, usturoiul și condimentele italiene. Călește totul timp de 1-2 minute, amestecând continuu, până când ingredientele devin aromate.

Presară făina și continuă să amesteci timp de 1-2 minute, până când aceasta se gătește ușor și capătă o aromă plăcută.

Toarnă treptat smântâna lichidă și supa de pui, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Lasă sosul să ajungă la un clocot ușor și gătește-l aproximativ 2 minute, până când începe să se îngroașe.

Ia tigaia de pe foc și adaugă crema de brânză, parmezanul ras și muștarul Dijon. Amestecă bine până când obții un sos omogen și cremos.

Toarnă sosul peste broccoli și amestecă ușor pentru ca toate buchețelele să fie bine acoperite. Nivelează compoziția în tavă.

Presară deasupra amestecul de pesmet panko și grăsime de bacon.

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Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace caserola timp de 12-15 minute, până când sosul începe să bolborosească, iar suprafața devine aurie și crocantă.

Scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se odihnească aproximativ 10 minute. Presară deasupra baconul crocant și, dacă dorești, puțin pătrunjel verde tocat.

Servește delicioasa budincă de broccoli cu bacon și roșii uscate, ca garnitură lângă preparatele preferate din carne sau pește.

Sfaturi pentru o budincă reușită

Nu găti broccoli excesiv înainte de coacere. Este suficient să devină fraged, deoarece se va mai găti și în cuptor.

Folosește crema de brânză la temperatura camerei pentru ca aceasta să se încorporeze mai ușor în sos și să obții o textură fină.

Nu sări peste roșiile uscate. Acestea oferă un contrast foarte plăcut cu sosul cremos și adaugă o aromă intensă preparatului.

Pentru o variantă fără bacon, folosește ulei de măsline sau puțin ulei din borcanul cu roșii uscate pentru pesmet.

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Delicioasa budincă de broccoli cu bacon și roșii uscate poate fi pregătită cu o zi înainte. Acoper-o și păstreaz-o la frigider, apoi las-o aproximativ 20 de minute la temperatura camerei înainte de coacere.

Servește-o imediat după ce s-a odihnit, când sosul este cremos, broccoli este fraged, iar crusta de pesmet este încă crocantă.