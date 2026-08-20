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Mac and cheese cu somon afumat – rețetă cremoasă, cu crustă crocantă de parmezan

Mac and cheese cu somon afumat este o rețetă potrivită pentru zilele în care vrei un preparat consistent, cremos și aromat, fără să petreci mult timp în bucătărie. Rețeta pornește de la combinația clasică de paste cu brânză, dar adaugă somon afumat pentru un gust mai intens și o textură plăcută.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 07:57 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 08:03
O rețetă potrivită pentru zilele în care vrei un preparat consistent, cremos și aromat, fără să petreci mult timp în bucătărie | Shutterstock/AI
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Combinația dintre pastele macaroane, sosul alb cu brânză și somonul afumat transformă un preparat simplu într-o masă sățioasă, potrivită atât pentru un prânz în familie, cât și pentru o cină mai specială.

Sosul este partea importantă a acestei rețete. Pregătește-l direct din lapte, unt și făină, apoi adaugă cheddar ras pentru a obține o compoziție densă și cremoasă. Puțin muștar completează gustul brânzei și ajută la echilibrarea bogăției sosului. Pentru că somonul afumat este deja sărat, ajustează cantitatea de sare cu atenție și gustă sosul înainte de a adăuga sare suplimentară.

Somonul nu trebuie gătit excesiv înainte de a ajunge în cuptor. Dacă folosești somon afumat gata preparat, îl poți rupe direct în bucăți și îl poți combina cu pastele și sosul. Astfel, peștele își păstrează mai bine textura și aroma. Dacă preferi un somon afumat la cald, îndepărtează pielea și oasele, apoi desprinde carnea în bucăți potrivite.

Pentru topping, folosește parmezan ras și pesmet. În timpul coacerii, această combinație formează o crustă aurie și crocantă, în contrast cu pastele moi și sosul cremos din interior. Nu acoperi vasul în timpul coacerii, deoarece suprafața trebuie să se rumenească frumos.

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Mac and cheese cu somon afumat - Ingrediente

  • 320 g macaroane sau alt tip de paste scurte
  • 250 g somon afumat
  • 550 ml lapte
  • 30 g unt
  • 30 g făină
  • 160 g brânză Cheddar maturată, rasă
  • 50 g parmezan ras
  • 50 g pesmet
  • 1/2 linguriță pudră de muștar
  • 1/2 linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • 1/2 linguriță sare, sau după gust
  • 1 lingură ulei sau puțin unt pentru uns vasul
  • 2 linguri mărar proaspăt, opțional
  • 1 linguriță suc de lămâie, opțional.

Mac and cheese cu somon afumat - Mod de preparare

Fierbe pastele într-o oală mare cu apă clocotită și puțină sare. Respectă timpul indicat pe ambalaj, dar oprește fierberea cu aproximativ un minut înainte ca pastele să fie complet moi. Ai nevoie de paste al dente, deoarece acestea vor continua să se gătească în cuptor. Scurge-le bine și lasă-le deoparte.

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Rupe somonul afumat în bucăți potrivite pentru a putea fi distribuite uniform printre paste. Nu îl sfărâma prea fin, deoarece este plăcut să găsești bucăți de somon în fiecare porție. Dacă folosești somon afumat la cald cu piele sau oase, îndepărtează-le înainte de a rupe carnea.

Pregătește sosul de brânză. Pune untul într-o cratiță și lasă-l să se topească la foc mediu. Adaugă făina și amestecă bine cu un tel timp de aproximativ un minut. Nu lăsa făina să se rumenească, deoarece sosul trebuie să rămână deschis la culoare.

Toarnă laptele treptat, amestecând continuu cu telul. Continuă să amesteci până când compoziția începe să se îngroașe și capătă consistența unui sos cremos. Menține focul mediu și nu lăsa sosul să fiarbă agresiv.

Redu focul și adaugă Cheddar-ul ras. Amestecă până când brânza se topește complet și obții un sos uniform. Pune pudra de muștar și piperul, apoi gustă. Adaugă sare numai dacă este necesar, deoarece atât brânza, cât și somonul afumat pot avea deja suficientă sare.

Dacă folosești mărar, toacă-l fin și adaugă-l în sos. Pentru un gust mai proaspăt al preparatului Mac and cheese cu somon afumat, poți pune și puțin suc de lămâie, dar folosește-l cu măsură pentru a nu transforma sosul într-o compoziție prea acidă.

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Coacerea preparatului

Unge cu unt sau ulei un vas termorezistent suficient de mare pentru toate ingredientele. Pune pastele scurse în vas și toarnă deasupra sosul de brânză. Amestecă ușor până când fiecare bucată de paste este acoperită cu sos.

Adaugă bucățile de somon afumat și încorporează-le delicat, fără să le zdrobești. Dacă amesteci prea energic, somonul se va sfărâma și își va pierde textura.

Nivelează suprafața cu o spatulă. Amestecă parmezanul ras cu pesmetul și presară compoziția uniform peste paste. Această combinație va forma crusta crocantă în timpul coacerii și va completa textura cremoasă a preparatului.

Încălzește cuptorul la 190°C, cu ventilație la aproximativ 170°C. Introdu vasul și coace mac and cheese-ul timp de aproximativ 15-20 de minute, până când sosul începe să bolborosească ușor pe margini, iar toppingul devine auriu.

Nu prelungi inutil coacerea, deoarece pastele pot deveni prea moi, iar somonul își poate pierde textura. Dacă suprafața se rumenește prea repede, redu temperatura și continuă coacerea până când preparatul este încălzit în interior.

Scoate vasul din cuptor și lasă-l să se odihnească aproximativ 5 minute înainte de servire. În acest timp, sosul se va stabiliza ușor, iar porțiile se vor servi mai ușor.

Servește preparatul cât este cald. Pentru un contrast plăcut, adaugă deasupra puțin mărar proaspăt și, dacă îți place, câteva picături de suc de lămâie. Preparatul merge foarte bine alături de o salată verde simplă sau de legume pregătite la abur.

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Sfaturi pentru un mac and cheese cu somon afumat reușit

Nu fierbe excesiv pastele înainte de coacere. Textura al dente este importantă deoarece pastele vor absorbi o parte din sos în cuptor.

Rade brânza înainte de a începe prepararea sosului, astfel încât să o poți adăuga imediat ce sosul alb s-a îngroșat.

Nu pune prea multă sare de la început. Somonul afumat și Cheddar-ul pot fi suficient de sărate.

Pentru o crustă mai crocantă, folosește pesmet proaspăt și amestecă-l cu parmezanul înainte de a-l presăra peste paste.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, și consumă-le în maximum 2-3 zile. Reîncălzește porțiile la cuptor sau la microunde, adăugând, dacă este nevoie, o lingură de lapte pentru a reda cremozitatea sosului.

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