Rețeta de dovlecei la cuptor cu roșii, usturoi, parmezan și crustă crocantă este ușoară și foarte potrivită pentru zilele de vară, când dovleceii se găsesc din abundență. Este o budincă cu interior moale și aromat și o crustă rumenită, care aduce un contrast plăcut de texturi.

O budincă cu interior moale și aromat și o crustă rumenită, care aduce un contrast plăcut de texturi | Shutterstock

Această rețetă de dovlecei la cuptor este inspirată din bucătăria mediteraneană și poate fi pregătită foarte ușor, fără sosuri grele sau ingrediente complicate. Dovleceii sunt copți mai întâi împreună cu ceapa și amestecul aromat de ulei, usturoi și pastă de tomate. Această etapă este importantă deoarece ajută la eliminarea unei părți din apa pe care o lasă dovleceii în timpul gătirii și permite legumelor să capete un gust mai intens.

Unul dintre avantajele acestei rețete este faptul că nu trebuie să fierbi sau să călești separat legumele. Totul se pregătește direct în vasul de copt, ceea ce înseamnă mai puține vase de spălat și o metodă de preparare foarte simplă. Pentru un rezultat cât mai bun, taie dovleceii în felii de grosime apropiată, de aproximativ 1-1,5 cm. Astfel, se vor coace uniform și își vor păstra suficient de bine forma.

Ceapa roșie se taie foarte subțire, astfel încât să se înmoaie și să se integreze în amestecul de dovlecei. Usturoiul, pasta de tomate și condimentele formează baza aromată a preparatului, în timp ce fulgii de ardei iute adaugă o notă discretă de iuțeală. Dacă nu preferi preparatele picante, îi poți reduce cantitatea sau îi poți elimina complet.

Pentru topping se folosește un amestec simplu de pesmet panko și parmezan. Acesta se presară peste legumele deja coapte și se introduce din nou tava în cuptor. În aproximativ 10 minute, toppingul devine auriu și crocant, iar parmezanul adaugă un gust plăcut, ușor sărat și intens.

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Dovlecei la cuptor - Ingrediente

2,5 kg dovlecei, de preferat de dimensiuni medii

80 ml ulei de avocado sau ulei de măsline

1 lingură pastă de tomate

2,5 lingurițe amestec de condimente cu usturoi și ierburi, fără sare

2 căței mari de usturoi, dați pe răzătoarea fină

½ linguriță fulgi de ardei iute zdrobiți

1 ceapă roșie de mărime medie

½ linguriță sare

30 g pesmet panko

25 g parmezan ras

2 linguri mărar verde, tocat.

Rețeta dovleceilor la cuptor - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 230 de grade Celsius.

Pune într-un bol aproximativ 80 ml de ulei, pasta de tomate, 2 lingurițe din amestecul de condimente, usturoiul ras și fulgii de ardei iute. Amestecă bine până când obții un sos aromat și omogen.

Spală dovleceii și șterge-i bine. Taie-i în rondele de aproximativ 1-1,5 cm grosime. Curăță ceapa roșie și taie-o în felii foarte subțiri.

Așază dovleceii și ceapa într-o tavă încăpătoare, potrivită pentru cuptor. Toarnă peste ele amestecul de ulei și condimente și amestecă bine, astfel încât toate legumele să fie acoperite uniform.

Întinde legumele într-un singur strat cât mai uniform. Introdu tava în cuptor și coace dovleceii aproximativ 25 de minute, fără să acoperi vasul. Legumele trebuie să înceapă să se înmoaie, iar o parte din lichidul eliberat de dovlecei să se evapore.

Scoate tava din cuptor și presară sarea peste dovlecei. Amestecă ușor, apoi nivelează din nou legumele.

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Pentru crusta crocantă, pune într-un bol pesmetul panko, parmezanul ras, restul de ½ linguriță de condimente și o linguriță de ulei. Amestecă până când ingredientele sunt bine combinate.

Presară amestecul de pesmet și parmezan peste dovlecei, distribuindu-l cât mai uniform pe toată suprafața.

Introdu din nou tava în cuptor și mai coace aproximativ 10 minute, până când toppingul devine auriu și crocant, iar dovleceii sunt bine pătrunși.

Scoate preparatul din cuptor și lasă-l să se odihnească aproximativ 5 minute. Presară deasupra mărarul proaspăt tocat și servește.

Sfaturi pentru cei mai gustoși dovlecei la cuptor

Nu tăia dovleceii prea subțire. Feliile mai groase își păstrează mai bine forma în timpul coacerii și nu se transformă într-un piure de legume.

Nu adăuga sarea de la început. Dovleceii conțin multă apă, iar sarea îi poate face să elimine și mai mult lichid. Adăugarea ei după prima etapă de coacere contribuie la obținerea unui preparat mai puțin apos.

Folosește o tavă suficient de mare. Dacă legumele sunt îngrămădite unele peste altele, se vor înăbuși în loc să se rumenească, iar excesul de lichid se va evapora mai greu.

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Urmărește toppingul în ultimele minute de coacere. Pesmetul panko se rumenește repede, iar diferența dintre o crustă aurie și una prea arsă poate fi de doar câteva minute.

Poți înlocui o parte dintre dovlecei cu dovlecei galbeni sau dovleac de vară. Vei obține astfel un preparat mai colorat, fără să schimbi metoda de preparare.

Servește delicioșii dovlecei la cuptor calzi, ca garnitură pentru pește la grătar, pui la cuptor sau alte preparate din carne. Pentru o masă vegetariană, îi poți combina cu o salată de fasole, o salată de roșii sau pâine proaspătă.

Dacă îți plac aromele mediteraneene, poți adăuga câteva frunze de busuioc proaspăt înainte de servire. Mărarul rămâne însă foarte potrivit, deoarece aduce prospețime și echilibrează gustul intens al usturoiului și parmezanului.

Păstrează dovleceii rămași într-un recipient închis ermetic, la frigider, pentru maximum 3 zile. Pentru a reda textura crocantă a toppingului, încălzește-i câteva minute în cuptor sau în air fryer, în loc să îi încălzești exclusiv la microunde.

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