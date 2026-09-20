Merele sunt disponibile tot anul, însă toamna este anotimpul lor și singurul moment când le poți consuma proaspăt culese, având un gust îmbietor. Iată, totuși, de ce nu e bine să le mâncăm în exces!

Ce se întâmplă dacă mănânci mai mult de un măr pe zi. Ce spun specialiștii | Shutterstok

Merele conţin antioxidanţi care ajută la scăderea riscului dezvoltării anumitor boli. De asemenea, sunt bogate în vitamina C, ajutând sistemul imunitar să lupte împotriva factorilor externi. Pectina, prezentă în toate fructele de toamnă cu coaja comestibilă, luptă împotriva bacteriilor din intestine şi scade nivelul colesterolului. Deși dispun de toate aceste beneficii, merele au și contraindicații.

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De ce nu e bine să mâncăm multe mere

Prea multe mere pot duce la acumularea în exces de fructoză în organism, care poate provoca mai multe probleme de sănătate, cum ar fi diabetul şi obezitatea.

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„Putem beneficia de proprietăţile merelor consumându-le ca atare sau făcând suc din mere proaspete, însă trebuie să avem foarte mare grijă când procesăm merele. Trebuie să scoatem sâmburii deoarece sunt toxici. Aceştia conţin o doză mică de cianură. O sămânţă, două, nu pot face prea mult rău, dar o cantitate mai mare, da”, a explicat Marina Grigore, specialist în apifitoterapie, potrivit adevarul.ro.

În ciuda acestor contraindicații, un consum moderat și constant de mere diminuează riscurile unor boli cu diferite grade de gravitate, inclusiv riscul de cancer, potrivit doctorulzilei.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Un măr mâncat dimineața împrospătează respirația, face gingiile mai puternice și curăţă dinţii prin îndepărtarea tartrului dentar. Mărul consumat după mesele principale are efecte digestive şi laxative, iar un măr mâncat seara are efect calmant asupra sistemului nervos, fiind considerat un bun somnifer.

„Un măr de mărime medie conţine 95 de calorii, sub 0,5 grame de grăsime, 2 mg de sodiu, 25 de carbohidraţi, 4, grame de fibre alimentare, 19 grame de zahăr, 0,5 grame de proteine. Mărul este o excelentă sursă de vitamina C, vitamină care se pierde prin procesul de transformare a mărului în compot sau suc. Este excelent ca şi gustare între mese, însă el trebuie consumat cu tot cu coajă pentru a se păstra substanţele nutritive”, a adăugat Marina Grigore, specialist în apifitoterapie, citată de adevarul.ro.

Cele mai importante beneficii ale consumului de mere

Deși nu trebuie să înlocuiască spălatul pe dinți, merele stimulează producția de salivă, reducând, astfel, riscul apariției cariilor prin diminuarea nivelului de bacterii, potrivit sursei citate.

De asemenea, merele contribuie la menținerea în valori normale a colesterolului. Fibrele solubile din aceste fructe se combină cu grăsimea aflată în intestine.

Merele sunt bogate în quercitina, un flavonoid care protejează inima de apariţia bolilor cardiovasculare. Mai mult, conţin şi potasiu, cu rol în menţinerea sănătăţii inimii, prevenind apariţia infarctului și reglând tensiunea arterială, precum şi activitatea cardiacă.

Nu în ultimul rând, fibrele din mere ajută atât în constipație, cât și în diaree. Ele pot fie să stimuleze tranzitul intestinal, fie să absoarbă excesul de apă din scaun pentru a încetini activitatea din intestine, mai notează adevarul.ro.

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