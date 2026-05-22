Garam Masala. Rețeta amestecului tradițional de condimente, din bucătăria indiană

Garam Masala este unul dintre cele mai cunoscute amestecuri de condimente din bucătăria indiană. Numele său se traduce prin „condiment cald”. Nu este un amestec iute, așa cum se crede deseori, ci unul profund aromat, construit din straturi de arome lemnoase, citrice, dulci și ușor afumate.

Garam Masala este un amestec aromat de condimente | Shutterstock

În multe case din India, garam masala nu se cumpără gata preparat, ci se face acasă, fiecare familie având propriul echilibru între coriandru, chimion, cardamom, scorțișoară și cuișoare. Tocmai această preparare în casă transformă condimentul într-un ingredient viu, intens și incomparabil cu variantele comerciale.

Prepararea lui acasă nu este complicată și merită pe deplin. Gustul este mai bogat, mai rotund și mai proaspăt decât orice variantă cumpărată. În plus, poți ajusta foarte ușor aromele după preferință: mai mult cardamom pentru note florale, mai mult piper pentru intensitate sau mai multă scorțișoară pentru o aromă mai caldă și dulceagă.

Aroma adevărată a acestui amestec începe în tigaie, în momentul în care condimentele întregi sunt prăjite ușor, fără ulei. Piperul începe să miroasă puternic și cald, scorțișoara devine dulce și profundă, iar cardamomul eliberează acea aromă florală specifică bucătăriei indiene. În doar câteva minute, bucătăria se umple de un parfum intens, care amintește de curry-uri fierbinți, tocănițe aromate și preparate gătite lent.

Acest amestec se folosește în foarte multe preparate: curry-uri cu pui sau miel, tocănițe cu năut, linte, orez condimentat, supe cremă sau marinade. Spre deosebire de alte mixuri de condimente, garam masala se adaugă adesea spre finalul gătirii, pentru ca aroma să rămână proaspătă și vibrantă. O cantitate mică poate transforma complet un preparat simplu.

Articolul continuă după reclamă

Garam Masala - Ingrediente

2 linguri boabe de coriandru

1 lingură boabe de chimion

1 linguriță boabe de piper negru

1 linguriță cuișoare întregi

6 păstăi de cardamom verde

2 batoane mici de scorțișoară

½ linguriță nucșoară măcinată.

Rețeta amestecului indian de condimente - Mod de preparare

Pune o tigaie uscată pe foc mic spre mediu și las-o să se încălzească bine. Adaugă boabele de coriandru, chimionul, piperul, cuișoarele, cardamomul și batoanele de scorțișoară.

Prăjește condimentele fără ulei timp de 2–4 minute, amestecând constant. Vei observa că încep să devină foarte parfumate. Ai grijă să nu le arzi, deoarece vor deveni amare.

Scoate condimentele într-o farfurie și lasă-le să se răcească complet. Deschide apoi păstăile de cardamom și păstrează semințele din interior. Cojile se pot arunca.

Pune toate condimentele prăjite într-o râșniță de cafea sau într-un blender pentru condimente. Adaugă nucșoara și macină totul până obții o pudră fină și omogenă.

Transferă amestecul de condimente într-un borcan mic, perfect uscat și închis ermetic. Pentru aromă maximă, este bine să fie păstrat într-un loc răcoros și întunecat.

Citește și: Rețeta de curry de mazare, un deliciu sănătos și sățios.

Cum se folosește Garam Masala

Acest amestec de condimente se adaugă de obicei spre finalul gătirii, în cantități mici. O jumătate de linguriță este suficientă pentru a aromatiza o mâncare întreagă.

Se potrivește excelent în: curry cu pui, tocănițe cu linte sau năut, orez basmati, legume coapte, supe cremă, marinade pentru carne.

Sfaturi pentru un rezultat autentic

Folosește condimente întregi, nu deja măcinate. Aroma va fi mult mai intensă.

Prăjirea ușoară este esențială pentru gustul autentic.

Prepară cantități mici de Garam Masala, deoarece aroma se pierde în timp.

Dacă preferi o aromă mai delicată, redu cantitatea de cuișoare.

Pentru o variantă mai intensă și ușor picantă, adaugă câteva boabe de piper în plus.

Citește și: Condimente care transformă mesele sărace în calorii în preparate delicioase