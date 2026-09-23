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Ce fructe și legume sunt în sezon la sfârșitul lunii septembrie. Ce merită cumpărat acum din piață

La sfârșitul lunii septembrie, piețele sunt încă pline de roadele toamnei, fiind momentul ideal să cumperi fructe și legume fie pentru consum imediat, fie pentru conservare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 16:18 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 17:02
Ce fructe și legume sunt în sezon la sfârșitul lunii septembrie. Ce merită cumpărat acum din piață | Shutterstok
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Septembrie este una dintre lunile în care în piețe se găsesc produse din două sezoane. Încă se vând roșii, ardei, vinete și dovlecei, dar apar și merele, perele, gutuile, prunele și strugurii. Produsele de sezon nu doar că au un gust mai bun, dar oferă organismului vitaminele, fibrele și mineralele de care are nevoie pentru a-l pregăti pentru lunile reci care urmează.

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Ce fructe sunt în sezon la sfârșitul lunii septembrie

Toamna aduce cu ea o explozie de arome și gusturi. Printre fructele de sezon care merită cumpărate acum din piață se numără:

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Strugurii - fie că sunt pentru masă sau pentru vin ori must, strugurii albi, roșii sau negri sunt o gustare ideală în această perioadă, fiind plini de antioxidanți și vitamine.

Merele - se găsesc atât dulci și zemoase, cât și acrișoare și crocante. Merele sunt vedetele toamnei în numeroase deserturi, inclusiv tarte, plăcinte sau rulade.

Perele - zemoase și catifelate, aceste fructe sunt ideale de mâncat ca atare, dar și pentru compoturi sau tarte.

Prunele - perfecte pentru magiun, gomboți sau prăjituri specifice perioadei. În plus, sunt delicioase de consumat ca atare, având pulpa dulce și coaja ușor acrișoară.

Smochinele - în unele zone ale țării, în special în sud, luna septembrie aduce smochine proaspete și dulci ca mierea, potrivit unei surse.

Fructele de pădure - murele și afinele mai pot fi încă găsite în piețe, mai ales în zonele de deal și munte.

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Ce legume merită cumpărate din piață la sfârșit de septembrie

Roșiile - în luna septembrie mai pot fi găsite în piețe ultimele soiuri de vară. Roșiile sunt excelente pentru salate, dar și pentru bulion și conserve.

Ardeii - fie că sunt grași, iuți, kapia sau gogoșari, luna septembrie este momentul perfect pentru a face din ei zacuscă și murături.

Vinetele - ingredientul indispensabil din salata de vinete sau din zacuscă.

Dovleceii - pe lângă dovlecelul de vară, își face apariția și dovleacul dulce, perfect pentru plăcinte.

Morcovi, pătrunjel, țelină și păstârnac - sunt baza oricărei ciorbe sau supe gustoase, potrivit sursei citate mai sus.

Varza - poate fi folosită atât crudă, în salate, cât și la sarmale sau pentru murături.

Cartofi noi de toamnă - ideali pentru piureuri sau alături de o friptură la cuptor.

Ceapa și usturoiul - acestea nu trebuie să lipsească niciodată din bucătăria unei gospodine, mai ales în sezonul rece.

Supă cremă de sfeclă roșie și cartofi, plină de culoare și savoare...
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