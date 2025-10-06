Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ce spune Piedone despre parizerul din magazine. Cum sunt păcăliți oamenii de fapt

Ce spune Piedone despre parizerul din magazine. Cum sunt păcăliți oamenii de fapt

Cristian Popescu Piedone a atras din nou atenția românilor cu privire la alimentele regăsite în marile magazine din țara noastră. Iată ce a spus despre mere și despre parizerul pe care foarte mulți oameni îl adoră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 13:14 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 14:24
Galerie
Ce spune Piedone despre parizerul din magazine | Hepta/ Shutterstock

Cristian Popescu Piedone continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la alimentele din comerț chiar și după ce a fost demis din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit fostului primar al sectorului 5 din București, o mare parte dintre produsele pe care românii le cumpără destul de des de la marile hipermarketuri din țara noastră pot reprezenta chiar un pericol pentru sănătatea acestora.

Citește și: Ce i-a transmis Sebastian Ioan Hotca lui Cristian Popescu Piedone după ce l-a înlocuit în funcția de șef al ANPC: „îi doresc...”

Descoperă în rândurile de mai jos ce a dezvăluit fostul șef ANPC despre parizerul pe care foarte mulți români îl consumă, dar și despre merele care arată perfect în supermarket!

Articolul continuă după reclamă

Ce spune Piedone despre parizerul din magazine. Cum sunt păcăliți oamenii de fapt

De-a lungul timpului, Cristian Popescu Piedone a adus în atenția românilor o mulțime de probleme din comerț, câștigând astfel simpatia multora dintre cei care pun preț pe sănătate și pe un stil de viață sănătos.

Deși în prezent nu mai ocupă funcția de președinte al ANPC, politicianul nu se sfiește să le ofere oamenilor sfaturi valoroase cu privire la alimentele din marile magazine de care ar trebui să se ferească cu orice preț.

Printre produsele enumerate de acesta se regăsesc inclusiv parizerul și merele pe care chiar și cei mici le adoră.

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă.

Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale” a explicat acesta în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Libertatea.

Citește și: Prima reacție a lui Cristian Popescu Piedone după ce a fost demis de la șefia ANPC: „Călăii încep să semene cu victimele”

Cât despre mere, fostul șef al ANPC a explicat următoarele:

„Merele… Vedem la rafturi mere import Franța, Spania, Germania, Ungaria, Bulgaria. Am luat din fiecare câte patru mere. Și am luat și merele românești, Ionatan și Golden-ul de Voinești. Le-am pus în cuptorul cu microunde, iar cele din import devin albe și cade toată ceara, efectiv unele sunt și vopsite cu colorant alimentar. Nu înseamnă că este otravă, dar înșală ochiul.

Produsele românești nu se vând. Și, dacă se vând, sunt cea mai bună calitate. Dar experimentul… am văzut oameni care au spus că așa este. Ceara și colorantul sunt date la un copil și nu știm reacția organismului, suntem sensibili, putem face șoc anafilactic”.

Politicianul a dezvăluit inclusiv faptul că și-a dorit emiterea unui ordin cu privire la aceste situații, însă acest aspect nu a fost posibil, potrivit sursei citate mai sus.

„Când am vrut să emit un ordin, că președintele ANPC are abilitatea de a emite ordine care devin legi, adaosul la hypermarket-uri direct de la producător, atunci s-a creat un mare val, un scandal. Inclusiv, probabil, și la Bruxelles, că nu mai puteau să pună adaos. La hypermarket e adaos de la 1% la 5.000%. Depinde de produse, sunt cazuri. Toate adaosurile respective trec prin mai multe firme care n-au sediile în România. La raft dau un adaos de 3-10%” a explicat acesta.

Cristian Popescu Piedone
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Cristian Popescu Piedone, suspendat de la șefia ANPC. A fost plasat sub control judiciar și a contestat imediat măsura preventivă

Rețetă de clătite pufoase. Cele mai bune 4 rețete de clătite americane...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea
10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de... Catine.ro
Tipuri de sare: albă, neagră, roz, Kosher, Himalaya, celtică, iodată, neiodată. Ce sunt și cum se folosesc
Tipuri de sare: albă, neagră, roz, Kosher, Himalaya, celtică, iodată, neiodată. Ce sunt și cum se folosesc
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele HelloTaste.ro
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză specială pentru București
România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză... Gandul
Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor
Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x