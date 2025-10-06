Cristian Popescu Piedone a atras din nou atenția românilor cu privire la alimentele regăsite în marile magazine din țara noastră. Iată ce a spus despre mere și despre parizerul pe care foarte mulți oameni îl adoră.

Cristian Popescu Piedone continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la alimentele din comerț chiar și după ce a fost demis din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit fostului primar al sectorului 5 din București, o mare parte dintre produsele pe care românii le cumpără destul de des de la marile hipermarketuri din țara noastră pot reprezenta chiar un pericol pentru sănătatea acestora.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a dezvăluit fostul șef ANPC despre parizerul pe care foarte mulți români îl consumă, dar și despre merele care arată perfect în supermarket!

Ce spune Piedone despre parizerul din magazine. Cum sunt păcăliți oamenii de fapt

De-a lungul timpului, Cristian Popescu Piedone a adus în atenția românilor o mulțime de probleme din comerț, câștigând astfel simpatia multora dintre cei care pun preț pe sănătate și pe un stil de viață sănătos.

Deși în prezent nu mai ocupă funcția de președinte al ANPC, politicianul nu se sfiește să le ofere oamenilor sfaturi valoroase cu privire la alimentele din marile magazine de care ar trebui să se ferească cu orice preț.

Printre produsele enumerate de acesta se regăsesc inclusiv parizerul și merele pe care chiar și cei mici le adoră.

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă.

Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale” a explicat acesta în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Libertatea.

Cât despre mere, fostul șef al ANPC a explicat următoarele:

„Merele… Vedem la rafturi mere import Franța, Spania, Germania, Ungaria, Bulgaria. Am luat din fiecare câte patru mere. Și am luat și merele românești, Ionatan și Golden-ul de Voinești. Le-am pus în cuptorul cu microunde, iar cele din import devin albe și cade toată ceara, efectiv unele sunt și vopsite cu colorant alimentar. Nu înseamnă că este otravă, dar înșală ochiul.

Produsele românești nu se vând. Și, dacă se vând, sunt cea mai bună calitate. Dar experimentul… am văzut oameni care au spus că așa este. Ceara și colorantul sunt date la un copil și nu știm reacția organismului, suntem sensibili, putem face șoc anafilactic”.

Politicianul a dezvăluit inclusiv faptul că și-a dorit emiterea unui ordin cu privire la aceste situații, însă acest aspect nu a fost posibil, potrivit sursei citate mai sus.

„Când am vrut să emit un ordin, că președintele ANPC are abilitatea de a emite ordine care devin legi, adaosul la hypermarket-uri direct de la producător, atunci s-a creat un mare val, un scandal. Inclusiv, probabil, și la Bruxelles, că nu mai puteau să pună adaos. La hypermarket e adaos de la 1% la 5.000%. Depinde de produse, sunt cazuri. Toate adaosurile respective trec prin mai multe firme care n-au sediile în România. La raft dau un adaos de 3-10%” a explicat acesta.

