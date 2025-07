Cristian Popescu Piedone, suspendat de la șefia ANPC. A fost plasat sub control judiciar și a contestat imediat măsura preventivă

Șeful ANPC a contestat controlul judiciar. Iată cum se apară după ce au avut loc mai multe percheziții domiciliare.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat că a anunțat reprezentanții unui hotel din Sinaia despre vizita pe care urma să o facă inspectorii ANPC în locație.

Procurorii DNA au descins la locuința sa, acolo unde au efectuat o serie de percheziții în urma cărora șeful Autorității pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost suspendat din funcție.

Citește și: Piedone nu-i poate rezista! Alimentul „interzis” care l-a cucerit pe șeful ANPC: „Îmi plouă în gură”

Cristian Popescu Piedone, suspendat de la șefia ANPC. Motivul pentru care a fost plasat sub control judiciar

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu doar o zi, Cristian Popescu Piedone a fost audiat timp de mai bine de două ore la DNA, dar nu înainte ca o serie de percheziții să aibă loc în cinci locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța. Procurorii au obținut autorizări legale de la instanța competentă pentru a efectua verificări temeinice atât la sediul unei instituții publice, cât și la domiciliile unor persoane fizice sau la sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

În urma acestor controale, șeful ANPC nu mai are voie să își exercite funcția și nici să se prezinte la birou pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care este plasat sub control judiciar ca măsură preventivă.

„În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale” sunt informațiile pe care le-a transmis Biroul de Informare și Relații Publice al DNA.

Citește și: Cum arăta Cristian Popescu Piedone înainte să slăbească drastic. Șeful ANPC cântărea 221 de kilograme. Imagini din tinerețe

În cadrul audierii, Cristian Popescu Piedone a recunoscut că este prieten cu proprietarul hotelului din Sinaia, dar a menționat că nu a divulgat informații cu privire la controlul pe care urma să îl facă.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost. Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate.

Mi-am făcut datoria că am deranjat. Vom vedea, dar am deranjat extrem de mult și vorbesc de la corporații. Vorbesc de multe altele pe care nu le știți. În spatele tuturor acestor povești n-am vrut decât să-mi fac datoria și bine voi face în continuare”, a mărturisit acesta la ieșirea din DNA, potrivit CanCan.ro.

Cristian Popescu Piedone a contestat controlul judiciar

În această dimineață, șeful ANPC a fost prezent la sediul Poliției Bragadiru, unde i-au fost prezentate obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească în următoarea perioadă.

„Mi s-a spus ce am de făcut, am înţeles şi voi respecta” a spus acesta, potrivit Antena 3.

„Tot ce s-a făcut nu s-a făcut cu vreo intenţie de a prejudicia pe cineva, de a aduce un prejudiciu sau un folos necuvenit cuiva mie sau altuia. Atâta timp cât am fost preşedintele ANPC mi-a îndeplinit această funcţie cu demnitate. Era public controlul meu” a mai adăugat el, potrivit News.ro.

Pentru că se consideră nevinovat în situația dată, Cristian Popescu Piedone a contestat controlul judiciar, urmând să se stabilească ziua în care se va judeca cererea.

Citește și: Cum s-au cunoscut Cristian Popescu Piedone și soția lui, Iulia. Unde s-au văzut prima dată: „Cred că aveam vreo 180 de kilograme”