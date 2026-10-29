De ce apare un inel verzui în jurul gălbenușului ouălor fierte. Greșeala care îi schimbă culoarea

De ce apare un inel verzui în jurul gălbenușului ouălor fierte. Greșeala frecventă care provoacă schimbarea culorii și cum poate fi evitată.

Tot ce trebuie să știi când fierbi un ou. | Pexels

Ai observat vreodată un inel verzui în jurul gălbenușului unui ou fiert? Deși aspectul poate ridica semne de întrebare, această schimbare de culoare are o explicație chimică simplă și nu înseamnă neapărat că oul este stricat. Fenomenul apare, de regulă, din cauza unei greșeli frecvente în timpul fierberii. Află de ce se formează inelul verzui, dacă ouăle mai pot fi consumate și cum poți preveni apariția lui.

De ce apare inelul verzui în jurul gălbenușului

Deși este ușor să fierbi ouă, de multe ori spare un inel verde în jurul gălbenușului. Este important de știut că inelul verzui sau gri-verzui apare, de obicei, la ouăle fierte tari și se produce din cauza fierberii excesive.

Dacă ouăle sunt expuse la o temperatură mare o durată lungă de timp, gălbenușul orinde o culoare galbenă-verzuie.

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Albușul conține compuși cu sulf, în timp ce gălbenușul conține fier, iar în timpul fierberii, compușii cu sulf pot reacționa cu fierul din gălbenuș. În urma reacției se formează sulfură de fier, o substanță care aduce nuanța verzuie.

Reacția chimică are loc la suprafața gălbenușului, în zona în care acesta intră în contact cu albușul, motiv pentru care culoarea apare sub forma unui inel. Acest lucru nu afectează neapărat întregul gălbenuș.

De cele mai multe ori, inelul poate avea o nuanță gri sau chiar gri-închis, iar fenomenul poate fi favorizat și de un conținut ridicat de fier în apa folosită la fierbere, conform www.fsis.usda.gov și www.food.unl.edu.

Ouăle care au un inel verzui mai pot fi consumate?

Faptul că la suprafața gălbenușului apare un inel verzui nu înseamnă neapărat că oul este stricat. Conform Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA), această schimbare de culoare este inofensivă.

Un ou fiert corespunzător, păstrat în condiții sigure, poate fi consumat chiar dacă gălbenușul are un inel verzui la suprafață. Acest lucru nu indică, în sine, apariția bacteriilor.

De asemenea, acest lucru nu înseamnă că oul era vechi înainte de fierbere. Specialiștii explică faptul că reacția chimică nu modifică semnificativ valoarea nutritivă a oului.

Nici gustul nu este, în mod obișnuit, afectat de această schimbare de culoare, dar este important de precizat că fierberea excesivă transformă textura oului și o face mai gumoasă și mai uscată.

În schimb, dacă albușul prezintă culori anormale, pete suspecte sau oul are un miros neplăcut, acesta nu trebuie consumat, conform www.fsis.usda.gov, www.eggsafety.org și www.extension.missouri.edu.

Greșelile care favorizează apariția inelului verzui

Există câteva greșeli pe care le putem face când fierbem ouă și care favorizează apariția inelului verzui la suprafața gălbenulului. Iată ce să nu faci pentru a evita acest lucru:

Menținerea ouălor în apă care clocotește puternic.

Utilizarea unei temperaturi prea ridicate.

Lăsarea ouălor în apa fierbinte după ce au fost gătite suficient.

Răcirea prea lentă după fierbere.

Nerespectarea timpului de preparare în funcție de dimensiunea ouălor.

Folosirea unei metode de fierbere care nu permite controlul temperaturii și al duratei.

Lăsarea ouălor în cratița fierbinte după oprirea focului, fără a ține cont că procesul de gătire continuă, potrivit www.incredibleegg.org și www.food.unl.edu.

Cum trebuie fierte ouăle pentru a evita apariția inelului

Specialiștii de la American Egg Board recomandă o metodă simplă, care reduce riscul fierberii excesive, conform www.incredibleegg.org. Iată ce trebuie să faci pentru a fierbe un nou după standardele gospodinelor pricepute:

• Se așază ouăle într-o cratiță, într-un singur strat.

• Se adaugă apă rece, suficientă pentru a acoperi ouăle cu aproximativ 2–3 centimetri.

• Cratița se pune pe foc.

• Apa se încălzește până când începe să fiarbă.

• Imediat ce apa ajunge la punctul de fierbere, cratița se ia de pe foc.

• Se acoperă cu un capac.

• Ouăle se lasă în apa fierbinte pentru intervalul recomandat, în funcție de dimensiune.

• După expirarea timpului, apa fierbinte se îndepărtează.

• Ouăle se răcesc imediat sub jet de apă rece sau într-un vas cu apă și gheață.

• Această metodă permite prepararea ouălor fără expunerea prelungită la fierbere intensă.

• Răcirea rapidă reduce riscul formării inelului verzui.

Cât timp trebuie fierte ouăle tari

Potrivit recomandărilor American Egg Board, pentru metoda în care ouăle sunt lăsate în apă fierbinte, după ce cratița a fost luată de pe foc, timpii de fierbere sunt de 9 minute pentru ouăle de dimensiune medie, 12 minute pentru ouă mari și de 15 minute în cazul ouălor foarte mari.

USDA are o metodă asemănătoare, dar cu intervale puțin mai lungi:

• 12 minute pentru ouă medii.

• 15 minute pentru ouă mari.

• 18 minute pentru ouă foarte mari, conform www.incredibleegg.org și www.fsis.usda.gov.

De ce este importantă răcirea rapidă a ouălor

Procesul de răcire rapid al ouălor este foarte important din mai multe motive, mai ales pentru a opri procesul de gătire. Acestea conitnuă să se gătească și după ce au fost luate de pe foc, iar căldura din interior poate provoca continuarea reacției chimice.

Pentru a le răci există mai multe modalități care dau rezultate repede, fără să afecteze textura oului:

Ouăle pot fi introduse imediat într-un vas cu apă rece și cuburi de gheață.

O altă variantă este răcirea lor sub jet de apă rece.

Este recomandat ca ouăle să fie răcite complet înainte de depozitarea în frigider.

Răcirea poate ajuta și la desprinderea mai ușoară a cojii.

Specialiștii recomandă această etapă atât pentru aspectul gălbenușului, cât și pentru obținerea unei texturi plăcute, conform www.food.unl.edu și www.incredibleegg.org.

Cum îți dai seama dacă un ou fiert este stricat

Apariția inelului verzui din jurul gălbenușului nu este un semn de alterare. În schimb, un miros neplăcut poate indica faptul că oul nu mai este bun pentru consum. Petele negre sau verzi apărute în interiorul oului, distincte de inelul format la fierbere, pot indica o contaminare.

De asemenea, modificările neobișnuite ale culorii albușului trebuie să fie un semn care să-ți atragă atenția. Un albuș cu aspect roz sau irizat poate fi un semn de alterare bacteriană.

Ouăle care prezintă semne clare de alterare trebuie aruncate. Chiar și așa, aspectul normal nu garantează însă absența bacteriilor, motiv pentru care prepararea și depozitarea corectă rămân două aspecte foarte importante, potrivit www.eggsafety.org și www.fsis.usda.gov.

Cât timp pot fi păstrate ouăle fierte în frigider

Ouăle fierte tari trebuie băgate în frigider în maxim două ore de la preparare și pot fi păstrate la frigider timp de până la șapte zile. Recomandarea este valabilă atât pentru ouăle fierte cu coajă, cât și pentru cele decojite, dacă sunt păstrate corespunzător.

Trebuie să eviți să păstrezi ouăle fierte la temperatura camerei un timp îndelungat, iar dacă au stat mai mult de două ore la temperatura camerei, recomandarea de siguranță este să fie aruncate.

În zilele foarte călduroase, perioada în care pot fi lăsate în afara frigiderului trebuie redusă. Pentru transport sau picnic, ouăle trebuie păstrate într-o geantă frigorifică, conform www.fsis.usda.gov și www.foodsafety.org.

Alte detalii de care trebuie să ții cont

Inelul verzui poate apărea chiar și atunci când oul era perfect proaspăt înainte de fierbere, iar reacția chimică poate apărea atât la ouăle cu coajă albă, cât și la cele cu coajă maro.

De asemenea, un gălbenuș galben, fără inel verzui, nu asigură automat că oul este sigur pentru a fi consumat.

Fierberea excesivă poate afecta textura oului, chiar dacă acesta rămâne comestibil. Uneori, o nuanță verzuie poate apărea și la ouăle jumări preparate la temperaturi prea ridicate.