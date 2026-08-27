Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei, pentru un prânz gustos și hrănitor

Această rețetă de dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei poate fi o alegere foarte bună pentru un prânz sau o cină gustoasă, sățioasă și ușor de pregătit. Este o rețetă potrivită pentru zilele în care îți dorești o mâncare consistentă, dar fără garnituri grele.

O rețetă potrivită pentru zilele în care îți dorești o mâncare consistentă, dar fără garnituri grele | Shutterstock/AI

Rețeta combină dovleceii fragezi cu o umplutură aromată din carne de curcan, ardei și condimente. Iar la final totul este acoperit cu un strat de brânză care se topește frumos la cuptor.

Unul dintre avantajele acestei rețete este că pulpa scoasă din dovlecei nu se aruncă, ci se toacă și se adaugă în umplutură. Astfel, compoziția devine mai suculentă, iar dovlecelul este folosit în întregime. Pentru un rezultat uniform, alege dovlecei de dimensiuni apropiate, astfel încât să se gătească în același timp.

Carnea de curcan este potrivită pentru acest preparat deoarece are un gust delicat și se combină foarte bine cu ardeiul, usturoiul, chimenul și boiaua afumată. Pasta de tomate leagă ingredientele și oferă umpluturii o aromă plăcută, ușor dulce-acrișoară. Dacă îți place mâncarea mai condimentată, poți adăuga și puțin chili.

Pentru topping, brânza tip Pepper Jack oferă un gust ușor picant și se topește foarte bine. În lipsa ei, o poți înlocui cu mozzarella, cașcaval sau un amestec de brânzeturi care se topesc frumos. La final, puțin coriandru verde aduce prospețime și completează foarte bine aromele din umplutură.

Articolul continuă după reclamă

Cantitățile de mai jos sunt suficiente pentru 4 porții, fiecare porție fiind formată din două jumătăți de dovlecel.

Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei - Ingrediente

4 dovlecei medii

1 lingură ulei

340 g carne tocată de curcan

180 g ardei gras, tăiat fâșii subțiri

3 căței de usturoi, tocați fin

1 lingură pudră de chili ancho sau chili dulce

2 lingurițe chimen măcinat

¾ linguriță sare

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță boia afumată

1 lingură pastă de tomate

60 ml apă

100 g brânză rasă tip Pepper Jack, mozzarella sau cașcaval

¼ legătură coriandru verde, tocat.

Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei - Mod de preparare

Spală bine dovleceii și taie-i pe lungime, în jumătăți egale. Așază-i cu partea tăiată în jos într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius și coace dovleceii aproximativ 15 minute, până când încep să se înmoaie, dar își păstrează forma. Scoate-i din cuptor și lasă-i să se răcorească aproximativ 10 minute, cât să îi poți manevra ușor.

În timp ce dovleceii se coc, pregătește umplutura

Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu spre mare. Adaugă carnea tocată de curcan și ardeiul gras și gătește-le timp de 5-6 minute, amestecând frecvent. Carnea trebuie să fie bine rumenită, iar ardeiul să înceapă să se înmoaie.

Adaugă usturoiul, pudra de chili, chimenul, oregano, boiaua afumată și aproximativ jumătate din cantitatea de sare. Amestecă bine și gătește încă aproximativ un minut, până când condimentele își eliberează aroma.

Încorporează pasta de tomate și amestecă bine, astfel încât să acopere uniform carnea și legumele. Gătește încă un minut, apoi toarnă apa. Amestecă și lasă compoziția pe foc încă un minut, până când lichidul scade și umplutura capătă o consistență bine legată.

Citește și: Rețeta de Ardei umpluți ca-n Bucovina

Când dovleceii s-au răcorit suficient, scoate cu grijă miezul folosind o lingură. Lasă o margine de aproximativ 1-1,5 cm, pentru ca fiecare jumătate să-și păstreze forma și să poată susține umplutura.

Toacă miezul scos din dovlecei și adaugă-l în tigaie, peste amestecul de curcan. Omogenizează bine și gustă umplutura. Dacă este nevoie, mai adaugă puțină sare sau chili.

Întoarce dovleceii în tavă, de această dată cu partea tăiată în sus. Presară restul de sare și umple fiecare jumătate cu amestecul de carne și legume. Nu presa foarte tare umplutura, pentru ca aceasta să rămână fragedă și suculentă.

Presară deasupra brânza rasă, distribuind-o cât mai uniform.

Introdu din nou tava în cuptor și coace dovleceii aproximativ 8 minute, până când umplutura este bine încălzită, iar brânza s-a topit și începe să se rumenească ușor.

Scoate dovleceii din cuptor, presară deasupra coriandru verde tocat și servește-i calzi.

Sfaturi pentru cei mai gustoși dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei

Alege dovlecei de dimensiuni apropiate și cât mai drepți, pentru ca jumătățile să se coacă uniform și să fie ușor de umplut.

Nu scoate tot miezul până la coajă. O margine suficient de groasă ajută dovleceii să-și păstreze forma în timpul coacerii.

Dacă nu găsești pudră de chili ancho, o poți înlocui cu pudră de chili obișnuită sau cu puțin chipotle. Pentru o variantă mai puțin picantă, folosește boia dulce.

Citește și: Dovlecei la cuptor cu unt, usturoi și parmezan

Pepper Jack poate fi înlocuit cu mozzarella, cașcaval sau cheddar. Dacă vrei un gust mai intens, combină mozzarella cu puțin cheddar maturat.

Servește dovleceii imediat după coacere, când brânza este încă topită și umplutura este suculentă.