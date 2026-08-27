Antena Căutare
Home Lifestyle Food Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei, pentru un prânz gustos și hrănitor

Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei, pentru un prânz gustos și hrănitor

Această rețetă de dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei poate fi o alegere foarte bună pentru un prânz sau o cină gustoasă, sățioasă și ușor de pregătit. Este o rețetă potrivită pentru zilele în care îți dorești o mâncare consistentă, dar fără garnituri grele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 08:41 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 08:46
O rețetă potrivită pentru zilele în care îți dorești o mâncare consistentă, dar fără garnituri grele | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Rețeta combină dovleceii fragezi cu o umplutură aromată din carne de curcan, ardei și condimente. Iar la final totul este acoperit cu un strat de brânză care se topește frumos la cuptor.

Unul dintre avantajele acestei rețete este că pulpa scoasă din dovlecei nu se aruncă, ci se toacă și se adaugă în umplutură. Astfel, compoziția devine mai suculentă, iar dovlecelul este folosit în întregime. Pentru un rezultat uniform, alege dovlecei de dimensiuni apropiate, astfel încât să se gătească în același timp.

Carnea de curcan este potrivită pentru acest preparat deoarece are un gust delicat și se combină foarte bine cu ardeiul, usturoiul, chimenul și boiaua afumată. Pasta de tomate leagă ingredientele și oferă umpluturii o aromă plăcută, ușor dulce-acrișoară. Dacă îți place mâncarea mai condimentată, poți adăuga și puțin chili.

Pentru topping, brânza tip Pepper Jack oferă un gust ușor picant și se topește foarte bine. În lipsa ei, o poți înlocui cu mozzarella, cașcaval sau un amestec de brânzeturi care se topesc frumos. La final, puțin coriandru verde aduce prospețime și completează foarte bine aromele din umplutură.

Articolul continuă după reclamă

Cantitățile de mai jos sunt suficiente pentru 4 porții, fiecare porție fiind formată din două jumătăți de dovlecel.

Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei - Ingrediente

  • 4 dovlecei medii
  • 1 lingură ulei
  • 340 g carne tocată de curcan
  • 180 g ardei gras, tăiat fâșii subțiri
  • 3 căței de usturoi, tocați fin
  • 1 lingură pudră de chili ancho sau chili dulce
  • 2 lingurițe chimen măcinat
  • ¾ linguriță sare
  • ½ linguriță oregano uscat
  • ½ linguriță boia afumată
  • 1 lingură pastă de tomate
  • 60 ml apă
  • 100 g brânză rasă tip Pepper Jack, mozzarella sau cașcaval
  • ¼ legătură coriandru verde, tocat.

Dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei - Mod de preparare

Spală bine dovleceii și taie-i pe lungime, în jumătăți egale. Așază-i cu partea tăiată în jos într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius și coace dovleceii aproximativ 15 minute, până când încep să se înmoaie, dar își păstrează forma. Scoate-i din cuptor și lasă-i să se răcorească aproximativ 10 minute, cât să îi poți manevra ușor.

În timp ce dovleceii se coc, pregătește umplutura

Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu spre mare. Adaugă carnea tocată de curcan și ardeiul gras și gătește-le timp de 5-6 minute, amestecând frecvent. Carnea trebuie să fie bine rumenită, iar ardeiul să înceapă să se înmoaie.

Adaugă usturoiul, pudra de chili, chimenul, oregano, boiaua afumată și aproximativ jumătate din cantitatea de sare. Amestecă bine și gătește încă aproximativ un minut, până când condimentele își eliberează aroma.

Încorporează pasta de tomate și amestecă bine, astfel încât să acopere uniform carnea și legumele. Gătește încă un minut, apoi toarnă apa. Amestecă și lasă compoziția pe foc încă un minut, până când lichidul scade și umplutura capătă o consistență bine legată.

Citește și: Rețeta de Ardei umpluți ca-n Bucovina

Când dovleceii s-au răcorit suficient, scoate cu grijă miezul folosind o lingură. Lasă o margine de aproximativ 1-1,5 cm, pentru ca fiecare jumătate să-și păstreze forma și să poată susține umplutura.

Toacă miezul scos din dovlecei și adaugă-l în tigaie, peste amestecul de curcan. Omogenizează bine și gustă umplutura. Dacă este nevoie, mai adaugă puțină sare sau chili.

Întoarce dovleceii în tavă, de această dată cu partea tăiată în sus. Presară restul de sare și umple fiecare jumătate cu amestecul de carne și legume. Nu presa foarte tare umplutura, pentru ca aceasta să rămână fragedă și suculentă.

Presară deasupra brânza rasă, distribuind-o cât mai uniform.

Introdu din nou tava în cuptor și coace dovleceii aproximativ 8 minute, până când umplutura este bine încălzită, iar brânza s-a topit și începe să se rumenească ușor.

Scoate dovleceii din cuptor, presară deasupra coriandru verde tocat și servește-i calzi.

Sfaturi pentru cei mai gustoși dovlecei umpluți cu carne de curcan și ardei

Alege dovlecei de dimensiuni apropiate și cât mai drepți, pentru ca jumătățile să se coacă uniform și să fie ușor de umplut.

Nu scoate tot miezul până la coajă. O margine suficient de groasă ajută dovleceii să-și păstreze forma în timpul coacerii.

Dacă nu găsești pudră de chili ancho, o poți înlocui cu pudră de chili obișnuită sau cu puțin chipotle. Pentru o variantă mai puțin picantă, folosește boia dulce.

Citește și: Dovlecei la cuptor cu unt, usturoi și parmezan

Pepper Jack poate fi înlocuit cu mozzarella, cașcaval sau cheddar. Dacă vrei un gust mai intens, combină mozzarella cu puțin cheddar maturat.

Servește dovleceii imediat după coacere, când brânza este încă topită și umplutura este suculentă.

Budincă de orez cremoasă la cuptor – rețetă simplă și reconfortantă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express
Observatornews.ro Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere
Antena 3 Via Carpatia, autostrada-mamut de 3.000 de km va traversa și România. Coridorul rutier leagă 7 țări europene și ajunge până la Istanbul Via Carpatia, autostrada-mamut de 3.000 de km va traversa și România. Coridorul rutier leagă 7 țări europene și ajunge până la Istanbul
SpyNews Primele informații despre starea lui Andrei Bordeianu, după accidentul grav în care a fost implicat: „Urmează să fie operat” Primele informații despre starea lui Andrei Bordeianu, după accidentul grav în care a fost implicat: „Urmează să fie operat”
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Budincă de orez cremoasă la cuptor – rețetă simplă și reconfortantă
Budincă de orez cremoasă la cuptor – rețetă simplă și reconfortantă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Pește cu sos de pătrunjel. Rețeta unui preparat cu gust echilibrat
Pește cu sos de pătrunjel. Rețeta unui preparat cu gust echilibrat
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Nicușor Dan, anunțul momentului despre TVA! Președintele a promulgat legea care schimbă regulile
Nicușor Dan, anunțul momentului despre TVA! Președintele a promulgat legea care schimbă regulile BZI
Reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ: „Muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei”
Reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ: „Muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei” Jurnalul
Horoscopul BANILOR: Ce zodie face un SALT URIAȘ pe 26 august
Horoscopul BANILOR: Ce zodie face un SALT URIAȘ pe 26 august Kudika
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere Redactia.ro
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x