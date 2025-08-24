Top 10 cocktailuri de savurat vara. Rețete de cocktail ușor de facut acasă

Vara cere băuturi răcoritoare, cu arome curate și texturi ușoare, iar cocktailurile pregătite acasă bifează toate aceste criterii fără costuri mari și fără tehnici complicate, cu ingrediente pe care le găsești în orice supermarket.

Ca să-ți iasă un cocktail echilibrat, baza este triada acid-dulce-spirit, ajustată după gust și temperatură. Sucul proaspăt stors de lămâie sau lime ridică aromele și taie dulceața siropurilor. Gheața de calitate, cu cuburi mari, bine înghețate, menține băutura rece fără să o dilueze rapid. Un shaker sau un borcan cu capac, o strecurătoare fină și un pahar înalt rezolvă partea de tehnică, iar câteva frunze de mentă, coajă de citrice sau fructe congelate aduc acel plus de prospețime vizuală și gustativă.

Tendințele verii merg spre profiluri fresh, cu alcool moderat și note botanice, dar și spre variante fără alcool, care păstrează complexitatea aromelor. Apa minerală carbogazoasă, ginger ale-ul sau tonicul prelungesc băutura și o fac mai prietenoasă pentru după-amiezile lungi.

Piña Colada fără alcool

Pentru a obține o băutură tropicală răcoritoare, cu gust cremos și aromat, se folosesc ingrediente simple și se prepară totul în câteva minute. Piña Colada fără alcool este perfectă pentru zilele toride de vară sau pentru momentele în care îți dorești un cocktail exotic, dar fără tărie alcoolică.

Ingrediente

240 g cremă de cocos

180 ml suc de ananas

150 g bucăți de ananas congelat

2 căni cu gheață

Ingrediente opționale pentru décor

cireșe maraschino

frișcă

bucăți suplimentare de ananas

Mod de preparare

Se pun în blender crema de cocos, sucul de ananas, bucățile de ananas congelat și gheața. Se mixează la viteză mare până când băutura devine fină și omogenă. Se împarte în trei pahare și se decorează după preferință cu frișcă, cireșe sau bucăți de ananas. Se servește imediat, cât este rece și cremoasă.

Shirley Temple

Shirley Temple este una dintre cele mai cunoscute băuturi fără alcool, apreciată pentru culoarea sa vibrantă și gustul dulce-acrișor. Se prepară rapid, cu ingrediente accesibile, fiind perfectă pentru copii sau pentru oricine își dorește o alternativă festivă la cocktailurile alcoolice.

Ingrediente

60 ml grenadine

480 ml ginger ale (se poate înlocui cu Sprite sau 7-Up)

30 ml suc de limetă proaspăt stors

12 cireșe maraschino, plus câteva în plus pentru decor

Ingrediente opționale

aproximativ 2 căni cu gheață

Mod de preparare

Se împarte gheața în două pahare. Se toarnă câte 30 ml grenadine peste gheața din fiecare pahar, apoi se adaugă câte 240 ml ginger ale. Se completează fiecare pahar cu câte 15 ml suc de lime și se amestecă ușor. Se decorează cu cireșe maraschino și se servește imediat, cât este rece și spumoasă.

Frozen Strawberry Daiquiri

Frozen Strawberry Daiquiri este un cocktail răcoritor și aromat, perfect pentru zilele calde de vară sau pentru o seară relaxantă între prieteni. Combinația de căpșuni dulci, lime acrișor și rom alb creează un echilibru ideal între prospețime și savoare.

Ingrediente

450 g căpșuni congelate

5 linguri sirop de zahăr

1 limetă, stoarsă

240 ml rom alb

1 cană cu gheață

Mod de preparare

Se pun în blender căpșunile congelate, siropul de zahăr, romul alb și sucul de lime. Se adaugă gheața și se mixează până când compoziția devine complet fină și omogenă. Se toarnă în pahare și se decorează cu felii de lime sau cu căpșuni proaspete, după preferință. Băutura se servește imediat, cât este rece și cremoasă.

Gin Fizz

Gin Fizz este un cocktail clasic, răcoritor și ușor acidulat, care îmbină aroma botanică a ginului cu prospețimea sucului de lămâie și textura cremoasă dată de albușul de ou. Este ideal pentru o după-amiază de vară sau ca aperitiv elegant la o petrecere.

Ingrediente

60 ml gin

30 ml suc de lămâie proaspăt stors

22 ml sirop simplu (sirop de zahăr)

1 albuș de ou

60 ml apă minerală carbogazoasă

Ingrediente opționale

coajă rasă de lămâie pentru decor

Mod de preparare

Se pun în shaker ginul, sucul de lămâie, siropul de zahăr și albușul de ou. Se agită energic, fără gheață, timp de 15–25 de secunde pentru a încorpora aer și a obține spumă fină. Se adaugă cuburile de gheață și se agită din nou, până când băutura este bine răcită, aproximativ 15–30 de secunde. Se strecoară într-un pahar înalt și se completează cu apă minerală carbogazoasă. Se decorează cu coajă rasă de lămâie și se servește imediat.

Mojito

Mojito este un cocktail cubanez clasic, răcoritor și aromat, care îmbină prospețimea mentei și a lime-ului cu rom alb și apă minerală carbogazoasă. Este băutura perfectă pentru zile calde de vară sau pentru o seară relaxantă în compania prietenilor.

Ingrediente

1 limetă

10–12 frunze de mentă

2 linguri sirop simplu (sirop de zahăr)

60 ml rom alb

120 ml apă minerală carbogazoasă (sau apă tonică/apă minerală)

1 cană cu gheață

Ingrediente opționale

felie de lime pentru décor

frunze suplimentare de mentă pentru decor

Mod de preparare

Se taie lime-ul în două, iar dintr-o jumătate se stoarce zeama direct într-un pahar înalt. Cealaltă jumătate se taie în patru bucăți și se adaugă în pahar împreună cu frunzele de mentă. Se presează ușor cu o lingură sau cu un mudler, pentru a elibera aromele. Se adaugă siropul de zahăr și se presează puțin în plus.

Se umple paharul cu gheață, se toarnă romul peste gheață, apoi se completează cu apă minerală carbogazoasă. Se amestecă ușor, iar la final se poate decora cu o felie de lime sau o crenguță de mentă. Mojito-ul se servește imediat, cât este rece și proaspăt.

Philly-Style Summer Beer Shandy

Philly-Style Summer Beer Shandy este o băutură răcoritoare, perfectă pentru zilele toride de vară, care combină prospețimea limonadei cu savoarea unei beri ușoare și cu textura răcoritoare a înghețatei italiene cu aromă de lămâie. Este ideală pentru picnicuri, grătare sau orice moment relaxant petrecut afară.

Ingrediente

4 sticle de bere a câte 355 ml fiecare

480 ml limonadă

470 ml înghețată italiană cu aromă de lămâie

1 lămâie, tăiată felii

Mod de preparare

Se răcesc 8 pahare tip pint. În fiecare pahar se toarnă 180 ml bere și 60 ml limonadă. Se adaugă câte 60 ml înghețată italiană de lămâie, folosind o lingură pentru înghețată sau o lingură obișnuită. Se decorează băutura cu felii de lămâie și se servește imediat, cât este rece și spumoasă.

Sex on the Beach

Sex on the Beach este un cocktail clasic, fructat și colorat, care combină aroma dulce a piersicilor cu prospețimea citrică și nota acrișoară a merelor roșii. Este ideal pentru petreceri pe plajă, seri relaxante sau ocazii speciale în care vrei o băutură cu un aspect atrăgător și un gust echilibrat.

Ingrediente

60 ml vodcă

15 ml lichior de piersici (peach schnapps)

60 ml suc de portocale

60 ml suc de merișoare

Ingrediente opționale

cireașă maraschino pentru décor

felie de lămâie sau portocală pentru decor

Mod de preparare

Se pun într-un shaker sau într-un pahar mare cu gheață vodca, lichiorul de piersici, sucul de portocale și sucul de merișoare. Se agită bine pentru omogenizare. Se strecoară amestecul într-un pahar înalt umplut cu cuburi de gheață proaspete. Se decorează după preferință cu o cireașă maraschino sau o felie de lămâie ori portocală. Băutura se servește imediat, cât este rece și aromată.

Tom Collins

Tom Collins este un cocktail răcoritor și elegant, cu o aromă citrică intensă, perfect pentru zilele călduroase de vară sau pentru o seară relaxantă pe terasă. Combinația de gin sec, suc de lămâie proaspăt și apă carbogazoasă creează o băutură ușoară, dar plină de personalitate.

Ingrediente

60 ml gin London Dry

30 ml suc de lămâie proaspăt stors

15 ml sirop simplu (sirop de zahăr)

apă minerală carbogazoasă, pentru completare

Ingrediente opționale

felie de lămâie pentru decor

Mod de preparare

Se pun cuburi de gheață într-un pahar înalt. Se toarnă ginul, sucul de lămâie și siropul de zahăr. Se completează cu apă minerală carbogazoasă și se amestecă ușor. Se decorează cu o felie de lămâie și se servește imediat, cât este rece și revigorant.

Painkiller

Painkiller este un cocktail tropical cremos și aromat, originar din Insulele Virgine Britanice, cunoscut pentru combinația sa echilibrată de rom închis, sucuri proaspete de fructe și cremă de cocos. Este băutura ideală pentru a evoca atmosfera relaxantă de plajă, chiar și atunci când ești departe de mare.

Ingrediente

60 ml rom închis

120 ml suc de ananas

30 ml suc de portocale

30 ml cremă de cocos sau lapte de cocos

Ingrediente opționale

felie de ananas pentru décor

frunze de ananas pentru decor

Mod de preparare

Se umple un shaker cu gheață. Se adaugă romul, sucul de ananas, sucul de portocale și crema de cocos (sau laptele de cocos). Se agită energic timp de aproximativ 15 secunde. Se toarnă amestecul într-un pahar umplut cu gheață. Se decorează cu o felie de ananas și frunze de ananas, apoi se servește imediat, cât este rece și cremos.

Belmont Jewel

Belmont Jewel este cocktailul oficial al prestigioasei curse de cai Belmont Stakes, având un gust fructat și răcoritor, cu note dulci-acrișoare. Combinația de bourbon, limonadă, suc de lămâie și suc de rodie îl transformă într-o băutură elegantă, perfectă pentru ocazii speciale.

Ingrediente

45 ml bourbon whiskey

60 ml limonadă

sucul de la ½ lămâie

30 ml suc de rodie

Ingrediente opționale

felie sau rondea de lămâie pentru decor

Mod de preparare

Se pun bourbonul, limonada, sucul de lămâie și sucul de rodie într-un shaker cu multă gheață. Se agită bine până când amestecul este foarte rece, apoi se strecoară într-un pahar umplut cu gheață. Se decorează cu o rondea sau o felie de lămâie și se servește imediat.

Bellini

Cocktailul Bellini se servește imediat, bine rece, simplu sau decorat cu o felie subțire de piersică pe marginea paharului.

Ingrediente

150 g piersici foarte coapte, fără coajă și fără sâmburi

10 g zahăr pudră (opțional, în funcție de cât de dulci sunt piersicile)

200 ml vin spumant Prosecco bine răcit

Mod de preparare

Piersicile se curăță de coajă și sâmburi, apoi se pasează cu blenderul până se obține un piure fin. Dacă piersicile nu sunt suficient de dulci, se adaugă zahărul pudră și se amestecă bine. Piureul se strecoară printr-o sită fină, pentru a obține o textură catifelată.

În cupe de șampanie sau flauturi se pun câte 2–3 linguri de piure de piersici. Peste ele se toarnă încet Prosecco foarte rece, lăsând spuma să se așeze. Se amestecă ușor cu o linguriță lungă pentru a omogeniza băutura, fără a pierde efervescența.

Mai Tai

Mai Tai este unul dintre cele mai faimoase cocktailuri tiki, asociat cu exotismul, vacanțele tropicale și atmosfera barurilor polineziene din America anilor ’40–’50. Numele său provine din expresia tahitiană “maita’i”, care înseamnă „foarte bun” sau „cel mai bun”.

Ingrediente

40 ml rom alb

20 ml rom închis la culoare (dark rum)

20 ml lichior portocală (Curaçao sau Triple Sec)

15 ml sirop de migdale (orgeat)

10 ml sirop simplu (apă cu zahăr, fierte și răcite) – opțional

25 ml suc proaspăt de limetă

gheață zdrobită

felie de limetă și frunze de mentă pentru decor

Mod de preparare

Într-un shaker se pun romul alb, lichiorul de portocală, siropul de migdale, sucul de limetă și gheața. Se agită energic 10–15 secunde, apoi se strecoară într-un pahar înalt umplut cu gheață zdrobită. Se toarnă deasupra, ușor, romul închis, pentru efectul de stratificare. Se decorează cu o felie de limetă și frunze de mentă proaspătă.