3 cocktail-uri inedite cu roșii pe care trebuie să le încerci neapărat. De ce sunt atât de speciale

Rețetele de cocktail-uri de roșii care s-ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși iubitori de alcool.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 15:24
3 cocktail-uri inedite cu roșii pe care trebuie să le încerci neapărat | Profimedia Images

Roșia este un ingredient regăsit destul de rar în rețetele de cocktail-uri din țara noastră, însă în alte țări europene și chiar în Statele Unite ale Americii, aceasta reprezintă un ingredient de bază de la care pornesc foarte multe rețete de succes.

În rândurile de mai jos am pregătit pentru toți iubitorii de alcool 3 rețete simple de cocktail-uri care includ roșia ca ingredient de bază și care nu ar trebui să treacă neobservate, mai ales atunci când vă doriți să încercați ceva nou.

3 cocktail-uri inedite cu roșii pe care trebuie să le încerci neapărat. De ce sunt atât de speciale

Matthew Biancaniello, regele american al cocktail-ului culinar, impresionează o lume întreagă cu rețetele sale de băuturi pe bază de roșii care i-au cucerit pe cei care le-au încercat încă de la primele înghițituri.

Chiar dacă primul gând poate fi acela de a sta departe de băuturile care conțin roșii, pe care cei mai mulți dintre noi le consumăm în diverse tipuri de salate, curioșii care le-au dat o șansă s-au convins că cel mai bun gust poate fi obținut și cu ingredientele la care nu s-au gândit până acum.

Printre zecile de rețete ale expertului se regăsește și prima rețetă disponibilă în rândurile de mai jos.

1. Lovage in the Garden

Acest cocktail a fost conceput de baristul din Los Angeles, Matthew Biancaniello, autorul cărții „Eat Your Drink”, care este cunoscut în întreaga lume pentru pasiunea pe care o are pentru cocktail-urile culinare.

Pentru a prepara această băutură, expertul spune că ai nevoie de o listă de ingrediente care ar putea să te surprindă atunci când auzi pentru prima dată de ea.

Mai exact, ai nevoie de:

  • 3 roșii cherry Sun Gold portocalii-aurii
  • 4 frunze de leuștean, care oferă o aromă asemănătoare cu cea a țelinei
  • 15 ml de sirop de agave
  • 60 ml vodcă infuzată cu hamei
  • 15 ml Campari sau Luxardo bitter aperitivo
  • 22 ml suc de lime proaspăt
  • un praf de sare cu ardei ghost (unul dintre cei mai iuți ardei din lume)
  • o crenguță de leuștean pentru decor
  • gheață

Ingredientele care de obicei nu sunt asociate împreună, se combină în această rețetă tocmai pentru a obține o băutură sărată, picantă, ușor amară, dar cu un gust cât se poate de echilibrat.

Primul pas este de a adăuga roșiile cherry, frunzele de leuștean și siropul de agave într-un pahar pentru mixat și apoi se amestecă ușor. Se adaugă vodca, Campari sau Luxardo bitter aperitivo, sucul de lime, sarea cu ardei ghost și gheață și apoi se agită până când totul se răcește complet.

Se strecoară într-un pahar cu gheață proaspătă și se ornamentează cu crenguța de leuștean pentru decor.

2. Farmers's Cocktail

Creația aparține lui Jonathan Howard, barmanul care folosește roșii proaspăt stoarse în cocktail-uri pentru a obține un gust cât se poate de inedit. Pentru a obține băutura lui, ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • 3 cuburi de pepene verde (aproximativ 2,5 cm)
  • 22 ml sirop
  • 60 ml Veev spirit
  • 7 ml Aperol
  • 30 ml suc de roșii proaspăt stors
  • 22 ml suc de lime proaspăt stors
  • 3 roșii cherry înfipte pe scobitoare
  • gheață

Primul pas este de a adăuga cuburile de pepene verde și siropul într-un pahar de mixat și, bineînțeles, de a se amesteca împreună. Ulterior se adaugă Veev, Aperol, gheața, sucurile de roșii și de lime și se agită până când totul se răcește.

Se strecoară de două ori într-un pahar înalt și apoi se decorează cu trei roșii cherry înfipte pe scobitoare.

3. Tomato Spritz

Rețeta de spritz de roșii s-ar putea să îi surprindă plăcut chiar și pe cei mai pretențioși iubitori de alcool. Aceasta este concepută de managerul barului Masahiro Urushido de la Saxon + Parole, care folosește roșia pentru a adăuga o aromă inedită.

Pentru a te bucura de gustul savuros al acestei băuturi ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • 7 ml gin Hendrick's
  • 60 ml Martini & Rossi vermut extra-uscat
  • 45 ml de apă de roșii
  • 7 ml oțet aromatizat cu roșii cherry
  • apă minerală carbogazoasă rece
  • Prosecco rece
  • roșie cherry tăiată în jumătate
  • tulpină de pătrunjel

Apa de roșii se obține astfel: Se adaugă roșii într-un storcător și se pasează foarte bine. Se lasă la frigider între 30 și 60 de minute pentru ca sucul să preia aroma de coajă și apoi se adaugă într-o strecurătoare. Sucul colectat se păstrează la frigider chiar și câteva zile înainte de a fi folosit.

Într-un pahar umplut cu gheață se amestecă toate ingredientele cu excepția apei carbogazoase și Prosecco, iar apoi se completează cu părți egale din aceste două băuturi.

Ulterior se decorează cu o roșie cherry tăiată în jumătate, dar și cu o tulpină de pătrunjel.

Este uimitor cum roșia poate fi utilizată atât în preparate culinare, cât și în băuturi alcoolice, mai ales că multă lume încă nu este convinsă dacă aceasta este legumă sau fruct.

Un pahar de cocktail Bloody Mary cu bacon, măsline, lămâie și țelină pe fundal de lemn
Puteți răspunde la o întrebare cu privire la acest aspect pe fructesilegume.a1.ro.

