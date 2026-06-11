Lasagna cu spanac. Rețeta unui preparat italian bogat, aromat și surprinzător de elegant

Lasagna cu spanac este o rețetă care demonstrează că și fără carne poate fi la fel de gustoasă precum varianta clasică. Straturile de paste, sosul Bechamel catifelat, spanacul bine condimentat și amestecul generos de brânzeturi transformă această lasagna într-o adevărată sărbătoare a gusturilor.

Lasagna cu spanac este ideală atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocaziile speciale | Shutterstock

Originară din tradiția culinară italiană, lasagna este apreciată pentru combinația sa de texturi și arome. În această variantă vegetariană, spanacul și dovleceii înlocuiesc carnea, oferind prospețime și un gust delicat. Sosul Bechamel îmbogățit cu parmezan și nucșoară leagă perfect toate ingredientele, rezultând un preparat cremos și echilibrat.

Această rețetă este ideală atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocaziile speciale. Poate fi pregătită în avans, iar aromele devin chiar mai intense după câteva ore de odihnă. Deși necesită câteva etape de preparare, rezultatul final merită fiecare minut petrecut în bucătărie.

Datorită conținutului bogat de spanac și brânzeturi, lasagna este consistentă, hrănitoare și foarte sățioasă. Este genul de preparat care adună întreaga familie în jurul mesei și care oferă porții generoase, perfecte pentru a fi savurate în tihnă.

Lasagna cu spanac - Ingrediente

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Pentru umplutura de spanac:

900 g spanac proaspăt

1 ceapă galbenă mică

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță sare

¼ linguriță piper.

Pentru sosul Bechamel:

60 g unt

60 g făină

1 l lapte

100 g parmezan ras

¼ linguriță nucșoară rasă

1 linguriță sare

¼ linguriță piper.

Pentru lasagna:

2 dovlecei medii

2 linguri ulei de măsline

250 g foi de lasagna care nu necesită prefierbere

180 g mozzarella rasă

50 g Pecorino Romano ras.

Lasagna cu spanac - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190°C.

Curăță și toacă mărunt ceapa. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și călește ceapa până devine translucidă.

Adaugă spanacul în mai multe tranșe și gătește-l până se înmoaie complet. Transferă-l într-o sită și presează bine pentru a elimina excesul de lichid. Toacă-l grosier după răcire.

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Pentru sosul Bechamel, topește untul într-o cratiță. Adaugă făina și amestecă energic timp de un minut. Toarnă laptele treptat, amestecând continuu cu telul pentru a evita formarea cocoloașelor.

Fierbe sosul până se îngroașă. Adaugă parmezanul, nucșoara, sarea și piperul. Amestecă până obții un sos fin și cremos.

Taie dovleceii în felii lungi și subțiri. Rumenește-i ușor într-o tigaie cu puțin ulei de măsline pe ambele părți. Lasă-i să se scurgă pe șervețele absorbante.

Cum montezi și coci lasagna cu spanac

Unge baza unei tăvi de aproximativ 23 x 33 cm cu un strat subțire de sos Bechamel.

Așază primul strat de foi de lasagna. Acoperă cu sos Bechamel și jumătate din cantitatea de spanac.

Continuă cu încă un strat de foi, sos și restul de spanac.

Adaugă ultimul strat de foi și întinde restul de sos Bechamel.

Așază feliile de dovlecel deasupra și presară mozzarella și Pecorino Romano.

Acoperă tava cu folie de aluminiu și coace timp de 45 de minute.

Îndepărtează folia și continuă coacerea încă 15 minute, până când suprafața devine aurie și apetisantă.

Lasă lasagna să se odihnească 15 minute înainte de porționare.

Sfaturi pentru o lasagna cu spanac perfectă

Scurge foarte bine spanacul pentru a evita excesul de lichid în preparat.

Folosește lapte integral pentru un sos Bechamel mai bogat și mai cremos.

Lasă preparatul să se odihnească înainte de tăiere pentru a obține porții frumoase și compacte.

Lasagna se păstrează la frigider până la 3 zile și poate fi reîncălzită fără să își piardă textura. De asemenea, poate fi congelată în porții individuale pentru mese rapide în zilele aglomerate.

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Lasagna cu spanac și sos Bechamel este un preparat vegetarian elegant, consistent și extrem de gustos. Straturile cremoase, spanacul aromat și brânzeturile rumenite creează o combinație care transformă o rețetă simplă într-un adevărat răsfăț culinar.