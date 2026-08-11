Trifle cu lămâie și afine. Rețetă de desert cremos, fresh și ușor de pregătit

Trifle cu lămâie și afine este un desert în straturi, cremos și răcoritor, potrivit mai ales pentru zilele călduroase de vară, când fructele proaspete sunt la îndemână. Este o alegere ideală atunci când vrei să pregătești un desert pentru familie sau pentru mai mulți invitați.

Un desert în straturi, cremos și răcoritor, potrivit mai ales pentru zilele călduroase de vară | Shutterstock/AI

Unul dintre avantajele acestui desert este că nu trebuie să pregătești de la zero toate componentele. Pentru blat poți folosi un pandișpan simplu, un blat de vanilie sau chiar un chec foarte pufos, tăiat în cuburi. Important este ca blatul să aibă o textură aerată și să poată absorbi puțin din siropul aromat cu lămâie fără să se transforme într-o masă prea moale. Dacă ai un blat rămas de la o altă prăjitură, trifle-ul este o modalitate foarte bună de a-l transforma într-un desert complet diferit.

Crema de lămâie reprezintă componenta principală a acestei rețete. Pregătește-o pe bază de lapte, gălbenușuri, amidon, zahăr și coajă de lămâie, apoi adaugă unt pentru o consistență mai fină și mai catifelată. După răcire, crema devine suficient de densă pentru a susține straturile de blat și afine. Sucul proaspăt de lămâie îi intensifică aroma și îi oferă exact acea notă acrișoară care echilibrează dulceața desertului.

Afinele pot fi folosite întregi, dar este recomandat să zdrobești ușor o parte dintre ele înainte de montare. Astfel, fructele își lasă sucul și formează mici zone de sos între straturi, iar aroma lor se combină mai bine cu crema de lămâie. Pentru un rezultat cât mai plăcut, folosește afine bine coapte, dar ferme. Dacă ai la dispoziție afine congelate, le poți folosi după decongelare și scurgere, însă fructele proaspete oferă o textură mai bună.

Trifle cu lămâie și afine - Ingrediente

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120 g zahăr granulat

35 g amidon de porumb

1 praf de sare

5 gălbenușuri

500 ml lapte integral

1 lingură coajă rasă fin de lămâie

5 linguri suc proaspăt de lămâie

40 g unt nesărat

500 g afine proaspete

300 g pandișpan sau blat de vanilie

2 linguri sirop simplu

1 linguriță extract de vanilie

afine și coajă de lămâie pentru decor.

Trifle cu lămâie și afine - Mod de preparare

Pentru un rezultat cât mai bun, pregătește crema cu câteva ore înainte de montare. Poți păstra crema acoperită la frigider, iar desertul montat este recomandat să fie consumat în maximum o zi, deoarece blatul continuă să absoarbă umezeala din cremă și fructe.

Iată cum prepari crema de lămâie

Pune gălbenușurile într-un bol încăpător și adaugă zahărul, amidonul și sarea. Amestecă energic cu un tel până când obții o compoziție omogenă, deschisă la culoare și fără aglomerări de amidon.

Toarnă laptele într-o cratiță și adaugă coaja rasă de lămâie. Încălzește laptele la foc mediu până când ajunge aproape de punctul de fierbere, fără să îl lași să clocotească puternic.

Toarnă treptat laptele fierbinte peste amestecul de gălbenușuri, amestecând continuu cu telul. Nu adăuga tot laptele dintr-o dată, deoarece diferența mare de temperatură poate coagula gălbenușurile.

Transferă compoziția înapoi în cratiță și pune-o pe foc mediu. Amestecă permanent până când crema începe să se îngroașe. Continuă fierberea încă aproximativ 1-2 minute, până când obții o cremă densă și lucioasă.

Ia cratița de pe foc și încorporează untul tăiat în bucățele. Adaugă extractul de vanilie și aproximativ două linguri de suc de lămâie. Amestecă până când untul se topește complet și crema devine fină.

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Trece crema printr-o sită fină, dacă vrei să obții o textură foarte netedă. Acoperă suprafața cremei direct cu folie alimentară, astfel încât folia să atingă crema și să împiedice formarea unei pojghițe. Las-o să se răcorească, apoi pune-o la frigider pentru cel puțin două ore.

Pregătește între timp afinele

Pune aproximativ două treimi dintre ele într-un bol și adaugă o lingură de zahăr, dacă le dorești puțin mai dulci. Zdrobește foarte ușor o parte dintre fructe cu dosul unei linguri, fără să le transformi într-un piure. Păstrează restul afinelor întregi pentru straturile superioare și decor.

Taie pandișpanul sau blatul de vanilie în cuburi de aproximativ 2-3 cm. Amestecă siropul simplu cu restul de suc de lămâie și stropește ușor cuburile de blat. Nu le îmbiba excesiv, deoarece vor absorbi și umezeala din cremă și afine.

Cum montezi Trifle cu lămâie și afine

Începe montarea desertului într-un vas transparent, cu pereți înalți. Așază un prim strat de cuburi de blat pe fundul vasului și distribuie-le cât mai uniform.

Întinde peste blat jumătate din crema de lămâie. Nivelează ușor suprafața cu o spatulă, apoi adaugă jumătate dintre afinele zdrobite și întregi, împreună cu puțin din sucul lăsat de acestea.

Continuă cu un nou strat de blat, apoi adaugă crema rămasă și distribuie deasupra restul afinelor. Pentru un aspect mai îngrijit, păstrează cele mai frumoase fructe pentru partea superioară.

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Acoperă vasul și pune trifle-ul la frigider pentru cel puțin două ore înainte de servire. Dacă ai timp, îl poți lăsa câteva ore la rece, dar evită să îl păstrezi mai mult de 24 de ore după montare, deoarece blatul va deveni treptat prea moale.

Înainte de servire, decorează desertul cu afine proaspete și puțină coajă fin rasă de lămâie. Porționează cu o lingură lungă, astfel încât fiecare porție să cuprindă toate straturile de blat, cremă și fructe.

Servește desertul trifle cu lămâie și afine bine răcit. Gustul dulce al blatului, crema fină și aromată de lămâie și afinele ușor acrișoare se completează foarte bine, iar desertul poate fi pregătit din timp și păstrat la frigider până la momentul servirii.