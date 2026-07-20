Salată de macaroane cu șuncă – rețetă cremoasă și răcoritoare

Este vară, iar mesele în aer liber, picnicurile și grătarele sunt ocazii perfecte pentru preparate reci, consistente și ușor de pregătit. Această salată de macaroane cu șuncă este una dintre ele. Este o rețetă care îmbină pastele fragede cu legume proaspete și un sos fin pe bază de maioneză.

O rețetă care îmbină pastele fragede cu legume proaspete și un sos fin pe bază de maioneză | Shutterstock

Textura acestei salate este una dintre cele mai mari calități ale sale. Macaroanele fierte al dente rămân ferme și absorb aromele sosului fără să devină moi. Șunca adaugă consistență și un gust plăcut, în timp ce castravetele, ardeii și roșiile oferă prospețime și un contrast plăcut de texturi. Un strop de suc de lămâie echilibrează maioneza, iar condimentul Cajun sau un amestec de boia dulce, usturoi granulat și piper aduce o notă discret condimentată.

Un alt avantaj al acestei salate este faptul că poate fi pregătită cu câteva ore înainte de servire. După ce stă la frigider, aromele se combină armonios, iar preparatul devine și mai gustos. Este o alegere excelentă pentru mesele în familie, pentru pachetul de prânz sau pentru petrecerile unde ai nevoie de un preparat care poate fi pregătit din timp.

Poți adapta rețeta în funcție de preferințe. Dacă îți plac salatele mai bogate, adaugă cubulețe de cașcaval maturat, porumb dulce sau mazăre fiartă. Pentru un plus de prospețime, presară pătrunjel verde sau mărar tocat înainte de servire. Dacă preferi un sos mai ușor, înlocuiește o parte din maioneză cu iaurt grecesc.

Salată de macaroane cu șuncă - Ingrediente

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300 g macaroane scurte (coturi)

200 g șuncă fiartă, tăiată cubulețe

1 castravete mare, curățat și tăiat cuburi

2 roșii ferme, fără semințe, tăiate cuburi

1 ardei gras roșu, tăiat cubulețe

1 ardei gras galben, tăiat cubulețe

150 g maioneză

2 linguri suc proaspăt de lămâie

1 linguriță condiment Cajun sau un amestec din boia dulce, usturoi granulat și piper

½ linguriță sare

¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat

2 linguri pătrunjel verde tocat

Salată de macaroane cu șuncă - Mod de preparare

Fierbe macaroanele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până când sunt al dente. Scurge-le și clătește-le rapid cu apă rece pentru a opri procesul de gătire. Lasă-le să se răcească complet.

Curăță castravetele și îndepărtează semințele dacă sunt mari. Taie-l în cubulețe mici. Taie roșiile în jumătate, scoate semințele și taie pulpa în cuburi. Curăță ardeii și taie-i în bucăți de dimensiuni apropiate. Taie șunca în cubulețe.

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Pune maioneza într-un bol încăpător. Adaugă sucul de lămâie, condimentul Cajun, sarea și piperul. Amestecă bine până obții un sos omogen și cremos.

Adaugă macaroanele răcite peste sos și amestecă ușor, astfel încât fiecare bucată de paste să fie acoperită uniform.

Încorporează șunca, castravetele, roșiile și ardeii. Amestecă delicat pentru a păstra forma legumelor și pentru a distribui uniform ingredientele.

Acoperă bolul și lasă salata la frigider cel puțin două ore. În acest timp, pastele vor absorbi o parte din sos, iar aromele se vor combina perfect.

Înainte de servire, gustă și ajustează sarea sau piperul dacă este nevoie. Presară pătrunjel verde tocat și amestecă ușor.

Servește salata bine rece, ca aperitiv, garnitură sau fel principal ușor. Dacă dorești, o poți decora cu felii subțiri de castravete, roșii cherry sau câteva frunze de pătrunjel pentru un aspect proaspăt și apetisant.

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Această salată de macaroane cu șuncă este sățioasă, colorată și foarte aspectuoasă pe masă. Se potrivește perfect lângă fripturi la grătar, frigărui, cârnați sau chiar alături de legume coapte. De asemenea, este o modalitate excelentă de a valorifica șunca rămasă de la o masă festivă, transformând-o într-un preparat complet și delicios. Rețeta este simplă, nu necesită tehnici complicate și poate fi pregătită chiar și de cei care nu au multă experiență în bucătărie.