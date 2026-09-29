Secretul unei verze murate gustoase și crocante nu este doar sarea. Află ce ingredient pun gospodinele în butoi pentru ca varza să rămână fermă și aromată.

Cum faci cea mai gustoasă varză murată. Ingredientul secret pe care gospodinele îl pun în butoi | Shutterstock

Este sezonul în care gospodinele se pregătesc să pună varza la murat. Varza murată este nelipsită din preparatele sezonului rece, iar rețetele tradiționale diferă de la o regiune la alta. Fiecare gospodină are propriile secrete și ingrediente aromatice care pot transforma o simplă varză într-o murătură gustoasă, aromată și crocantă.

Toamna este perioada perfectă pentru pregătirea conservelor, iar varza murată la butoi ocupă un loc important printre preparatele tradiționale românești. Pe lângă gustul specific, varza fermentată este apreciată și pentru conținutul de vitamina C și pentru microorganismele benefice rezultate în urma fermentării.

Ingredientul secret pentru o varză murată crocantă

Unul dintre cele mai importante trucuri pentru o varză murată care să rămână fermă este hreanul. Rădăcinile de hrean se așază printre verze și contribuie la păstrarea texturii acestora pe perioada fermentării. În plus, oferă murăturilor o aromă plăcută și ușor picantă.

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Pentru o rețetă simplă de varză murată, ai nevoie de:

1 varză medie;

1 lingură mare de sare;

2-3 morcovi mărunțiți;

2-3 căței de usturoi;

2-3 rădăcini de hrean;

câteva boabe de muștar;

puțin mărar uscat;

boabe de porumb;

mere și gutui;

apă rece.

Primul pas este să te asiguri că varza este foarte bine curățată. Frunzele exterioare deteriorate sau lovite trebuie îndepărtate, apoi varza se spală bine. Cu ajutorul unui cuțit, cotorul se scobește cu atenție, iar în locul rămas se poate pune sare.

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Pe fundul butoiului sau al borcanului se așază câteva boabe de porumb, mărar, hrean și boabe de muștar. Se pot adăuga și câțiva căței de usturoi tocați, precum și felii de mere și gutui. Acestea vor contribui la aroma finală a murăturilor.

După ce baza este pregătită, varza se așază cu scobitura în sus. Se adaugă apoi apă rece, astfel încât varza să fie acoperită, iar totul se fixează cu ajutorul unui borcan mai mic sau al unei greutăți curate. Potrivit rețetei prezentate de Catine.ro, se pot folosi și știuleți de porumb pentru a menține varza bine fixată.

Trucuri pentru o varză murată care nu se înmoaie

Pentru ca varza să rămână fermă, este important ca legumele și recipientul să fie foarte bine curățate înainte de începerea procesului de fermentare. De asemenea, varza trebuie să rămână acoperită de lichid pe toată perioada murării.

Hreanul este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente folosite pentru a păstra varza fermă, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din butoi. Merele și gutuile pot fi adăugate pentru un plus de aromă, în timp ce usturoiul, mărarul și boabele de muștar dau murăturilor un gust mai intens.

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După ce toate ingredientele au fost așezate, varza trebuie lăsată la fermentat și verificată periodic. Cu puțină răbdare, rezultatul va fi o varză murată aromată, crocantă și potrivită pentru preparatele tradiționale ale sezonului rece.