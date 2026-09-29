Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cum faci cea mai gustoasă varză murată. Ingredientul secret pe care gospodinele îl pun în butoi

Cum faci cea mai gustoasă varză murată. Ingredientul secret pe care gospodinele îl pun în butoi

Secretul unei verze murate gustoase și crocante nu este doar sarea. Află ce ingredient pun gospodinele în butoi pentru ca varza să rămână fermă și aromată.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 15:52 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 15:53
Cum faci cea mai gustoasă varză murată. Ingredientul secret pe care gospodinele îl pun în butoi | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Este sezonul în care gospodinele se pregătesc să pună varza la murat. Varza murată este nelipsită din preparatele sezonului rece, iar rețetele tradiționale diferă de la o regiune la alta. Fiecare gospodină are propriile secrete și ingrediente aromatice care pot transforma o simplă varză într-o murătură gustoasă, aromată și crocantă.

Toamna este perioada perfectă pentru pregătirea conservelor, iar varza murată la butoi ocupă un loc important printre preparatele tradiționale românești. Pe lângă gustul specific, varza fermentată este apreciată și pentru conținutul de vitamina C și pentru microorganismele benefice rezultate în urma fermentării.

Ingredientul secret pentru o varză murată crocantă

Unul dintre cele mai importante trucuri pentru o varză murată care să rămână fermă este hreanul. Rădăcinile de hrean se așază printre verze și contribuie la păstrarea texturii acestora pe perioada fermentării. În plus, oferă murăturilor o aromă plăcută și ușor picantă.

Articolul continuă după reclamă

Pentru o rețetă simplă de varză murată, ai nevoie de:

  • 1 varză medie;
  • 1 lingură mare de sare;
  • 2-3 morcovi mărunțiți;
  • 2-3 căței de usturoi;
  • 2-3 rădăcini de hrean;
  • câteva boabe de muștar;
  • puțin mărar uscat;
  • boabe de porumb;
  • mere și gutui;
  • apă rece.

Primul pas este să te asiguri că varza este foarte bine curățată. Frunzele exterioare deteriorate sau lovite trebuie îndepărtate, apoi varza se spală bine. Cu ajutorul unui cuțit, cotorul se scobește cu atenție, iar în locul rămas se poate pune sare.

Citește și: Când se pune varza la murat. Rețeta bătrânească de varza murată care te ajută să obții o varză crocantă, care ține toată iarna

Pe fundul butoiului sau al borcanului se așază câteva boabe de porumb, mărar, hrean și boabe de muștar. Se pot adăuga și câțiva căței de usturoi tocați, precum și felii de mere și gutui. Acestea vor contribui la aroma finală a murăturilor.

După ce baza este pregătită, varza se așază cu scobitura în sus. Se adaugă apoi apă rece, astfel încât varza să fie acoperită, iar totul se fixează cu ajutorul unui borcan mai mic sau al unei greutăți curate. Potrivit rețetei prezentate de Catine.ro, se pot folosi și știuleți de porumb pentru a menține varza bine fixată.

Trucuri pentru o varză murată care nu se înmoaie

Pentru ca varza să rămână fermă, este important ca legumele și recipientul să fie foarte bine curățate înainte de începerea procesului de fermentare. De asemenea, varza trebuie să rămână acoperită de lichid pe toată perioada murării.

Hreanul este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente folosite pentru a păstra varza fermă, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din butoi. Merele și gutuile pot fi adăugate pentru un plus de aromă, în timp ce usturoiul, mărarul și boabele de muștar dau murăturilor un gust mai intens.

Citește și: Cum se pune varza pentru murat după o rețetă veche din străbuni

După ce toate ingredientele au fost așezate, varza trebuie lăsată la fermentat și verificată periodic. Cu puțină răbdare, rezultatul va fi o varză murată aromată, crocantă și potrivită pentru preparatele tradiționale ale sezonului rece.

Rețeta mai puțin sofisticată de plăcintă cu dovleac a bunicii. Cu ingrediente simple, dar atent alese vei avea un prepar...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! &#8222;Pleca de acasă noaptea&#8221; Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana!
Observatornews.ro "Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei "Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei
Antena 3 Un avion cu pasageri la bord a fost confiscat de pe pistă, chiar înainte de decolare, din cauza unei datorii de 3 milioane de euro Un avion cu pasageri la bord a fost confiscat de pe pistă, chiar înainte de decolare, din cauza unei datorii de 3 milioane de euro
SpyNews Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Rețeta mai puțin sofisticată de plăcintă cu dovleac a bunicii. Cu ingrediente simple, dar atent alese vei avea un preparat perfect
Rețeta mai puțin sofisticată de plăcintă cu dovleac a bunicii. Cu ingrediente simple, dar atent alese vei avea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ramen cu carne de vită și legume. Rețetă reinterpretată pentru a fi gătită într-un singur vas
Ramen cu carne de vită și legume. Rețetă reinterpretată pentru a fi gătită într-un singur vas
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x