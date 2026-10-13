Cum poți congela corect merele pentru a le păstra mai mult timp? Află ce metode să folosești, ce soiuri sunt potrivite și cum le poți utiliza ulterior.

Merele pot fi păstrate la congelator până la 6 luni fără să își piardă gustul. Trucul simplu care le împiedică să se înnegrească | Shutterstock

Recolta de toamnă poate fi păstrată în moduri la care poate nici nu te-ai fi gândit. Dacă ai în casă mere proaspăt culese sau pur și simplu vrei să le prelungești durata de păstrare, congelarea este o metodă simplă prin care le poți conserva pentru o utilizare ulterioară.

Cum poți păstra merele proaspete mai mult timp

Deși își pierd o parte din textura crocantă după congelare și decongelare, acestea pot fi folosite cu succes la prepararea plăcintelor, prăjiturilor și a altor deserturi de sezon.

Secretul constă în alegerea metodei potrivite de congelare, în funcție de felul în care intenționezi să folosești merele mai târziu.

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Potrivit informațiilor publicate de MarthaStewart.com, există mai multe variante prin care fructele pot fi păstrate, inclusiv congelarea în sirop de zahăr sau folosirea zahărului uscat.

Cum se congelează corect merele

Una dintre metodele recomandate este păstrarea merelor în sirop de zahăr, o soluție potrivită mai ales dacă intenționezi să le folosești ulterior în preparate gătite, precum plăcinta cu mere. Pentru a pregăti siropul, amestecă cinci căni de apă cu trei și un sfert de căni de zahăr într-o cratiță încăpătoare. Încălzește lichidul, amestecând până când zahărul se dizolvă complet, apoi ia cratița de pe foc și lasă siropul să se răcească.

După răcire, poți adăuga o jumătate de linguriță de acid ascorbic pentru fiecare litru de sirop, respectând indicațiile produsului. Acesta ajută la prevenirea oxidării, procesul care determină închiderea la culoare a fructelor.

Între timp, spală merele, curăță-le de coajă, îndepărtează cotoarele și taie-le în felii de dimensiuni aproximativ egale. Pune feliile în recipiente potrivite pentru congelator și toarnă siropul rece peste ele, astfel încât să fie acoperite complet. Lasă puțin spațiu liber în recipient, pentru că lichidul se poate dilata în timpul congelării. Închide bine recipientele și introdu-le în congelator.

O altă variantă este ambalarea merelor cu zahăr uscat, care poate contribui la păstrarea calității fructelor. De asemenea, sucul de lămâie poate fi folosit pentru a încetini oxidarea și pentru a preveni înnegrirea feliilor. Dacă preferi să eviți zahărul adăugat, poți congela merele în felii, după ce le-ai tratat cu puțin suc de lămâie.

Care sunt cele mai potrivite soiuri de mere pentru congelare

Nu toate soiurile de mere se comportă la fel după ce sunt congelate. Cele cu pulpă fermă și textură crocantă sunt, în general, alegeri potrivite. Printre soiurile care pot fi folosite se numără Golden Delicious, Rome Beauty, Stayman, Jonathan și Granny Smith.

Este important să știi că procesul de congelare modifică textura fructelor. După decongelare, merele pot deveni mai moi, motiv pentru care sunt mai potrivite pentru plăcinte, tarte, compoturi, sosuri sau alte preparate decât pentru consumul în stare proaspătă.

În ceea ce privește valoarea nutritivă, congelarea poate contribui la păstrarea unei părți importante din nutrienții merelor, inclusiv a vitaminei C, deși cantitățile pot varia în funcție de condițiile de păstrare și de durata depozitării.

Pentru rezultate cât mai bune, este recomandat să folosești merele congelate în decurs de trei până la șase luni, păstrându-le în recipiente bine închise și la o temperatură constantă. Astfel, te poți bucura de gustul merelor de toamnă și în lunile următoare, fără să fie nevoie să le consumi pe toate imediat după recoltare.