Orzo cremos cu somon, tofu și ierburi aromatice este un preparat consistent, potrivit pentru zilele de post cu dezlegare la pește. Această rețetă este potrivită pentru un prânz consistent sau o cină specială. Se servește imediat, cât pastele sunt cremoase, iar somonul este cald.

Un preparat consistent, potrivit pentru zilele de post cu dezlegare la pește | Shutterstock/AI

Combinația dintre pește, paste și sos vegetal oferă o masă hrănitoare. Somonul oferă preparatului proteine și grăsimi sănătoase. Rumenirea în tigaie îi formează o crustă ușor crocantă. Interiorul rămâne fraged și suculent, iar aroma sa completează foarte bine sosul.

Tofu aduce consistență cremei și contribuie cu proteine vegetale. Ierburile aromatice îi oferă un gust proaspăt și echilibrat. Usturoiul și lămâia completează această combinație.

Pastele orzo absorb aromele supei de legume și ale ingredientelor. Amidonul eliberat în timpul fierberii ajută la formarea unui sos legat. Spanacul adaugă culoare și prospețime preparatului.

Prazul reprezintă baza aromatică a acestei rețete. Gustul său delicat se potrivește atât cu somonul, cât și cu crema de tofu. Coaja și sucul de lămâie echilibrează aromele și completează gustul final.

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Orzo cremos cu somon, tofu și ierburi aromatice – Ingrediente

Pentru pregătirea somonului:

600 g fileuri de somon, fără piele și oase

15 ml ulei de măsline

15 g margarină vegetală

Sare, după gust

Piper negru, după gust.

Pentru pastele orzo:

350 g paste orzo fără ou

1 fir mare de praz

100 g spanac proaspăt

1,1 litri supă de legume

15 ml ulei de măsline

1 lămâie

Sare, după gust

Piper negru, după gust.

Pentru crema de tofu cu ierburi aromatice:

250 g tofu natur, moale sau mătăsos

2 căței de usturoi

20 g drojdie inactivă

30 ml suc de lămâie

30 ml ulei de măsline

50 ml apă

1 lingură pătrunjel proaspăt tocat

1 lingură mărar proaspăt tocat

1 linguriță busuioc proaspăt tocat

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță cimbru uscat

Sare, după gust.

Pentru servire:

Pătrunjel proaspăt

Mărar proaspăt

Felii de lămâie.

Orzo cremos cu somon, tofu și ierburi aromatice - Mod de preparare

Pregătirea cremei de tofu cu ierburi aromatice

Scurge tofu și îndepărtează excesul de lichid. Pune-l în blender, împreună cu usturoiul curățat.

Adaugă drojdia inactivă, sucul de lămâie și uleiul de măsline. Toarnă apa și încorporează toate ierburile aromatice.

Condimentează cu sare și puțin piper negru. Mixează până obții o cremă fină, omogenă și suficient de consistentă.

Dacă textura este prea densă, mai adaugă puțină apă. Gustă crema și ajustează cantitatea de lămâie sau sare.

Rumenirea somonului

Taie fileurile în patru porții potrivite. Condimentează fiecare bucată cu sare și piper negru.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare. Așază somonul și rumenește-l până formează o crustă aurie.

Întoarce fileurile și continuă gătirea încă un minut. Adaugă margarina vegetală și stropește peștele cu grăsimea aromată.

Gătește somonul aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte. Ajustează timpul în funcție de grosimea fileurilor.

Scoate somonul pe o farfurie și acoperă-l lejer. Păstrează sucurile lăsate de pește pentru sos.

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Pregătirea pastelor orzo

Curăță prazul și îndepărtează partea verde închis. Taie partea rămasă în rondele subțiri.

Păstrează tigaia folosită pentru somon și adaugă puțin ulei. Călește prazul până devine moale și ușor translucid.

Adaugă pastele orzo și coaja rasă de lămâie. Amestecă aproximativ un minut pentru distribuirea aromelor.

Toarnă supa de legume fierbinte și adaugă două lingurițe de suc de lămâie. Adu lichidul la punctul de fierbere.

Redu focul și gătește pastele aproximativ 10-12 minute. Amestecă frecvent pentru a preveni lipirea acestora.

Dacă lichidul scade prea repede, adaugă puțină supă fierbinte. Orzo trebuie să rămână cremos și ușor legat.

Când pastele sunt aproape fierte, adaugă crema de tofu. Amestecă delicat până când sosul devine uniform.

Încorporează spanacul proaspăt, tăiat grosier. Adaugă și sucurile păstrate de la somon.

Continuă gătirea la foc mic până când spanacul se înmoaie. Gustă preparatul și ajustează condimentele.

Dacă sosul este prea gros, adaugă câteva linguri de supă. Pentru un gust mai proaspăt, stoarce puțină lămâie.

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Asamblare și servire orzo cremos cu somon, tofu și ierburi aromatice

Așază fileurile de somon peste pastele orzo cremoase. Lasă-le un minut în tigaie pentru a se încălzi.

Presară pătrunjel și mărar proaspăt tocate. Completează cu puțină coajă rasă de lămâie.

Servește preparatul imediat, în farfurii adânci. Păstrează fiecare file de somon întreg, așezat deasupra pastelor.

Sfaturi pentru un orzo cremos cu somon, tofu și ierburi aromatice

Alege tofu moale pentru o cremă fină și omogenă.

Folosește somon proaspăt sau decongelat și bine scurs.

Rumenirea somonului oferă preparatului un gust mai intens.

Amestecă frecvent pastele pentru a preveni lipirea.

Adaugă supa treptat dacă orzo absoarbe prea repede lichidul.

Folosește mărar și pătrunjel proaspăt pentru o aromă mai intensă.

Verifică ingredientele margarinei și pastelor pentru a te asigura că sunt potrivite pentru post.