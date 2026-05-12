Shrimp Scampi cu unt, usturoi și lămâie. Rețetă de creveți din bucătăria italiană

Shrimp Scampi este unul dintre acele preparate care arată spectaculos, dar care se gătește surprinzător de repede. Rețeta este inspirată din varianta clasică italian-americană popularizată de multe reviste culinare și reinterpretată în nenumărate bucătării de acasă.

Această rețetă de Shrimp Scampi pune accent pe câteva ingrediente simple, dar foarte aromate: creveți fragezi, mult usturoi, unt, vin alb și lămâie. În multe restaurante, Shrimp Scampi este servit peste paste fine, de obicei angel hair sau linguine, pentru că sosul ușor, catifelat și parfumat îmbracă perfect fiecare fir de paste.

Secretul preparatului nu stă într-o tehnică complicată, ci în atenția acordată timpului de gătire. Creveții trebuie gătiți foarte puțin, doar cât să devină roz și suculenți. Dacă sunt lăsați prea mult în tigaie, își pierd textura delicată și devin cauciucați. Tocmai de aceea, rețeta se pregătește extrem de rapid și este bine ca toate ingredientele să fie pregătite înainte de a porni focul.

Rețeta este potrivită atât pentru o cină rapidă, cât și pentru o masă specială. Vinul alb aduce prospețime și echilibrează untul, usturoiul devine dulce și parfumat după câteva secunde în tigaie. Iar sucul de lămâie oferă acea notă curată și luminoasă care face preparatul atât de iubit. Puțin pătrunjel verde adăugat la final transformă totul într-o farfurie care pare desprinsă dintr-un restaurant de pe coastă. Urmărește mai jos rețeta detaliată pas cu pas pentru a o prepara și tu.

Shrimp Scampi cu unt, usturoi și lămâie - Ingrediente

500 g creveți mari decorticați și curățați

300 g linguine sau angel hair

60 g unt

3 linguri ulei de măsline

6 căței de usturoi tocați fin

120 ml vin alb sec

1 lămâie mare

1/2 linguriță fulgi de chili

1/2 linguriță piper proaspăt măcinat

sare după gust

2 linguri pătrunjel verde tocat

40 g parmezan ras fin.

Rețetă de Shrimp Scampi cu unt, usturoi și lămâie - Mod de preparare

Pune o oală mare cu apă la fiert și adaugă suficientă sare. Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, dar păstrează-le ușor al dente. Oprește aproximativ o ceașcă din apa în care au fiert înainte să le scurgi.

Șterge bine creveții cu prosoape de hârtie. Dacă sunt umezi, nu se vor rumeni frumos în tigaie. Condimentează-i cu sare și piper.

Încălzește într-o tigaie mare uleiul de măsline împreună cu jumătate din cantitatea de unt. Când untul începe să sfârâie ușor, adaugă creveții într-un singur strat. Gătește-i aproximativ un minut și jumătate pe fiecare parte, doar până devin roz și ușor aurii. Scoate-i pe o farfurie.

În aceeași tigaie adaugă restul de unt, apoi usturoiul și fulgii de chili. Amestecă permanent aproximativ 30 de secunde, cât usturoiul să devină parfumat fără să se ardă.

Toarnă vinul alb și lasă-l să fiarbă câteva minute până scade ușor. Adaugă apoi sucul de la lămâie și puțină coajă rasă fin pentru un gust mai intens.

Pune pastele scurse direct în tigaie și amestecă bine în sos. Dacă este nevoie, adaugă câteva linguri din apa păstrată de la paste pentru a obține un sos mai legat și mai mătăsos.

Adaugă creveții înapoi în tigaie și amestecă foarte ușor încă un minut, doar cât să se încălzească. Presară pătrunjel verde și parmezan ras.

Servește imediat, cu extra lămâie alături și pâine crocantă pentru sosul aromat cu unt și usturoi.

Pentru un rezultat cât mai bun, folosește creveți mari sau jumbo. Mulți bucătari preferă creveții congelați de bună calitate, pentru că sunt congelați imediat după captură și își păstrează textura foarte bine.