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Salată crocantă cu varză, orez și dressing de arahide. Rețetă inspirată din bucătăria asiatică

Această salată crocantă cu varză, orez și dressing de arahide este inspirată din combinațiile asiatice moderne în care contrastul dintre ingredientele crocante și sosurile bogate este esențial. Este o alegere excelentă pentru prânzuri ușoare din zilele călduroase, în care îți dorești ceva sățios.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 09:22 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 09:41
Această salată este genul de preparat care demonstrează că ingredientele simple pot fi transformate într-o masă completă, plină de texturi și arome | Shutterstock
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Această salată este genul de preparat care demonstrează că ingredientele simple pot fi transformate într-o masă completă, plină de texturi și arome. Varza fin tăiată oferă prospețime și un crocant plăcut, orezul aduce consistență, iar legumele proaspete completează preparatul cu culoare și gust. Elementul care leagă toate ingredientele este dressingul cremos de arahide, cu note dulci-acrișoare și o aromă discretă de susan și lime.

Orezul gătit în avans face ca rețeta să fie și o metodă foarte bună de valorificare a resturilor rămase de la masa precedentă. Varza verde și cea roșie oferă nu doar textură, ci și un aspect foarte atractiv. Morcovul și castravetele adaugă prospețime, iar ceapa verde contribuie cu o aromă delicată. Arahidele prăjite presărate la final transformă fiecare înghițitură într-o combinație plăcută de cremos și crocant.

Rezultatul este o salată consistentă, echilibrată și foarte aromată, care poate fi servită ca atare sau alături de pui la grătar, tofu, creveți sau pește.

Salată crocantă cu varză, orez și dressing de arahide - Ingrediente

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Pentru salată:

  • 300 g orez jasmine fiert și răcit
  • 200 g varză albă tăiată foarte fin
  • 150 g varză roșie tăiată foarte fin
  • 120 g morcov ras
  • 150 g castravete tăiat cubulețe
  • 50 g ceapă verde feliată
  • 100 g edamame fierte sau boabe de soia verde
  • 40 g arahide prăjite tocate grosier
  • 2 linguri coriandru verde tocat sau pătrunjel verde.

Pentru dressingul de arahide:

  • 80 g unt de arahide cremos
  • 30 ml sos de soia
  • 20 ml ulei de susan prăjit
  • 25 ml suc proaspăt de lime
  • 15 ml oțet din orez
  • 15 g miere
  • 1 cățel de usturoi zdrobit
  • 10 g ghimbir proaspăt ras
  • 1 vârf de cuțit fulgi de ardei iute
  • 30-50 ml apă, după nevoie.

Salată crocantă cu varză, orez și dressing de arahide - Mod de preparare

Pregătește mai întâi dressingul. Pune într-un bol untul de arahide, sosul de soia, uleiul de susan, sucul de lime, oțetul din orez, mierea, usturoiul și ghimbirul.

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Amestecă energic cu un tel până obții o compoziție omogenă. Adaugă apa treptat până când dressingul capătă o consistență cremoasă, suficient de fluidă pentru a îmbrăca ingredientele.

Într-un bol mare pune varza albă, varza roșie, morcovul, castravetele, ceapa verde și edamamele. Adaugă orezul răcit și afânează-l cu o furculiță pentru a separa boabele.

Toarnă dressingul peste ingrediente și amestecă bine până când toate legumele și orezul sunt uniform acoperite.

Presară arahidele tocate și verdeața tocată.

Lasă salata să stea 10 minute înainte de servire pentru ca aromele să se combine armonios.

Cum servești salată crocantă cu varză, orez și dressing de arahide

Servește salata rece sau la temperatura camerei. Pentru un plus de textură, poți păstra câteva arahide și puțină ceapă verde pentru decor. Dacă îți place gustul picant, adaugă câteva picături de sos iute sau puțin ulei cu chili.

Este o salată sățioasă, crocantă și foarte aromată, în care prospețimea legumelor se îmbină perfect cu gustul bogat și catifelat al dressingului de arahide. Inspirată de combinația originală de varză, orez și sos de arahide, păstrează spiritul preparatului, dar este adaptată pentru ingrediente ușor de găsit și pentru gustul familiar al bucătăriei de acasă.

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