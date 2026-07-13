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Orange Chicken – rețeta de pui crocant în sos dulce-acrișor de portocale

Orange Chicken este una dintre cele mai apreciate rețete inspirate din bucătăria asiatico-americană, fiind o alegere excelentă atunci când vrei să pregătești acasă un preparat cu adevărat spectaculos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 07:48 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 07:55
Combinația dintre bucățile de pui crocante și sosul aromat oferă un echilibru perfect între dulce, acrișor și ușor picant | Shutterstock
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Combinația dintre bucățile de pui crocante și sosul aromat, în care dulceața naturală a portocalelor se îmbină cu sosul de soia, usturoiul și ghimbirul, oferă un echilibru perfect între dulce, acrișor și ușor picant. Deși este foarte popular în restaurantele asiatice, Orange Chicken poate fi pregătit fără dificultate și în propria bucătărie, folosind ingrediente ușor de găsit și câteva tehnici simple care garantează un rezultat excelent.

Secretul acestui preparat constă în textura contrastantă dintre exteriorul crocant al cărnii și sosul lucios care îmbracă fiecare bucată de pui. Pentru un gust cât mai intens, este recomandat să folosești suc proaspăt de portocale și puțină coajă rasă fin. Acestea adaugă o aromă naturală și parfumată. Ghimbirul și usturoiul completează perfect citricele. Iar sosul de soia oferă profunzime și echilibru. În final, amidonul transformă sosul într-o glazură fină și catifelată, care aderă perfect la pui.

Dacă respecți câteva reguli simple – prăjirea puiului în ulei bine încins și fierberea sosului până când capătă consistența potrivită – vei obține un preparat care rivalizează cu cel servit în restaurante. Presară la final ceapă verde și semințe de susan, iar rezultatul va fi nu doar gustos, ci și foarte aspectuos.

Orange Chicken - Ingrediente

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  • 700 g piept de pui dezosat
  • 100 g amidon de porumb
  • 70 g făină
  • 2 ouă
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper
  • Ulei pentru prăjit
  • Pentru sos:
  • 180 ml suc proaspăt de portocale
  • 80 ml supă de pui
  • 60 ml sos de soia
  • 50 g zahăr
  • 40 g zahăr brun
  • 2 linguri oțet din orez
  • 3 căței de usturoi tocați fin
  • 1 lingură ghimbir proaspăt ras
  • 1½ linguri amidon de porumb
  • 1 linguriță coajă rasă de portocală
  • 1 linguriță sos iute (opțional)
  • ½ linguriță ulei de susan
  • 2 fire ceapă verde
  • Semințe de susan pentru decor

Orange Chicken - Mod de preparare

Taie pieptul de pui în cuburi potrivite și tamponează-le foarte bine cu prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de umiditate.

Amestecă amidonul cu făina, sarea și piperul într-un bol încăpător. Bate ouăle separat.

Trece fiecare bucată de pui mai întâi prin ou, apoi prin amestecul de făină și amidon, acoperind-o uniform pe toate părțile.

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Încinge uleiul într-o tigaie adâncă sau într-un ceaun. Prăjește puiul în mai multe tranșe, fără să aglomerezi vasul, până când bucățile devin aurii și crocante. Scoate-le pe hârtie absorbantă.

Pregătește sosul amestecând sucul de portocale, supa de pui, sosul de soia, zahărul alb, zahărul brun, oțetul din orez, usturoiul, ghimbirul, coaja rasă de portocală, sosul iute și uleiul de susan.

Dizolvă amidonul în câteva linguri de lichid rece și încorporează-l în sos.

Toarnă amestecul într-o tigaie încăpătoare și fierbe-l la foc mediu, amestecând continuu, până când începe să se îngroașe și capătă o consistență lucioasă.

Adaugă bucățile de pui prăjit în sos și amestecă delicat până când fiecare bucată este acoperită uniform cu glazura aromată.

Mai gătește preparatul încă 2-3 minute, doar cât sosul să se fixeze pe pui.

Presară deasupra ceapă verde tocată și semințe de susan.

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Servește imediat Orange Chicken alături de orez Jasmine, orez basmati sau legume trase rapid la tigaie. Preparatul este cel mai gustos atunci când este consumat fierbinte, imediat după preparare, deoarece puiul își păstrează astfel textura crocantă, iar sosul rămâne lucios și intens aromat.

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