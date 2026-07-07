Paste cu pui, spanac, lămâie și parmezan la tigaie. Rețetă inspirată din bucătăria mediteraneeană

Este vară și mesele rapide, pregătite într-o singură tigaie, sunt exact ceea ce îți trebuie atunci când vrei ceva gustos, sățios și ușor de făcut. Această rețetă de paste cu pui, spanac, lămâie și parmezan la tigaie este perfectă pentru zilele aglomerate, deoarece nu necesită tehnici complicate.

Această rețetă de paste cu pui, spanac, lămâie și parmezan la tigaie este perfectă pentru zilele aglomerate | Shutterstock

Este o rețetă inspirată din bucătăria mediteraneeană, unde ingredientele simple sunt puse în valoare prin arome proaspete și echilibrate. Combinația dintre carnea fragedă de pui, spanacul verde, parmezanul maturat și lămâia parfumată transformă un preparat obișnuit într-o cină pe care o vei pregăti din nou și din nou.

Sosul nu este unul greu, pe bază de smântână, ci unul fin, obținut din unt, suc de lămâie, puțin lichid de la fierberea pastelor și parmezan ras. Rezultatul este un preparat cremos, fără să fie excesiv de gras.

Spanacul aduce prospețime și culoare, iar usturoiul îi completează aroma fără să domine preparatul. Coaja rasă de lămâie oferă acel parfum discret care face diferența și echilibrează gustul bogat al parmezanului. Dacă folosești un parmezan de bună calitate, vei observa că nu mai este nevoie de multe condimente pentru a obține un preparat savuros.

Pentru această rețetă poți folosi penne, rigatoni sau fusilli, deoarece toate rețin foarte bine sosul. Pieptul de pui poate fi înlocuit și cu pulpă dezosată, dacă preferi o carne mai fragedă. Un alt avantaj este că preparatul poate fi personalizat foarte ușor. Poți adăuga câteva roșii cherry, ciuperci sotate sau chiar fulgi de ardei iute pentru un plus de savoare.

Articolul continuă după reclamă

Paste cu pui, spanac, lămâie și parmezan la tigaie - Ingrediente

300 g paste penne sau rigatoni

500 g piept de pui tăiat cuburi

2 linguri ulei de măsline

30 g unt

4 căței de usturoi tocați fin

200 ml vin alb sec

200 g spanac proaspăt

1 lămâie (coaja rasă și sucul)

80 g parmezan ras

100 ml apă păstrată de la fierberea pastelor

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

Pătrunjel verde tocat pentru servire.

Paste cu pui, spanac, lămâie și parmezan la tigaie - Mod de preparare

Fierbe pastele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe ambalaj, astfel încât să rămână al dente. Înainte de a le scurge, păstrează aproximativ 100 ml din apa în care au fiert.

Încălzește uleiul de măsline într-o tigaie mare. Adaugă cuburile de piept de pui și rumenește-le la foc mediu-mare timp de 6-8 minute, amestecând din când în când, până când capătă o culoare aurie și sunt pătrunse complet. Condimentează cu sare și piper.

Citește și: Salată proteică cu castraveți și brânză de vaci. Rețetă cremoasă, răcoritoare și sănătoasă

Adaugă untul peste carne, apoi pune usturoiul tocat și gătește aproximativ un minut, doar până când devine aromat, fără să se ardă.

Toarnă vinul alb și lasă-l să fiarbă câteva minute, până când cantitatea de lichid scade aproape la jumătate. În acest timp, aromele se vor concentra și vor forma baza sosului.

Adaugă coaja rasă și sucul de lămâie, apoi încorporează spanacul în mai multe tranșe. Amestecă ușor până când frunzele se înmoaie și își reduc volumul.

Pune pastele fierte în tigaie și toarnă apa păstrată de la fierbere. Amestecă bine pentru ca toate ingredientele să se combine uniform.

Adaugă treptat parmezanul ras și continuă să amesteci până când acesta se topește și formează un sos fin care îmbracă pastele. Dacă sosul pare prea dens, mai adaugă una-două linguri de apă de la paste.

Gustă și potrivește preparatul cu sare, piper sau puțin suc suplimentar de lămâie, dacă dorești un gust mai intens și mai proaspăt.

Citește și: Paste cremoase cu mazăre și bacon. Rețetă simplă, rapidă și plină de savoare

Servește delicioasele paste cu pui, spanac, lămâie și parmezan la tigaie imediat, presărate cu restul de parmezan ras și pătrunjel verde tocat. Pentru un plus de prospețime, poți adăuga câteva fâșii foarte fine de coajă de lămâie chiar înainte de servire.