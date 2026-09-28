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Cuburi de pui în sos de unt cu usturoi și usturoi, pentru un prânz sau o cină gustoasă

Pentru atunci când vrei să pregătești rapid un preparat consistent, aromat și potrivit pentru un prânz sau o cină gustoasă, o alegere foarte bună poate fi rețeta de cuburi de pui cu unt și usturoi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 08:17 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 08:25
Cuburile de pui cu unt și usturoi pot fi servite ca fel principal alături de o garnitură simplă | Shutterstock/AI
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Această combinație de ingrediente oferă preparatului un gust echilibrat. Untul aduce cremozitate și un gust plăcut, usturoiul oferă aroma principală, iar sucul de lămâie adaugă prospețime și ajută la echilibrarea sosului. Condimentele folosite pentru carne completează gustul fără să acopere aroma naturală a puiului. La final, puțin pătrunjel verde tocat aduce o notă proaspătă și un aspect plăcut preparatului.

Cuburile de pui cu unt și usturoi pot fi servite ca fel principal alături de o garnitură simplă. Orezul este o alegere potrivită deoarece preia foarte bine sosul aromat. Dar poți servi carnea și cu cartofi natur, piure de cartofi, paste, legume sotate sau o salată verde. Preparatul este suficient de versatil pentru a putea fi adaptat în funcție de garnitura pe care o ai la îndemână.

Rețeta este potrivită și pentru zilele aglomerate, deoarece nu necesită un timp îndelungat de gătire și nu presupune tehnici complicate. Important este să tai carnea în bucăți de dimensiuni apropiate, pentru ca acestea să se gătească uniform. Rumenirea într-un singur strat ajută la formarea unei cruste gustoase, iar sosul se pregătește rapid în aceeași tigaie, după ce carnea este scoasă temporar.

Această rețetă poate fi inclusă cu ușurință în meniul de zi cu zi. Dar poate fi servită și atunci când ai musafiri și vrei un preparat simplu, dar bine aromat. Se servește imediat, cât carnea este fragedă, iar sosul este cald și bine legat. Dacă o servești cu orez sau paste, pune deasupra și puțin din sosul rămas în tigaie, pentru un preparat mai gustos și mai suculent.

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Cuburi de pui în sos de unt cu usturoi și usturoi - Ingrediente

Pentru prepararea cărnii:

  • 500 g piept de pui dezosat și fără piele
  • 2 linguri făină albă
  • 1 linguriță sare
  • 1 linguriță condiment italian
  • ¼ linguriță usturoi granulat
  • 2 linguri ulei de măsline.

Pentru sos:

  • 1 lingură usturoi proaspăt ras sau foarte fin tocat
  • 60 ml vin alb sec
  • 60 g unt nesărat
  • ½ lingură suc proaspăt de lămâie
  • 1–2 linguri pătrunjel verde tocat.

Cuburi de pui în sos de unt cu usturoi și usturoi - Mod de preparare

Taie pieptul de pui în bucăți de aproximativ 3–4 cm. Încearcă să păstrezi dimensiunile cât mai apropiate, astfel încât toate bucățile să se gătească uniform și să rămână fragede.

Pune făina într-un bol și adaugă sarea, condimentul italian și usturoiul granulat. Amestecă bine ingredientele uscate, apoi adaugă bucățile de pui. Tăvălește-le prin amestec până când fiecare bucată este acoperită într-un strat subțire și uniform.

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Cum prepari cuburile de pui în sos de unt cu usturoi și usturoi

Încinge o tigaie încăpătoare la foc mediu spre mare și adaugă uleiul de măsline. Așteaptă până când uleiul este bine încins, apoi așază bucățile de pui într-un singur strat. Nu le înghesui, deoarece carnea are nevoie de contact direct cu suprafața tigăii pentru a se rumeni frumos.

Lasă bucățile de pui nemișcate câteva minute, până când partea care atinge tigaia capătă o crustă aurie. Întoarce-le și continuă să le gătești până când sunt bine rumenite și pătrunse. În funcție de dimensiunea bucăților, timpul poate varia ușor, așa că verifică o bucată mai mare înainte de a opri focul.

Scoate puiul pe o farfurie curată și păstrează-l deoparte. Dacă în tigaie au rămas multe resturi arse, curăță ușor tigaia înainte de a continua. Păstrează însă eventualele urme rumenite care nu sunt arse, deoarece acestea contribuie la gustul sosului.

Cum prepari sosul pentru cuburi de pui în sos de unt cu usturoi și usturoi

Redu focul la mediu și adaugă usturoiul ras. Gătește-l scurt, amestecând continuu, până când devine aromat și începe foarte ușor să se rumenească. Nu îl lăsa prea mult pe foc, deoarece usturoiul ars va da sosului un gust amar.

Toarnă vinul alb și amestecă bine, desprinzând cu spatula eventualele bucățele rumenite de pe fundul tigăii. Lasă vinul să fiarbă câteva minute, până când cantitatea de lichid scade considerabil și aroma alcoolului se diminuează.

Adaugă untul tăiat în cuburi și sucul de lămâie. Amestecă ușor până când untul se topește complet și se combină cu lichidul din tigaie, formând un sos aromat și lucios.

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Pune bucățile de pui înapoi în tigaie și amestecă-le cu grijă prin sos. Întoarce fiecare bucată astfel încât sosul de unt și usturoi să o acopere cât mai bine. Mai lasă totul pe foc aproximativ un minut, doar cât carnea să se încălzească din nou și să preia aromele sosului.

Oprește focul și presară pătrunjel verde tocat. Gustă sosul și, dacă este necesar, ajustează ușor cantitatea de sare. Servește imediat bucățelele de pui cu unt și usturoi, alături de garnitura preferată.

Cuburi de pui în sos de unt cu usturoi și usturoi - Sugestii

Pentru o masă completă, servește cuburile de pui cu orez simplu, piure de cartofi, paste sau legume gătite rapid. Toarnă peste garnitură și puțin din sosul de unt și usturoi, deoarece acesta este una dintre componentele care dau preparatului cea mai mare parte din savoare.

Dacă dorești să pregătești rețeta și într-o variantă fără vin, îl poți înlocui cu puțină supă de pui, păstrând cantitatea suficientă pentru a forma sosul în tigaie. Pentru un gust mai proaspăt, poți adăuga la final puțin pătrunjel verde suplimentar și câteva picături de suc de lămâie.

Bucățelele de pui sunt cel mai bune servite imediat după preparare, când carnea este fragedă, iar sosul de unt este cald și aromat.

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