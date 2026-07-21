Morcovi copți cu miere la cuptor. O garnitura caramelizată, simplă și plină de savoare

Dacă îți dorești o garnitură care să transforme o masă obișnuită într-una cu adevărat specială, această rețetă de morcovi copți cu miere la cuptor este printre cele mai bune alegeri. Necesită ingrediente puține și oferă un echilibru între dulceața naturală a morcovilor și aroma discretă a mierii.

Rețeta de morcovi copți cu miere la cuptor transformă o masă obișnuită într-una cu adevărat specială | Shutterstock

Această garnitură este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocaziile speciale. Se potrivește excelent lângă friptură de pui, curcan, porc, vită sau miel, dar poate fi servită și alături de preparate vegetariene ori brânzeturi maturate. În plus, este o rețetă care se pregătește rapid, necesitând doar câteva minute pentru pregătirea ingredientelor și aproximativ jumătate de oră în cuptor.

Secretul reușitei constă în folosirea unor morcovi proaspeți, de dimensiuni apropiate, pentru ca aceștia să se gătească uniform. Mierea nu doar îndulcește preparatul, ci contribuie și la formarea unei glazuri lucioase și apetisante. Untul oferă savoare, iar uleiul de măsline împiedică arderea și ajută la rumenirea uniformă. La final, pătrunjelul proaspăt adaugă prospețime și un contrast plăcut de culoare.

Un alt avantaj al acestei rețete este versatilitatea. Poți adăuga cimbru proaspăt, rozmarin, puțin usturoi zdrobit sau chiar un praf de fulgi de chili pentru un plus de aromă. Dacă preferi un gust mai intens, poți stropi morcovii cu câteva picături de oțet balsamic înainte de servire.

Morcovi copți cu miere la cuptor - Ingrediente

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500 g morcovi, curățați și tăiați pe lung în jumătăți sau sferturi

2 linguri miere

1 lingură unt topit

1 lingură ulei de măsline

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 linguriță cimbru proaspăt tocat (opțional)

1 lingură pătrunjel verde tocat.

Rețeta morcovilor copți cu miere la cuptor - Mod de preparare

Încinge cuptorul la 220°C și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Curăță morcovii și taie-i pe lung în bucăți de grosime apropiată. Dacă folosești morcovi foarte subțiri, îi poți lăsa întregi.

Amestecă într-un bol mierea, untul topit, uleiul de măsline, sarea și piperul până obții o compoziție omogenă.

Adaugă morcovii și amestecă bine, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform cu glazura.

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Așază morcovii într-un singur strat în tavă, fără să se suprapună. Astfel se vor rumeni frumos și nu vor fierbe în propriul suc.

Coace aproximativ 25–30 de minute, întorcând morcovii la jumătatea timpului pentru o caramelizare uniformă. Dacă sunt foarte groși, mai lasă-i 5-10 minute, până devin fragezi.

Presară cimbru proaspăt în ultimele minute de coacere, dacă dorești o aromă suplimentară.

Scoate tava din cuptor și presară pătrunjel verde tocat înainte de servire.

Servește morcovii copți cu miere fierbinți, ca garnitură pentru fripturi, pește, preparate vegetariene sau ca parte a unui bufet festiv.

Sfaturi pentru cei mai buni morcovi copți cu miere la cuptor

Folosește morcovi proaspeți și fermi pentru cea mai bună textură.

Nu aglomera tava, deoarece morcovii trebuie să se rumenească, nu să se înăbușe.

Mierea polifloră oferă un gust echilibrat, dar poți încerca și miere de salcâm sau de tei.

Pentru un contrast plăcut, adaugă la final câteva nuci pecan sau nuci românești ușor prăjite.

Preparatul poate fi reîncălzit la cuptor timp de 5-7 minute fără să-și piardă textura.

Acești morcovi copți cu miere la cuptor sunt dovada că o garnitură simplă poate deveni vedeta mesei atunci când este preparată corect. Exteriorul ușor caramelizat, interiorul fraged și aroma delicată de miere transformă această rețetă într-o alegere excelentă pentru orice sezon.

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