Rețetă aromată de dulceață de gutui cu nucă

Dulceața de gutui cu nucă este unul dintre acele preparate care pune în borcan toată bogăția și parfumul toamnei. Gustul dulce-acrișor al gutuilor, completat de textura crocantă a nucilor prăjite, dă naștere unui desert fin, elegant și surprinzător de versatil.

Gutuile, cu aroma lor intensă și textura cărnoasă, sunt fructe care se transformă spectaculos prin fierbere în sirop, căpătând o transparență aurie ce aduce aminte de mierea curată. Alăturarea nucilor adaugă nu doar un contrast plăcut de texturi, ci și o profunzime de gust care ridică dulceața la un alt nivel. În plus, câteva condimente bine alese, precum scorțișoara sau coaja de lămâie, desăvârșesc echilibrul dintre fructe și sirop.

Dulceața de gutui cu nucă are darul de a păstra în cămară un colț de toamnă care poate fi savurat oricând pe pâine cu unt, dar și de a surprinde prin combinații mai rafinate, alături de brânzeturi fine sau deserturi sofisticate.

Ingredientele necesare pentru rețetă de dulceață cu gutui și nucă

1,5 kg gutui (cântărite după curățare)

1,2 kg zahăr

600 ml apă

1 lămâie (zeamă și coajă rasă fin)

150 g miez de nucă (rupt bucăți sau tăiat grosier)

1 baton de scorțișoară (sau 1 linguriță scorțișoară măcinată, opțional)

Mod de preparare

Gutuile se spală bine, pentru că au puf pe coajă, apoi se curăță de cotoare și semințe și se taie cubulețe sau bastonașe. Pentru a nu oxida și a-și păstra culoarea, se pun imediat într-un vas cu apă rece și zeamă de lămâie. Între timp, într-o cratiță încăpătoare cu fund gros se fierbe apa cu zahărul până se formează un sirop limpede. Se adaugă bucățile de gutui scurse, coaja rasă de lămâie și batonul de scorțișoară și se lasă la fiert la foc mic, amestecând din când în când, până când fructele devin translucide și siropul începe să se lege.

Nucile se prăjesc ușor într-o tigaie uscată, pentru a-și intensifica aroma, și se adaugă în dulceață spre final, când gutuile sunt deja fierte și siropul aproape legat. Se mai lasă câteva clocote, apoi se verifică consistența: dacă o picătură de sirop pusă pe o farfurioară rece își păstrează forma și nu curge, dulceața este gata. Se ia de pe foc, se scoate batonul de scorțișoară și se toarnă fierbinte în borcane sterilizate. Borcanele se închid imediat și se lasă acoperite cu pături până se răcesc complet, apoi se depozitează într-un loc întunecos și răcoros.

Varianta picantă a acestui dulce de toamnă-iarnă

Pentru o variantă picantă de dulceață de gutui cu nucă, potrivită pentru mesele de toamnă și iarnă, se păstrează aceeași bază clasică de fructe și sirop, dar se adaugă condimente care să aducă o notă caldă și ușor iute. Gutuile se taie bucăți și se fierb în siropul de zahăr și lămâie până devin translucide, iar spre final, odată cu nucile prăjite ușor, se pun câteva bucăți de ghimbir proaspăt tăiat fin și un vârf de ardei iute uscat măcinat sau fulgi de chilli.

Ghimbirul dă un parfum citric și o iuțeală discretă care scoate în evidență dulceața gutuilor, iar chilli-ul aduce acel contrast surprinzător care face ca fiecare linguriță să fie memorabilă. Pentru un plus de complexitate, se poate adăuga și un baton de scorțișoară sau câteva boabe de piper roz, care dau dulceaței nu doar culoare, ci și o aromă sofisticată.

Rezultatul este un dulce cu dublă personalitate: pe de o parte reconfortant și nostalgic, așa cum îl știi din copilărie, pe de altă parte modern și îndrăzneț, perfect pentru a fi servit alături de brânzeturi maturate, foie gras sau chiar carne de vânat.