Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețetă aromată de dulceață de gutui cu nucă

Rețetă aromată de dulceață de gutui cu nucă

Dulceața de gutui cu nucă este unul dintre acele preparate care pune în borcan toată bogăția și parfumul toamnei. Gustul dulce-acrișor al gutuilor, completat de textura crocantă a nucilor prăjite, dă naștere unui desert fin, elegant și surprinzător de versatil.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 11:10
Dulceața de gutui cu nuci se poate servi și alături de preparate din carne, în special vânat | Shutterstock

Gutuile, cu aroma lor intensă și textura cărnoasă, sunt fructe care se transformă spectaculos prin fierbere în sirop, căpătând o transparență aurie ce aduce aminte de mierea curată. Alăturarea nucilor adaugă nu doar un contrast plăcut de texturi, ci și o profunzime de gust care ridică dulceața la un alt nivel. În plus, câteva condimente bine alese, precum scorțișoara sau coaja de lămâie, desăvârșesc echilibrul dintre fructe și sirop.

Dulceața de gutui cu nucă are darul de a păstra în cămară un colț de toamnă care poate fi savurat oricând pe pâine cu unt, dar și de a surprinde prin combinații mai rafinate, alături de brânzeturi fine sau deserturi sofisticate.

CITEȘTE ȘI: Care sunt cele mai căutate patru rețete cu gutui pentru cămară

Ingredientele necesare pentru rețetă de dulceață cu gutui și nucă

Articolul continuă după reclamă
  • 1,5 kg gutui (cântărite după curățare)
  • 1,2 kg zahăr
  • 600 ml apă
  • 1 lămâie (zeamă și coajă rasă fin)
  • 150 g miez de nucă (rupt bucăți sau tăiat grosier)
  • 1 baton de scorțișoară (sau 1 linguriță scorțișoară măcinată, opțional)

Mod de preparare

Gutuile se spală bine, pentru că au puf pe coajă, apoi se curăță de cotoare și semințe și se taie cubulețe sau bastonașe. Pentru a nu oxida și a-și păstra culoarea, se pun imediat într-un vas cu apă rece și zeamă de lămâie. Între timp, într-o cratiță încăpătoare cu fund gros se fierbe apa cu zahărul până se formează un sirop limpede. Se adaugă bucățile de gutui scurse, coaja rasă de lămâie și batonul de scorțișoară și se lasă la fiert la foc mic, amestecând din când în când, până când fructele devin translucide și siropul începe să se lege.

Nucile se prăjesc ușor într-o tigaie uscată, pentru a-și intensifica aroma, și se adaugă în dulceață spre final, când gutuile sunt deja fierte și siropul aproape legat. Se mai lasă câteva clocote, apoi se verifică consistența: dacă o picătură de sirop pusă pe o farfurioară rece își păstrează forma și nu curge, dulceața este gata. Se ia de pe foc, se scoate batonul de scorțișoară și se toarnă fierbinte în borcane sterilizate. Borcanele se închid imediat și se lasă acoperite cu pături până se răcesc complet, apoi se depozitează într-un loc întunecos și răcoros.

CITEȘTE ȘI: Gutuile, fructele aurii şi parfumate ale toamnei. Rețete culinare cu gutui.

Varianta picantă a acestui dulce de toamnă-iarnă

Pentru o variantă picantă de dulceață de gutui cu nucă, potrivită pentru mesele de toamnă și iarnă, se păstrează aceeași bază clasică de fructe și sirop, dar se adaugă condimente care să aducă o notă caldă și ușor iute. Gutuile se taie bucăți și se fierb în siropul de zahăr și lămâie până devin translucide, iar spre final, odată cu nucile prăjite ușor, se pun câteva bucăți de ghimbir proaspăt tăiat fin și un vârf de ardei iute uscat măcinat sau fulgi de chilli.

Ghimbirul dă un parfum citric și o iuțeală discretă care scoate în evidență dulceața gutuilor, iar chilli-ul aduce acel contrast surprinzător care face ca fiecare linguriță să fie memorabilă. Pentru un plus de complexitate, se poate adăuga și un baton de scorțișoară sau câteva boabe de piper roz, care dau dulceaței nu doar culoare, ci și o aromă sofisticată.

Rezultatul este un dulce cu dublă personalitate: pe de o parte reconfortant și nostalgic, așa cum îl știi din copilărie, pe de altă parte modern și îndrăzneț, perfect pentru a fi servit alături de brânzeturi maturate, foie gras sau chiar carne de vânat.

(P) Cărbune pentru grătar: tipuri, ardere și sfaturi pentru un grătar reușit... Rețeta incredibil de bună de ghiveci de legume pentru iarnă la borcan...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rețeta incredibil de bună de ghiveci de legume pentru iarnă la borcan
Rețeta incredibil de bună de ghiveci de legume pentru iarnă la borcan
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
(P) Cărbune pentru grătar: tipuri, ardere și sfaturi pentru un grătar reușit
(P) Cărbune pentru grătar: tipuri, ardere și sfaturi pentru un grătar reușit
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat HelloTaste.ro
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x